Емельяненко воровал деньги, ездил без номеров после встречи с Путиным и научил весь двор курить. Шоу на шоу у Мусагалиева

Время стыдных историй.

Ветеран MMA Александр Емельяненко стал участником шоу «Я себя знаю», которое ведет комик Азамат Мусагалиев. Замысел программы – звездный гость отвечает на необычные вопросы о себе и в случае неправильного ответа должен рассказать историю, за которую ему стыдно.

Это первое публичное появление Емельяненко после лечения от алкоголизма в Ингушетии, куда его отправили после победы над блогером Евгением Ершовым: «Если Емельяненко пропал из соцсетей – значит, захулиганил. Хулиганить перестал, поэтому приходится что-то выкладывать каждый день». Мусагалиев отметил, что тот хорошо выглядит: «Как дед мороз в отпуске».

Перед началом шоу Емельяненко подписал шуточный договор о «нерукоприкладстве» в адрес Мусагалиева. «Думал, о нерукоблудстве», – пошутил Емельяненко, но никто не посмеялся. «Почему ты не прописал, что можно дать два подзатыльничка?» – поинтересовался Емельяненко у Мусагалиева. «Это моя жизнь», – ответил ведущий.

Емельяненко рассказал, как ездил без номеров по Санкт-Петербургу после встречи с Путиным, и воровал деньги у цветочника

• Первый вопрос: «Сколько всего времени Александр Емельяненко провел на профессиональном ринге?» Емельяненко ориентировался на второй ответ «117 минут 1 секунда», потому что цифра «2» – любимая: «Я родился 2 августа. День ВДВ, день моего рождения, очень много праздников». И эта логика помогла ответить правильно.

• Второй вопрос: «Сколько боев Александр Емельяненко провел в черных трусах?» Здесь Емельяненко ориентировался на другую логику и попросил Мусагалиева назвать его любимое число от 1 до 4: «Я посмотрю, ты за меня или нет». Мусагалиев в ответ показал договор о «нерукоприкладстве». В итоге Емельяненко ответил неправильно: назвал 34, но на самом деле – 31.

За это рассказал историю из молодости: «Я жил в Санкт-Петербурге. Раньше была такая мода скручивать автомобильные номера – если хочешь вернуть номер, то платите деньги. У меня скрутили номера спереди, поэтому я ездил без них. Там остановят [полицейские] – договорюсь, там остановят – договорюсь.

И был такой случай, когда на бои впервые [2007 год] пришел Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Жан-Клод Ван Дамм [мы рассказывали о той встрече в отдельном материале]. После турнира нескольких бойцов пригласили к Путину. Мы посидели, покушали, пообщались о насущном, пофотографировались – я даже взял с собой фотоаппарат.

Еду домой на машине. Уже рассветало. Счастливый, а впереди нет номеров. И тут утренний патруль, проверка документов. А меня тогда еще не знали, был молодой. Подошел сотрудник: «У тебя номера нет». Он взял документы и ушел на другую сторону дороги. Думаю: «Блин, как же выкрутиться?»

Он вернулся и демонстративно встал перед машиной. Я вылезаю, вспоминаю, что взял фотоаппарат. Думаю: «Сейчас покажу фотки с Путиным – отпустит». Говорю: «Приятель, я спортсмен, еду с боев. Отпусти. Номера сделаю». Показываю первую фотографию: «О, это же Ван Дамм». Показываю следующую: «А, это же Берлускони». Еще одну: «О, Владимир Владимирович Путин».

Убрал фотоаппарат, разговорились, как прошли бои. Говорит: «Здесь нет ни Ван Дамма, ни Берлускони, ни Путина. Здесь есть я, ты и твои номера. Что делать будем?» Пришлось дать взятку. Мне стыдно, что ездил без номеров, нарушал правила и подкупал сотрудников». Мусагалиев отреагировал шуткой: «Кумовство не помогло коррупции».

• Третий вопрос: «Сколько раз Александр Емельяненко ударил кулаком по мясу в профайле боя с Артемом Тарасовым?» Мусагалиев пошутил: «Ты все бьешь перед тем, как поесть?» Чтобы ответить на вопрос, Емельяненко обратился к девушкам в зале. В итоге ответил «14», но это неправильный вариант.

Емельяненко попросил Мусагалиева, чтобы тот подсказал ему направление для истории: «Может, воровал?» «О, воровал. Вот это ты напомнил», – улыбнулся Емельяненко и взялся за голову.

И рассказал еще одну историю из молодости: «Дело было в Старом Осколе, молодой. Отдыхали, хулиганили несколько дней подряд на загородной базе. Я жил с мамой, не было никакой домашней ответственности. Второй товарищ жил один или, не помню, с родителями. А у третьего была жена и дочка.

Был большой комплекс. Каждый снял по номеру, но встречались мы утром в ресторане. Завтрак переходил в следующий завтрак. Не знаю, зачем мы снимали номера (смеется). Посидели, отдохнули. Время возвращаться домой. Еду спокойно, второй – тоже. Третий: «Блин, жена будет ругать». Говорю: «Купи букет цветов и извинись».

Проезжали мимо цветочников. Стоим и торгуемся с одним. Он говорит: «Нет, не продам. Хотите – покупайте». А нам надо было подешевле. Куда-то ехать в другое место не охота, а у него были самые нарядные цветы. Скинулись, отдали последние деньги. Пацаны взяли букет и пошли, а я остался. Говорю: «Идите, я догоню».

Смотрю, а у продавца куртка, у которой много карманов. Один [на груди] расстегнутый, и там такая [большая] пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то пять тысяч рублей. Подхожу к нему, а он пухленький, небольшого роста: «Слышишь ты, иди сюда. Если бы я был один без парней, то ты бы отсюда пешком не ушел». А сам в этот момент двумя пальцами полез в карман и достал эту пачку.

Садимся в машину. Достал при пацанах пачку пятитысячных. «Саня, мы уезжали, нам рассчитываться нечем было, а у тебя целый лопатник». Говорю: «А вы не видели? Я у цветочника украл». В итоге поделили на троих. Мне очень стыдно, что украл у цветочника деньги. Так поступать нехорошо. Больше не ворую.

Почему поделился? Ну а как? Мы не жили во благо себя и своего желудка. Был коллектив. Кто-то там заработал – поделился. Такие коллективы были в 90-е. Я так воспитан. Надо было поделиться». После этой истории Емельяненко бил себя по руке: «Вот тебе за это. Еще так зло на него смотрел».

• Четвертый вопрос – про съемки в программе «Большие гонки» и участие в конкурсе с быком: «Какой масти был бык, от которого Александр Емельяненко убегал в испытании «Крестики-нолики»?» Емельяненко сразу отказался от варианта «пегий» – «убираем, какое-то некрасивое слово».

В итоге ответил правильно – «вороной». Но сначала разбирался в значении слова. «Это что-то больше похожее на лошадь. А давай о цветах поговорим [обращаясь к ведущему]. Вороной – это какой? [Размышляя] Блин, или он был черный?»

Перед ответом Емельяненко вспомнил забавную историю: «Когда был этот конкурс, говорю: «Я [хочу участвовать]!» Мне отвечают: «Александр, ты всегда с быками. Место за тобой забито, но нужно еще два человека». Все сразу стали смотреть по сторонам, взгляд отводить. Говорю: «Ни у кого не вижу желания поиграть».

Тогда девушка, которая отбирала кандидатов, пошла по списку. У одного живот болит, у другого – «не выспался». Там ничего страшного нет – забава. Бык выбил мне зуб – передние, два наращенные. Был конкурс, где требовалось забежать в круг [в этот момент Емельяненко показал руками квадрат], который был заполнен шариками.

Забежал в него. Смотрю, все разбежались, а я хожу по этому кругу, что-то ищу. Поворачиваюсь – смотрю, а там бык. Встал и смотрит. Подумал, что сразу на меня побежит. Я спрятался за забор. Лежу. Считаю про себя: «Раз, два, три». Думаю: «Ну, бык уже ушел». А он стоял и греб под себя ногой.

Подымаю голову – и в этот же момент бык ударил меня лбом. Пошли звездочки. Отправил меня в нокдаун. Я пришел в себя. Трогаю зубы языком и понимаю, что одного нет. Конкурс закончился, мы выиграли. Спросил кого-то, чтобы посмотрели зубы: «О, у тебя зуба нет! Где потерял?»

• Пятый вопрос – о приходе в Comedy Club и участии в импровизированном клипе на песню «Сильный мужчина», где Гарик Мартиросян и Павел Воля на сцене приставали к певице Диле Даль, а Емельяненко прогнал их и защитил девушку. «На какой строчке песни убежал Гарик Мартиросян, которого прогнал Александр Емельяненко?» – спросил Мусагалиев.

Емельяненко пропевал каждую строчку и шутил, что у него нет слуха: «Мне в детстве медведь наступил на ухо. Но все равно буду петь». «Зная тебя, это может быть реальный случай», – пошутил Мусагалиев. В итоге Емельяненко ответил неправильно и рассказал историю, как курил сигареты.

«Я занимался дзюдо. Был сумасшедшим спортсменом. Тогда учился в седьмом классе. Нам организовали спорткласс. С обычными школьниками учились в разное время. Утром (по-моему, начиналась в 7 утра) – первая тренировка. К 9 часам шли в школу.

Сидим во дворе возле подъезда. Лето. Солнце припекает. С нами была девчонка, которая старше на года три-четыре. Она вышла на крыльцо, достала сигареты и закурила. Товарищ вцепился: «О, ты такая маленькая, а куришь. Не вырастешь». И он наседал на нее: «Какой она подает пример?» Говорю: «Да отстань ты. Спорим, что я сейчас тоже закурю?» – «Да не закуришь. Ты спортсмен, никогда же не курил».

Поспорили на пинок. Я взял сигарету, закурил. По шарам вставило. И после этого закурил весь двор, где мы тусовались. Кто-то бросил, кто-то продолжил. Мне стыдно, что я как спортсмен спровоцировал то, чтобы все закурили. Я сам курил еще недолго, но потом бросил. Дал другу пинка от души».

Фото: скриншоты из шоу «Я себя знаю»