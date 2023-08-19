Хочет реванш по MMA, чтобы отомстить за Олейника.

18 августа прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном событии прошел боксерский поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном.

Как это было?

«За килограмм перевеса 30% моего гонорара уходит ему». Дацик договорился с Томпсоном по весу и хотел укусить на стердауне

Вячеслав Дацик снова вернулся на ринг и развивается как боксер: в сентябре-2022 он за 13 секунд уронил Александра Емельяненко, а в апреле-2023 решением большинства судей проиграл Кевину Джонсону – экс-сопернику Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Виталия Кличко.

Еще было поражение от Галымжана Жасланова, но тогда были MMA-перчатки. Теперь Дацик попал на бывшего бойца UFC Оли Томпсона, который ранее нокаутировал Алексея Олейника (но по смешанным правилам MMA), а в 2020-м побеждал Сергея Харитонова.

«Дацик – очень крутой парень. И он все время разный. Больше, чем любой из боксеров, с которыми я когда-либо дрался. Потому что он жесткий. А когда ты дерешься с жестким, то жесткий никогда не уходит. Боксеры уходят. Жесткие никогда не уходят. У русских другой тип сильного человека. У них другой тип крови.

Я был на ринге со всеми, и это просто разные вещи. Он такой чертовски крепкий. Его лицо должно было распухнуть. Из его рта должна была течь кровь. Но он не распух. Он просто крутой парень, очень крутой мужик», – говорил Кевин Джонсон, который победил Дацика единогласным решением судей.

На взвешивании Дацик традиционно рычал и в шутку хотел укусить Томпсона за руку и нос. Томпсон выдвинул ему условие – весить не больше 120 кг. «За килограмм перевеса 30% моего гонорара уходит ему. Если я выйду с перевесом, меня моя любимая дома убьет», – рассказал Дацик. Оба уложились.

Дацик вырубил Томпсона за 2,5 минуты и предложил реванш по MMA, чтобы отомстить за поражение Олейника

Бой проходил в формате три раунда по три минуты. Перед поединком Дацик говорил: «Я не люблю долго рубиться. Чтобы долго рубиться, надо много дыхалки иметь. Лучше коротко выйти и быстро зарубиться». Но с первого раунда полез в рубку и даже специально открывал голову для ударов. 43-летний Томпсон тоже обещал рубить Дацика в каждом раунде, но на первой минуте отбивался.

Несмотря на слова, кажется, что оба рассчитывали именно на несколько быстрых попаданий. Так и получилось: все завершилось на последней минуте первого раунда – Томпсон пропустил с правой в голову и пошатнулся, а рефери не дал продолжить бой. Дацик с первых минут был активнее и лез добивать после нокдауна.

Вячеслав Дацик выиграл техническим нокаутом, успешно вернулся после поражения от Джонсона (который на этом же турнире проиграл Марку Петровскому) и взял вторую победу по боксу – суммарно потратил на это меньше трех минут. Томпсон и его команда протестовали, что соперник врезался в него головой – над левой бровью была сечка, но это не изменило итог.

Сразу после боя Дацик напомнил о победе Томпсона над Алексеем Олейником и предложил реванш по MMA. «Леха, я не вырубил наглухо – судьи помешали. Я отомстил. Вендетта. Покажу, что мы не только в боксе, но и по MMA что-то можем». Промоутер Владимир Хрюнов назвал «Бойцовский клуб РЕН ТВ» лучшей организацией в мире, а Дацика – главным лицом.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram/datsik_official, olithompson_fit