Чимаев вернулся в UFC со сложной победой на Усманом. Мог задушить и собрался на войну в Палестину

Неоднозначный камбэк.

В Абу-Даби на UFC 294 в соглавном событии прошел бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Усман вышел на поединок на коротком уведомлении, заменив за полторы недели до турнира травмированного Пауло Косту – и проиграл.

Каким получилось возвращение Чимаева, который не дрался больше года?

Чимаев планировал подраться с Костой, но тот снялся из-за стафилококка. На замену вышел Усман, который тоже поднялся в средневесы

Последний раз Хамзат Чимаев выходил в клетку в сентябре-2022, когда за две минуты задушил Кевина Холланда. После этого выпал на год. Он долго искал соперника (бросал вызовы Рахмонову, Усману, Ковингтону, Прохазке, Эдвардсу и другим) и больше светился около боев: снимался в роликах у комиков Тамби Масаева и Нурлана Сабурова, секундировал 16-летнего сына Рамзана Кадырова и злился из-за ситуаций с сожжением Корана.

За месяц до турнира Чимаев сменил спортивное гражданство – вместо Швеции теперь выступает за ОАЭ (тогда же написал, что представляет клуб «Ахмат»). Первый бой под новым флагом выпал на большой турнир в Абу-Даби – с врагом Пауло Костой. Бойцы жестко высказывались друг о друге, а Чимаев в компании друзей даже приходил в зал к Косте, чтобы разобраться.

Но биф так и не перерос в драку в клетке – Коста травмировался и снялся с боя. За полторы недели до турнира он сказал, что ранее перенес операцию на руке из-за стафилококка, а потом сослался на запрет на выступления от врачей. Это разозлило Чимаева: «Не спрашивайте меня об этом дерьме. Если честно, Коста обосрался. Вот почему он сбежал».

Новый соперник – экс-чемпион полусреднего веса Камару Усмана, который проиграл два последних титульных боя Леону Эдвардсу и растерял доминацию. О поединке Усмана и Чимаева говорили давно (еще весной они намекали на поединок), когда оба выступали в одном дивизионе – теперь сошлись в среднем, хоть и не в равных условиях.

Чимаев тоже поднялся в средневесы, но против Усмана – возраст (29 против 36), отсутствие полноценного лагеря и неудачная серия. Перед боем Чимаев на фоне спада соперника сравнил себя с новой версией айфона: «Он похож на меня, но Усман – устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся».

Чимаев мог задушить Усмана уже в первом раунде, но все закончилось решением. После победы он говорил о Палестине

Перед боем Чимаев подписал новый долгосрочный контракт с UFC. Дана Уайт говорил, что тот входит в тройку главных звезд промоушена – теперь укрепил рекорд (7-0) и стал ближе к титульнику.

От начала поединка до прохода в ноги от Чимаева прошло 12 секунд. Нырок был очень длинным, но Чимаев закрепился на ноге Усмана. После длинного эпизода последовательной борьбы и отчаянных попыток Усмана остаться на ногах Чимаев повис на спине соперника. Уже через минуту поединка казалось, что все может закончиться досрочно.

Но Усман справился, собрал колени под себя и чуть улучшил позицию. Из положения замка на торсе соперника Чимаев сначала накидывал удары, которые не были акцентированными, а затем дважды пытался задушить Усмана. Все попытки оказались неудачными.

Второй раунд выдался совсем иным. Чимаев не был таким агрессивным, как в первой пятиминутке. Может быть, он решил протестировать ударку против неплохого боксера, как Усман. Если так, то тест прошел не совсем удачно.

Чимаев много финтил, пытался пробивать различные удары ногами, но тяжелых попаданий не было. Усман перебил его 11-9, как был лучше и по точности (61% на 45%). В конце Чимаев все-таки прошел в ноги. Не совсем понятно, почему он с самого начала раунда не решился на перевод.

Третий раунд начался с очень дальнего тейкдауна от Чимаева, который Усман легко сконтрил. Поединок продолжился в стойке, где бойцы стали намного более активными, чем во втором раунде. Они обменивались тяжелыми попаданиями, часто одновременно выбрасывая джебы или прямые.

В этих разменах Усман был лучше: он больше попадал, а удары были тяжелее. Чимаев переломил ход раунда успешным тейкдауном за две минуты до конца. Этот перевод и почти две минуты контроля решили исход всего боя.

Чимаев в очередной раз показал неоднозначный поединок. С одной стороны, несколько раз успешно борол одного из главных специалистов по защите от тейкдаунов в UFC. С другой – Усман был на коротком уведомлении и в таких условиях навязал очень тяжелый бой Чимаеву.

Кажется, что победа – справедливый результат, но она была далеко не такой убедительной, как многие ожидали. Чимаев по-прежнему не проигрывает, но главным итогом стало обращение к Рамзану Кадырову отправить его воевать за Палестину:

«Когда дети погибают, бои в клетке не имеют значения. Где бы то ни было в мире: Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США – место не имеет значения. Когда дети гибнут, это ужасно, ребята. Я люблю детей. Не знаю, что сказать, когда гибнут люди. Иншаллах, на планете настанет мир».

Фото: UFC; Laurent Coust/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports