10 комментариев

На эту песню сняли клип в стиле «Белоснежки».

Фигуристу Петру Гуменнику запретили исполнить программу под культовую песню Sonne немецкой рок-группы Rammstein.

Но у Sonne более тесная и прямая связь со спортом – первая версия писалась специально для выхода Виталия Кличко на ринг.

Как так получилось?

Братья Кличко начинали в Германии: Виталий получал госнаграду, а Владимир снимался у Тиля Швайгера

Германия – главная страна для братьев Кличко. Сначала они прокачивались там как любители, а потом провели большую часть боев как профи. Братья Кличко начинали в Хандевитте – небольшой немецкой общине. Там за клуб «Фленсбург» дрался Виталий Кличко, а потом к нему присоединился младший брат Владимир.

Приглашение братьев – инициатива Норберта Цевуна, который тогда возглавлял боксерский клуб «Спарта Фленсбург». Он искал сильных тяжей и сначала за $10 тысяч убедил перейти Виталия. Но тот сразу попался на допинге и из-за этого пропустил Олимпиаду-1996 в Атланте. После этого Цевун продолжил поиски перспективных боксеров.

Так он узнал, что у Виталия есть младший брат – и пригласил в клуб, встретившись в городе Фленсбург: «Когда я его увидел, то оторопел. Он выглядел точь-в-точь, как Виталий, у него было такое же угловатое лицо, такое же телосложение. Но техника у него была лучше. Но кроме слов «спасибо» и «пожалуйста» Владимир по-немецки ничего сказать не мог. По-английски он тоже не говорил, а я не знал русского. Это была по-настоящему молчаливая поездка».

В дебютном бою Владимир Кличко победил за 38 секунд, а в первом сезоне выиграл 10 поединков из 10 (девять – нокаутом). Позже он показывал контракт с немецким клубом: зарплата – 2 тысячи марок, столько же – за бой. Бонусом за победу шли 500 марок, а если случался нокаут – еще 500. Дополнительно он выбил у руководства машину – красный Opel Rekord. «Чтобы получить машину, на которой я мог бы ездить на тренировки, потребовались долгие переговоры с Харальдом Уром [спонсором и руководителем клуба]», – вспоминал Кличко.

Несмотря на внушительную статистику, Владимир Кличко сильно нервничал перед боями. «Его лицо становилось попеременно то бледным, то красным. Иногда он чуть не плакал, и его еле вытаскивали из туалета. Возможно, из-за того, что он сам слишком сильно боялся оказаться в нокауте, он как можно быстрее наносил удар противнику», – вспоминал тренер Андрей Сливинский.

Страх не мешал побеждать. После выигранного Владимиром Кличко золота на Олимпиаде-1996 (младший брат заменил в Атланте старшего) во «Фленсбурге» понимали, что удержать его у себя не получится. Так и получилось: братья Кличко подписались с Universum Box-Promotion из Гамбурга и перешли в профессионалы.

«Мы, конечно, с удовольствием еще один год представляли бы его [Владимира] нашим фанатам, но в бундеслиге у него больше не было противников», – говорил тренер Андрей Сливинский. Цевун получил два пригласительных билета на дебют братьев Кличко по профи как отступные за переход. Оба провели первые бои в один день и победили нокаутом, суммарно потратив меньше трех раундов.

Дальше – вхождение в элиту и стремительный рост популярности в Германии. За карьеру братья провели 109 боев – 86 состоялись именно в Германии. Виталий Кличко получал госнаграду от руководства страны и говорил о виде на жительство, а Владимир снимался в фильме у немецкого режиссера Тиля Швайгера и позже приезжал во Фленсбург как почетный гость.

Rammstein сочинили для Виталия Кличко гимн, но он его так и не использовал: «Если кто-то хочет выйти под Тину Тернер, то пожалуйста»

Параллельно со становлением братьев Кличко мировую известность приобрела немецкая группа Rammstein, которая образовалась в 1994 году. Уже через три года их сингл Engel захватил мировые чарты, а позже появилась история с написанием песни специально для выхода Виталия Кличко на ринг.

Она описывается в неофициальной биографии группы «Rammstein: горящие сердца» Михаэля Фукса-Гамбека и Торстена Шаца. При этом в 2007 году Владимир говорил, что ничего не знает о связи брата с Rammstein – сам он выходил на бои под Red Hot Chili Peppers: «Честно говоря, я слышу об этом впервые. Иногда у меня были контрактные отношения с некоторыми из артистов, но сейчас с Red Hot Chili Peppers меня никакие контракты не связывают. Я просто являюсь поклонником их музыки».

Но факт работы для Кличко в интервью Rock Hard подтверждал гитарист Пауль Ландерс: «Когда пришел запрос, Тилль сел и описал тему бокса словами так, чтобы она не выглядела плоской. И тогда в репетиционной появилась эта песня. Мы действительно все отлично продумали: вся арена считает: раз, два три и дальше до десяти. И тогда: Aus! Точно на Aus! Кличко выходит на арену и идет на ринг. В момент, где он поднимает руки на ринге, звучит припев: Hier kommt die Sonne [и взойдет солнце]. Вот так это все планировалось».

В 2002 году журналист издания Focus предположил, что во время написания текста вокалист Тилль Линдеманн вдохновлялся песней из «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше – тот отбивался: «Бога ради, конечно нет! Толкование наших текстов зачастую просто фантастическое. У многих поклонников бывают чересчур высокие ожидания, и они остаются разочарованными, если мы не заложили в песню глубокий смысл. Sonne была просто-напросто выходным гимном для Виталия Кличко».

Песня под изначальным названием Klitschko так и не перешла к самому Кличко – хотя точных причин его отказа никто не знает. Но именно в период создания Виталий проиграл впервые в карьере – в апреле-2000 в Берлине он снялся с боя против Криса Берда после девятого раунда из-за травмы. Тогда же Rammstein исполнял первую версию на закрытых выступлениях. Уже в 2001 году группа выпустила ее на культовом альбоме Mutter, видоизменив припев, но сохранив в нем отсчет до девяти – отсылка к нокдауну.

«Идея была отличной. Возможно, если бы он ее принял, то не проиграл бы. Что касается его последнего боя: мне кажется, что ему что-то подмешали в воду. Все же совершенно очевидно, что он был не в форме. Вероятно, тот, кому Rammstein кажутся чересчур тяжелыми, слишком мягок для бокса. Он слишком слаб.

И поэтому мы не расстроились из-за того, что с Кличко не получилось. Песня была действительно хороша. Во всяком случае, мы подумали, что насильно мил не будешь. Если кто-то больше хочет непременно выйти под You’re simply the best Тины Тернер‚ то пожалуйста. Это тоже хорошая песня (смеется)», – рассказывал Пауль Ландерс.

Sonne стала хитом и главной песней Rammstein – на нее сняли клип в стиле «Белоснежки»

Альбом Mutter вышел в апреле-2001 и стал легендарным. Сингл Sonne, попавший на пластинку, превратился в одну из главных песен в карьере Rammstein и исполняется на каждом концерте – ей группа открывала и закрывала мировые туры.

Участники группы подтверждали, что идея песни напрямую связана с боксом, но придумали под клип на нее совсем не боксерский сюжет – в стилистике «Белоснежки и семи гномов», где гномы – сами музыканты. Всего по созданию клипа у группы было 38 вариантов, но итоговым стала сказочная история.

«У меня была такая идея. Боксер в халате, шапочке – и орущая публика. Он проходит в зал, подходит к рингу с рифом. В общем, он выходит на ринг, поднимает руки вверх. «Здесь восходит солнце» – и оно никогда не зайдет. Короче, все просто обалдели», – рассказывал Тилль Линдеманн.

Уже через несколько лет после выхода альбома Mutter и клипа на песню Sonne Линдеманн вспоминал о братьях Кличко: «Нет, к сожалению, пока так и не познакомились. Но мы следим за их успехами и неудачами, они нам очень симпатичны и настоящие бойцы».

Фото: AFP/OLIVER STRATMANN; Gettyimages.ru/Marcus Brandt, Martin Rose