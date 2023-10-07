Волкановски подерется с Махачевым после операции на руке. Ему плевать: уже брал пояс с переломом

Безумный Алекс.

21 октября Алекс Волкановски подерется с Исламом Махачевым на UFC 294 в Абу-Даби. Он заменит Чарльза Оливейра, который за 10 дней до турнира получил травму и снялся с титульного боя.

Волкановски и Махачев проведут уже второй поединок за год – в феврале-2023 они дрались за титул в легком весе. Тогда Махачев победил единогласным решением судей, чем вызвал недовольство Волкановски.

Теперь – шанс на реванш, но вокруг много усложняющих факторов: чужая территория, отсутствие полноценного лагеря, еще одна смена весовой категории. Не менее важный фактор – недавняя операция на руке.

В 2023 году Волкановски мучился из-за больной руки, а потом сделал операцию и выбыл на полтора месяца

После февральского боя в Австралии Махачев ни разу не дрался, а Волкановски в июле провел титульник в полулегком весе против Яира Родригеса. Победил, защитил пояс, но сказал о травме:

«Мне необходимо прооперировать руку. Этот тренировочный лагерь был непростым, но я бы в любом случае вышел и бился. В этом году планирую еще побиться, так что буду поддерживать форму во время восстановления и быстро вернусь».

Через неделю после победы над Родригесом Волкановски перенес операцию на левой руке и говорил, что уже через два дня вернется в зал. Менеджер Эш Белкастро заявил, что Волкановски испытывал проблемы весь год, а перед титульником боль стала «невыносимой». По его словам, ожидаемый срок восстановления – шесть недель.

Тогда же Волкановски сказал о реванше с Махачевым – на тот момент бой Махачева и Оливейра еще не подтвердили официально: «Но в прошлый раз я сломал руку в июле и был готов драться в октябре. Сейчас то же самое. Тогда я вышел на бой, хотя травма была хуже, чем сейчас».

Волкановски в 2022-м побеждал Холлоуэя с переломом пальца и залечивал руку перед Махачевым

В июле-2022 Волкановски уверенно разобрал Макса Холлоуэя в титульном поединке (все судьи отдали 50-45). При этом дрался с переломом: «Я сломал руку во втором раунде. Это немного усложнило борьбу, но я все еще мог наносить джеб. Это не помешало мне делать то, что я хотел. Несмотря на то, что это было больно, оно того стоило».

После победы он опубликовал снимок перелома: «Сломал большой палец во втором раунде, но это нас не останавливает! Сегодня у меня операция. Я пропущу 12 недель». Уже следующим соперником стал Махачев, но до их февральской встречи прошло больше полугода.

В декабре-2019 Волкановски тоже травмировал руку во время первого боя против Холлоуэя. Тогда он стал чемпионом полулегкого веса, но с серьезным повреждением: «Я сделал рентген, уже завтра меня ждет операция. Она не слишком сложная, но я должен с этим разобраться». Следующий бой после операции прошел только через полгода.

В обоих случаях Волкановски получил достаточный срок на восстановление. С момента июльской операции до титульника против Махачева пройдет 94 дня (чуть больше трех месяцев, половина из которых – реабилитация). Достаточно ли этого для полного восстановления с учетом, что Волкановски выйдет на коротком уведомлении и не проходил полноценный лагерь?

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP