13 комментариев

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«Я ношу имя пророка и не позволю, чтобы люди его топтали»: на звезду Мохаммеда Али на «Аллее славы» нельзя наступить

Мохаммед Али Мохаммед Али
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Размещена на вертикальной поверхности.

«Аллея славы» – главная достопримечательность Лос-Анджелеса. Ежегодно десятки миллионов человек проходят по тротуару, расположенному по обеим сторонам от Голливудского бульвара, чтобы посмотреть на вмонтированные в покрытие звезды с именами знаменитостей.

При прогулке по аллее люди пристально смотрят себе под ноги, пытаясь разглядеть имена кумиров. Но есть одна звезда, ради которой каждому туристу приходится поднять голову – она принадлежит величайшему боксеру Мохаммеду Али.

Из-за Али комитет «Аллеи славы» дважды нарушал собственные правила – это делает его звезду уникальной

Строительство голливудской «Аллеи славы» завершилось в 1960 году – с тех пор количество установленных пятиконечных звезд перешло за две тысячи. Каждый июнь специальный отборочный комитет получает около 300 заявок от инициативных групп, утверждая не более 30 – именно этими именами в течение года пополняется аллея.

Под именем каждой знаменитости, в нижней части звезды, устанавливают одну из пяти круглых эмблем – они символизируют категории индустрии развлечений, в которых лауреаты достигли успеха: кинематограф, музыкальный бизнес, телевидение, радиовещание и театральное искусство.

Несмотря на то что Мохаммед Али не подпадал ни под одну из этих категорий, в 2002 году он все же удостоился именной звезды. Комитет долго рассматривал этот вопрос и признал, что бокс – одна из форм театра, живое выступление. Объясняя решение, председатель комитета Джонни Грант тогда заявил: «С того дня, как он [Али] завоевал золотую олимпийскую медаль, всемирное признание превратило его жизнь в ходячий театр».

Интересно, что ради легендарного боксера комитет не только сделал исключение, одобрив его заявку, но и внес изменения в процедуру установки звезд. Звезда Али – единственная, размещенная не на горизонтальной поверхности, а на вертикальной. Это было сделано по просьбе самого Али – все из-за его имени, которое он делит с великим пророком и основоположником ислама.

«Я не позволю людям топтать имя нашего любимого пророка». Изначально Али отказался от предложения «Аллеи славы», но комитет договорился

Все знают, что настоящее имя Али – Кассиус Клей-младший. Он сменил его в 1964 году, когда стал членом религиозного движения «Нация ислама». Прежнее имя он тогда назвал «рабским»: «Я не выбирал его, не хочу его носить. Теперь я Мохаммед – возлюбленный Богом. Это свободное имя, и я настаиваю, чтобы люди использовали его при общении со мной».

Тогда Али не поддержал практически никто – даже собственные родители. Его отец публично заявил, что руководители «Нации ислама» «запудрили сыну мозги», а журналисты и промоутеры отказывались называть его по новому имени. Критиковали Али и чернокожие боксеры – перед совместным поединком Флойд Паттерсон заявил: «Это крестовый поход. Я католик, и я исполню патриотический долг – отберу у мусульман пояс». Паттерсон проиграл Али техническим нокаутом.

Со временем Али вошел в историю мирового спорта под новым именем. От предложения отборочного комитета «Аллеи славы» он изначально отказался, но позже руководители проекта нашли решение и договорились с легендарным боксером. Звезду установили на стене театра «Долби», в котором ежегодно проходит церемония вручения кинопремии «Оскар». После презентации звезды Али сказал: «Я ношу имя нашего любимого пророка и не позволю, чтобы люди его топтали».

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Фото: East News/AP Photo/Nick Ut, Reed Saxon, Hollywood, CA

13 комментариев

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le vani
твой любимый пророк владел р@бами если верить вашим же хадисам) причем он обменял 2 черных р@ба на одного белого)
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IntoTheRainBow
Ответ le vani
твой любимый пророк владел р@бами если верить вашим же хадисам) причем он обменял 2 черных р@ба на одного белого)
в библейских 10 заповедях рабство также четко регламентировано

"не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его ..."

про седьмой день - "не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя"

про то что рабство - плохо, там ни слова
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Taaor
Ответ le vani
твой любимый пророк владел р@бами если верить вашим же хадисам) причем он обменял 2 черных р@ба на одного белого)
В рабовладельческих обществах присутсвовало рабство - какой сюрприз. Причем шариат поощрял освобождение рабов, а также запрещал жестокое отношение к ним. По поводу второго факта, пруф в студию.
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Халид Бин Валид
Уважение великому Мухаммаду Али!
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DMEKS
Пророк Мухаммад мир ему и благословение Аллаха
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Bernd Leno
Ответ IntoTheRainBow
в библейских 10 заповедях рабство также четко регламентировано "не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его ..." про седьмой день - "не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя" про то что рабство - плохо, там ни слова
Причём здесь заповеди? Речь шла о том, что Али лицемерил, замечая рабовладение в одном месте и игнорируя в другом, а не о том "какая религия круче"
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Bernd Leno
Ответ IntoTheRainBow
автор первого комментария точно так же лицемерил, замечая рабовладение в одном месте и игнорируя в другом, я заполнил информационный пробел адептом ни одной из вышеупомянутых (и любых иных) религий не являюсь
Вы скорее адепт одного из факультетов Хогвартса, если нашли в первом комментарии отрицание рабства в христианстве)))
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Anton Kortenko
Ответ le vani
твой любимый пророк владел р@бами если верить вашим же хадисам) причем он обменял 2 черных р@ба на одного белого)
а вот в стеклотаре тёмные бутылки ценнее светлых.
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IntoTheRainBow
Ответ Bernd Leno
Причём здесь заповеди? Речь шла о том, что Али лицемерил, замечая рабовладение в одном месте и игнорируя в другом, а не о том "какая религия круче"
автор первого комментария точно так же лицемерил, замечая рабовладение в одном месте и игнорируя в другом, я заполнил информационный пробел

адептом ни одной из вышеупомянутых (и любых иных) религий не являюсь
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IntoTheRainBow
Ответ Bernd Leno
Вы скорее адепт одного из факультетов Хогвартса, если нашли в первом комментарии отрицание рабства в христианстве)))
все что я там нашел - это иллюстрация поговорки "в своем глазу бревна не замечаем"
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Bernd Leno
Ответ IntoTheRainBow
все что я там нашел - это иллюстрация поговорки "в своем глазу бревна не замечаем"
Ещё раз - Кассиус Клей меняет имя из-за неприятия рабства, при этом игнорируя то, что теперь будет носить имя, также связанное с рабовладением
Очевидно, что многие будут называть это лицемерием, в том числе атеисты
С чего вы решили, что автор первого комментария придерживается одной из ветвей христианства - загадка)))
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человек умелый
Ответ IntoTheRainBow
автор первого комментария точно так же лицемерил, замечая рабовладение в одном месте и игнорируя в другом, я заполнил информационный пробел адептом ни одной из вышеупомянутых (и любых иных) религий не являюсь
Ну тогда наступи на звезду автора в знак протеста
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