Известны все финалисты.

На «Кинопоиске» вышел последний эпизод 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором соревнуются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

На шоу определились все финалисты, которые подерутся на UFC 292 и в октагоне решат, кто из них получит от промоушена контракт.

Совместная тусовка обеих команд: Чендлер сварил 30 кг раков, а Конор сводил бойцов в ресторан на горящие стейки и подарил фишки в казино

В последнем выпуске команды Чендлера и Макгрегора объединились. Вместе с Чендлером бойцы поиграли в пиклбол и сварили 30 кг живых раков: «Я был без тренеров, пришел один. Хотел по-дружески провести со всеми время – неважно, они из синей или красной команды».

Варкой занимался боец Курт Холобоу: «Хотели сварить раков, чтобы все попробовали луизианскую кухню». Чендлер вспомнил, как в детстве его дедушка тоже привозил раков и устраивал большую варку – и сам съел около 60 штук: «Это был приятный привет из прошлого».

Конор после тренировки отвез всех бойцов в ресторан. «Мы посетили отличный казино-отель Лоренцо Фертитты [бывший владелец UFC]. Там хороший стейк-хаус», – рассказал Конор. Боец Карлос Вера от лица обеих команд поблагодарил всех тренеров за работу и обратился к Макгрегору: «Дружище, ты учил нас с первого дня, что обычный скромный парень, как все мы, может добиться всего в MMA. И это невероятно. Ты показал нам подход «нахер всех».

Бойцы пили виски и ели горящие стейки. За столом Конор напомнил, что ранее победил на испытании тренеров (каждому бойцу из команды полагалось по $1,5 тысячи), а потом раздал всем по тысячи фишек в казино. «У всех ребят каждый цент на счету, каждый доллар помогает», – отметил боец Рики ДеШульо. После этого обе команды сделали совместное фото.

Гибсон задушил ДеШульо и стал последним финалистом, а Конор и Чендлер провели стердаун: «Это самый большой камбэк в истории спорта»

За финал среди полулегковесов дрались Коди Гибсон из команды Чендлера и Рики ДеШульо из команды Макгрегора. Там одного из них уже ждал Брэд Катона. Накануне боя Гибсон наехал на Катону и прогрел их потенциальный бой: «Ты самый эгоистичный человек, которого я встречал за 35 лет. Брэд – 100-процентная дива. В нашем доме 16 людей – 15 тебя недолюбливают».

Перед боем Гибсона и ДеШульо организаторы разрешили им созвониться с семьями на 10 минут: Гибсон увидел жену с двумя дочерями и заплакал, а ДеШульо узнал, как его сын занимается боксом. Это дало мотивации. Накануне Гибсон казался более заряженным. Это отметил Майкл Чендлер, увидев его перед выходом в октагон: «Майка, заправленная в штаны, – показатель уверенности». Сам Гибсон отмечал: «Бьюсь за финансовую свободу для семьи».

На первой минуте ДеШульо выбрасывал лоу-кики и знал, что у соперника проблемы с коленом. После размена в стойке он оступился и упал. Гибсон этим воспользовался: сразу забрал спину и пытался выйти на удушающий. Он продержал ДеШульо в партере почти весь раунд, доминируя и выбрасывая локти.

Все закончилось на последней минуте первого раунда – Гибсон закрыл треугольник руками и задушил соперника. ДеШульо взбесился из-за поражения – матерился и сокрушался криком: «Дерьмо. Я оступился – и это стоило мне боя. Какое дерьмо. Черт возьми, бро». Конор успокаивал: «Ты намного лучше него. Ты его кромсал».

В итоге в финалах легковесов и полулегковесов подерутся ветераны, которые уже выступали в UFC. В легком весе встретятся Остин Хаббард и Курт Холобоу, в полулегком – Брэд Катона (который перешел к Макгрегору от Чендлера) и Коди Гибсон. Бои пройдут на UFC 292 в Бостоне – турнир, где в главном событии за пояс подерутся Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли, пройдет в ночь на 20 августа.

Главный момент – Макгрегор и Чендлер провели стердаун перед боем (хотя с его проведением ничего непонятно). Конор смеялся и рычал в лицо соперника, но пожал руку: «Это самый большой камбэк в истории спорта». Чендлер ответил: «Я хочу самого большого, лучшего и опасного Конора. Хочу биться с ним на самой яркой сцене».