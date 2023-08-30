Его называют трусом.

Удары в пах запрещены в боксе и ММА – это не только больно, но и опасно. Фанаты недооценивают эффект: смеялись над Харитоновым, когда тот скорчился от удара Митриона в Bellator, а теперь – сомневаются в честности Усика, который сложился от попадания Дюбуа.

Мы вспомнили Анджея Голоту – польского тяжеловеса, который два боя подряд, целых 16 раундов, отбивал пах Риддика Боу. И заставил звездного боксера, нокаутировавшего Эвандера Холифилда, закончить карьеру в 29 лет.

Голота был призером Олимпиады, но избил мужчину в туалете и сбежал из Польши. В США в преступнике увидели перспективного боксера

Родители Голоты развелись, когда мальчику было три года – его воспитывали дядя и тетя. Голота вырос в одном из самых опасных районов Варшавы и стал хулиганом. Он с детства много дрался: был самым крупным в классе, но страдал от буллинга – его дразнили из-за заикания. Голота постоянно дрался после уроков и часто менял школы, откуда его выгоняли.

Дядя отдал 12-летнего племянника в боксерский клуб «Легия», элитный военный учебный центр. Он хотел, чтобы Голота научился драться, но близкие не поддержали: «Большая часть семьи была против бокса, считая, что я не должен заниматься таким жестоким видом спорта. Они боялись, что у меня будет плоский нос».

В зале выяснилось, что Голота – вундеркинд: он стал четырехкратным чемпионом Польши в любителях (рекорд 110-10), попал в сборную и взял бронзу чемпионата Европы-1989. Голота поехал на Олимпиаду-88 в Сеуле, где взял бронзу в категории до 91 кг, проиграв корейцу Пэк Хен Ману в полуфинале (тот уступил золото Рэю Мерсеру). На той же Олимпиаде дрался Риддик Боу – будущий соперник Голоты: он взял серебро в категории свыше 91 кг, проиграв в финале Ленноксу Льюису.

Несмотря на заслуги, Голота не был звездой и не думал о карьере в профи. Помог случай: на дискотеке в городе Влоцлавеке в 1990-м он избил в туалете мужчину, раздел его и забрал все вещи – кроме трусов. Можно подумать, что это отсылка к «Терминатору», но нет – фильм вышел через год.

Мужчину госпитализировали: сообщалось, что Голота избил его, в том числе ударами в пах. Боксер прокомментировал поступок так: «Я не пытался причинять боль парню. Я просто хотел, чтобы он выглядел глупо».

Голота сбежал из Польши – ему грозило пять лет тюрьмы за нападение и грабеж. Он отправился в США, где его ждала уроженка Польши Мариола Бабич, жившая в Чикаго с девяти лет. Голота познакомился с ней летом-1989, когда приехал в США на бой против американской сборной. Бабич помогла ему после бегства из Польши, а в октябре-1990 пара поженилась.

Голота осел в Чикаго и хотел стать дальнобойщиком. Но по совету офицера иммиграционной службы пошел в зал Боба О’Доннелла Windy City Gym. Владелец стал менеджером Голоты и привел в профессиональный бокс.

Голота стал любимцем польской диаспоры в США и коллекционировал нокауты. Самый жуткий – ударами ниже пояса по Риддику Боу

Голота боялся профессионального бокса, но Бабич убедила его вернуться на ринг. Он дрался, получая $50 за раунд, но не затягивал – вырубал на первых минутах. Это был свирепый боксер, который превращался в психопата на ринге. Победы подняли Голоту в рейтинге и привели к легендарному тренеру Лу Дуве, воспитавшему 19 чемпионов мира.

«В польском сообществе его считают Рокки, но поляки на самом деле не понимают бокс, – говорил Пержемыслав Гарчарчик, польский журналист, который жил в Чикаго и знал Голоту шесть лет. – Они говорят: «Почему бы не подраться с Холифилдом в среду, а затем с Майком Тайсоном в пятницу. Ты станешь чемпионом мира к выходным!»

Голота был агрессивным и грязным боксером: в мае-1995 он укусил Самсона Поуха за шею, а в марте-1996 ударил головой Даннелла Николсона. С Анджея снимали очки, но он побеждал досрочно. «Я должен научить его правилам, не лишая голода. Борьба за существование была историей его жизни», – говорил Лу Дува.

Голота выиграл 28 боев (25 нокаутом) и после Николсона вышел на звездного Риддика Боу. Это был шанс ворваться в элиту: Боу становился чемпионом, дважды победил Эвандера Холифилда – в том числе нокаутом. Боу должен был подраться с Льюисом, которому проиграл на Олимпиаде, но выбрал молодого поляка.

На пресс-конференции Боу не воспринимал Голоту и объявил себя народным чемпионом. Он пришел с лишним весом (набрал больше 5 кг с предыдущего боя с Холифилдом) и признал, что не тренировался. Боу считал, что легко пройдет Голоту – и бросал вызовы Льюису и Тайсону.

Скандальный бой прошел в июле-1996 на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боу, несмотря на плохую форму, считался фаворитом, а Голота – голодным нокаутером с не лучшей техникой. Букмекеры давали котировки 10 к 1, а где-то – 12 к 1.

Бой показал, что они ошиблись: Голота с первых минут доминировал, перебивал тяжелого Боу и забирал на карточках судей раунд за раундом. После первого отрезка левый глаз Боу заплыл, а во втором и шестом Голота оформил нокдаун.

К седьмому раунду Голота разгромно вел на карточках судей. Но рефери снял с него очки за удары ниже пояса – в четвертом, шестом и седьмом раундах. Голота отбивал сопернику корпус, но часто наносил удары на грани.

После боя он признался, что панч в четвертом раунде нанес специально: «Первый удар ниже пояса был умышленным. Боу ударил меня по голове и в почку, и я сказал: «Ты тоже должен что-то почувствовать. Вот тебе это взамен».

Когда рефери делал Голоте замечание, казалось, он понимает – хотя и не проявляет эмоций. После чего снова заряжал сопернику в пах – Боу корчился от боли. После шестого раунда он почти плакал в углу, но продолжил бой.

Голота не пощадил его: после удара ниже пояса в седьмом раунде рефери остановил бой, присудив поляку поражение. Команда Боу накинулась на Голоту: на ринге появились зрители, а Анджея ударили по голове мобильным телефоном (размером с рацию) – на рассечение наложили 13 швов.

На трибунах афроамериканцы, болевшие за Боу, дрались с польской диаспорой. Стол комментаторов растоптали, а Джордж Форман безуспешно успокаивал толпу. 74-летний Лу Дува лежал на ринге с сердечным приступом (у него остановился дефибриллятор) посреди летающих стульев. Итог: 10 арестов, 8 полицейских получили ранения, 9 зрителей госпитализировали – хотя обошлось без тяжелых травм.

Лу Дува, оправившись от приступа, обвинил Боу в симуляции: «Я смотрел на последний удар ниже пояса на пленке 20 раз, и вы не могли сбить мою бабушку с ног этим ударом. Боу проигрывал, поэтому устроил спектакль. Это было выступление на церемонии вручения премии «Оскар».

В реванше Голота снова забил Боу ниже пояса (тот закончил карьеру), а потом опозорился в бою с Льюисом – обвинив в поражении врача и лидокаин

Голота официально проиграл бой, но выглядел в медиа победителем. Боу взял только два раунда из семи у двух судей и один – у третьего. Голота грезил о поединке с Льюисом, но уже через месяц согласился на реванш с Боу. «Наверное, теперь я умнее. В каждом бою ты узнаешь что-то новое», – философски заметил Голота.

К реваншу в декабре-1996 Боу прокачал форму и подошел максимально поджарым – 106,6 кг (сбросил больше 7 кг). Это был его самый легкий вес – с первого победного боя против Холифилда в 1992-м. Лагерь Голоты не впечатлился, а Лу Дува пошутил, что Боу сидел на диете вместо того, чтобы развивать выносливость и оттачивать навыки.

В реванше Боу выглядел более подготовленным, а Голота снова нарушал правила. Он бил соперника ниже пояса и даже боднул во втором раунде, когда забивал после нокдауна. Итог – остановка рефери в девятом раунде после очередного удара в пах. Голота снова выигрывал бой на судейских карточках: Боу оформил нокдаун в четвертом раунде, но сам дважды оказался на канвасе и уступал по очкам.

Голота отказался от комментариев: его госпитализировали с возможным переломом челюсти и наложили швы на сечку, полученную при ударе головой. Его лагерь не согласился с решением рефери Эдди Коттона. «Я не верю, что Голота намеренно наносит удары ниже пояса, – сказал Дино Дува, промоутер и сын Лу Дувы. – Он совершает ошибки. Я по-прежнему считаю, что он один из лучших тяжеловесов в мире. Но если он собирается продолжать, то ему придется внести некоторые изменения».

Рефери после боя сказал, что наказал Голоту за три грубых нарушения – два удара ниже пояса и удар головой. О финальной серии из трех панчей в пах Боу вспоминал: «Это было тяжело. Когда тебя туда бьет такой большой парень, это истощает».

Боу было всего 29 лет: он считался топовым тяжеловесом, но рано прошел пик и после второго боя с Голотой закончил карьеру. Вернулся в 2004-м, спустя почти восемь лет, когда остался без денег. Он провел несколько спорных и не самых впечатляющих боев. Фактически – удары в пах закончили карьеру боксера, который вел 2-1 в трилогии с Холифилдом.

После поражений за Голотой закрепилась скандальная репутация: его считали грязным бойцом, а Боу наотрез отказался от трилогии. Голота занял место претендента и подрался с Льюисом за пояс WBC, но проиграл нокаутом в первом раунде. После первого нокдауна Голота с трудом поднялся и с безумным взглядом побежал по рингу. Льюис добил соперника, который снова строил гримасы, но не встал с канваса.

Голота заявил, что проиграл из-за инъекций лидокаина в правое колено. Врач сделал их за два часа до боя, чтобы снять боль. Голота уверен, что из-за обезболивающего опьянел и плохо видел. Через 15 минут после боя у него случился припадок в раздевалке: он не дышал и около 30 секунд провел без пульса. Его реанимировали и срочно отвезли в больницу, где стабилизировали состояние.

Голота подал в суд на врача, обвинив его в медицинской халатности. Он утверждал, что инъекции стоили ему сделки с HBO на $21 млн – канал не транслировал его следующий бой. Дело урегулировали во внесудебном порядке, а стороны сошлись на более скромной сумме – $1 млн.

Голоту называют трусом: он сдался после нокдауна от Гранта и сбежал с ринга от Тайсона. Прятался от толпы в подтрибунке – в него бросали пиво и даже кетчуп

Голота проиграл три боя подряд, но стал знаменитым: все помнили, что он дважды переигрывал Боу, заслужив громкие имена и титульные шансы. Голота победил Кори Сандерса и Тима Уизерспуна, но самым громким стал бой против Майка Тайсона в 2000-м, когда польский гигант сбежал с ринга после второго раунда.

Тайсону было 34 года – он отсидел в тюрьме и давно прошел пик. Майк расстался с командой, которая сделала его чемпионом, дважды проиграл Холифилду и деградировал. Голоте нужно было продержаться стартовые раунды и дождаться, когда Тайсон устанет – конкурентно провел первый раунд, но на последних секундах упал в тяжелый нокдаун.

Голота поднялся и продержался второй раунд, пережив несколько тяжелых попаданий. Но сенсационно отказался выходить на третий: тренеры пытались засунуть капу ему в рот, но он всех отталкивал – в том числе рефери. За бой до Тайсона он уничтожал непобежденного Майкла Гранта, но в 10-м раунде сдался после нокдауна. Поднялся и твердо стоял на ногах, но на вопрос рефери, может ли продолжать бой, ответил отрицательно.

Сдача против Тайсона закрепила за Голотой репутацию труса. Тайсона сдерживали – он рвался добить. Голота убежал с ринга, а с трибун летели стаканы с напитками. Секьюрити укрывали его, но перед подтрибунным в него прилетела банка с кетчупом – спина стала красной.

Представители телеканала Showtime заявили, что Голота – трус, поэтому они его больше не покажут. Допинг-проба Тайсона показала в крови марихуану, и бой признали несостоявшимся. У Голоты диагностировали сотрясение мозга, перелом левой скулы и грыжу межпозвоночного диска, из-за чего он не выступал почти три года.

Голоту чуть не выгнали из США – он грабил с поддельным полицейским жетоном. Боу обанкротился и отсидел в тюрьме за атаку на жену и пятерых детей

Голота вернулся на ринг, но не добился большого успеха: выступал до 2013-го и закончил с рекордом 41-9. Он все так же нарушал правила и упускал победы из-за эмоций. Некоторые фанаты винили в этом стероиды, но Голота не проваливал допинг-контроль. Казалось, он не способен сдерживать себя – особенно после пропущенных ударов. Голота был великаном, который очень боялся боли – поэтому нарушал правила и сдавался.

Он стал большой звездой в Польше: просил президента снять с него обвинения и разрешить вернуться в страну. Пострадавший от Голоты мужчина давно его простил: «Если бы я мог, то забыл бы об этом деле и выбросил его из суда. Никто не любит, когда его бьют, но всегда лучше, когда это делает чемпион».

Голота вернулся на родину, где в 2014-м провел прощальный выставочный бой против Даннелла Николсона. Многие хотели трилогию с Боу, но тот ушел из бокса. Он завел детей и вернулся в 2004-м из-за нехватки денег – провел пару невнятных боев. Чтобы заработать, Боу даже подал в суд на собственного менеджера, требуя $55 млн, которые якобы были украдены. Позже он извинился и признал, что все выдумал.

Боу не нашел себя после бокса – поражения Голоте его подкосили. Он работал тренером, критиковал профессиональный бокс за коррупцию и страдал от нехватки денег. А в 2000-м отсидел 17 месяцев за похищение бывшей жены и пятерых детей. Он угрожал женщине ножом, наручниками, клейкой лентой и перцовым баллончиком. Суд выяснил, что Боу случайно ударил жену ножом в грудь, когда они были в машине.

Боу отсидел срок и откровенно рассказывает о преступлении. Многие отмечают, что речь боксера сильно замедлилась, и связывают это с травмами головы. При упоминании Голоты и третьего боя Боу морщится и говорит: «Моя мама родила не идиота».

После карьеры Голота остался в Чикаго: снялся в рекламе Бюро переписи населения США, а в 2012-м решил получить гражданство. Тогда его чуть не депортировали: подняли архивы и нашли судимости, которые предусматривают выдворение. Голота с поддельным полицейским жетоном конфисковывал оружие у бандитов, которое хранил дома. У него в квартире нашли 12 пистолетов – его арестовали, когда он показал поддельный жетон полицейскому на дороге.

Сейчас Голоте 55 лет – он сохранил заработанные миллионы, оплатил получение образования детям и по-прежнему женат на Бабич. Фанаты называют его одним из самых грязных боксеров в истории. Он отвечает коронной фразой: «Я принимаю душ дважды в день. Бывает, даже трижды».

Голота живет в США, но иногда появляется на польском телевидении – например, в местных «Танцах со звездами». Он стал персонажем игры «Ведьмак»: в одной из глав герой встречает чемпиона по кулачным боям Анджея Колоду, проигравшего Дайсону. После этого спортивная карьера Колоды закончилась – он печально рассказывает о противнике, которого бил ниже пояса.

Фото: East News/AP Photo/Bill Kostroun, AP Photo/Paul Bereswill, Newsday, JEFF KOWALSKY / AFP; Gettyimages.ru/Al Bello, Joe Patronite; instagram.com/mariolagolota