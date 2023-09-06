13 комментариев

Размещена на вертикальной поверхности.

«Аллея славы» – главная достопримечательность Лос-Анджелеса. Ежегодно десятки миллионов человек проходят по тротуару, расположенному по обеим сторонам от Голливудского бульвара, чтобы посмотреть на вмонтированные в покрытие звезды с именами знаменитостей.

При прогулке по аллее люди пристально смотрят себе под ноги, пытаясь разглядеть имена кумиров. Но есть одна звезда, ради которой каждому туристу приходится поднять голову – она принадлежит величайшему боксеру Мохаммеду Али.

Из-за Али комитет «Аллеи славы» дважды нарушал собственные правила – это делает его звезду уникальной

Строительство голливудской «Аллеи славы» завершилось в 1960 году – с тех пор количество установленных пятиконечных звезд перешло за две тысячи. Каждый июнь специальный отборочный комитет получает около 300 заявок от инициативных групп, утверждая не более 30 – именно этими именами в течение года пополняется аллея.

Под именем каждой знаменитости, в нижней части звезды, устанавливают одну из пяти круглых эмблем – они символизируют категории индустрии развлечений, в которых лауреаты достигли успеха: кинематограф, музыкальный бизнес, телевидение, радиовещание и театральное искусство.

Несмотря на то что Мохаммед Али не подпадал ни под одну из этих категорий, в 2002 году он все же удостоился именной звезды. Комитет долго рассматривал этот вопрос и признал, что бокс – одна из форм театра, живое выступление. Объясняя решение, председатель комитета Джонни Грант тогда заявил: «С того дня, как он [Али] завоевал золотую олимпийскую медаль, всемирное признание превратило его жизнь в ходячий театр».

Интересно, что ради легендарного боксера комитет не только сделал исключение, одобрив его заявку, но и внес изменения в процедуру установки звезд. Звезда Али – единственная, размещенная не на горизонтальной поверхности, а на вертикальной. Это было сделано по просьбе самого Али – все из-за его имени, которое он делит с великим пророком и основоположником ислама.

«Я не позволю людям топтать имя нашего любимого пророка». Изначально Али отказался от предложения «Аллеи славы», но комитет договорился

Все знают, что настоящее имя Али – Кассиус Клей-младший. Он сменил его в 1964 году, когда стал членом религиозного движения «Нация ислама». Прежнее имя он тогда назвал «рабским»: «Я не выбирал его, не хочу его носить. Теперь я Мохаммед – возлюбленный Богом. Это свободное имя, и я настаиваю, чтобы люди использовали его при общении со мной».

Тогда Али не поддержал практически никто – даже собственные родители. Его отец публично заявил, что руководители «Нации ислама» «запудрили сыну мозги», а журналисты и промоутеры отказывались называть его по новому имени. Критиковали Али и чернокожие боксеры – перед совместным поединком Флойд Паттерсон заявил: «Это крестовый поход. Я католик, и я исполню патриотический долг – отберу у мусульман пояс». Паттерсон проиграл Али техническим нокаутом.

Со временем Али вошел в историю мирового спорта под новым именем. От предложения отборочного комитета «Аллеи славы» он изначально отказался, но позже руководители проекта нашли решение и договорились с легендарным боксером. Звезду установили на стене театра «Долби», в котором ежегодно проходит церемония вручения кинопремии «Оскар». После презентации звезды Али сказал: «Я ношу имя нашего любимого пророка и не позволю, чтобы люди его топтали».

Фото: East News/AP Photo/Nick Ut, Reed Saxon, Hollywood, CA