Николай Живоглядов – с четырьмя претензиями.

Легенда MMA Федор Емельяненко хочет дебютировать в боксе – против Майка Тайсона. Согласитесь: что-то защекотало внутри, даже если совсем пофиг на бои.

Два культа из разных направлений, два айсберга спортивного величия – и на одном ринге где-то в Саудовской Аравии. Что-то вроде столкновения двух вселенных из комиксов. Всегда же хотелось проверить, кто сильнее – Бэтмен, Человек-паук или Супермен.

Но что за красивой картинкой и почему эта идея кажется смешной и притворной?

1. Ок, если бы не 10+ лет разницы. Федор сам говорил: нужен реальный бой, а не выставочный. И вызывает 57-летнего Тайсона, который три года назад вышел погасить приступы ностальгии против такого же заслуженного дедушки Роя Джонса (и тогда бой был именно показательным, а разница в возрасте – три года). О каком Тайсоне речь, если он давно тренируется не на том уровне, использовал допинг для выхода на Джонса и еще год назад передвигался на инвалидной коляске из-за проблем со спиной?

При этом Федор еще в феврале дрался за пояс Bellator против серьезного тяжа, проходил лагеря, спаррингует с действующими бойцами из его команды, а сейчас даже больше ходит в качалку. Прошло всего полгода после завершения карьеры: по сути, он действующий боец, который сохранил мощь на пару ударов – прямо говорил, что в последних боях рассчитывал на тактику уложить соперника в первом раунде.

Насколько сложно донести несколько тяжелых панчей по пожилому Тайсону? Конечно, он уникум, который светит формой в инстаграме даже сейчас, но давно закончился, чтобы смотреть на него как на соперника под профессиональный бой. Если так хочется проверить себя как боксера, то нужно выбирать не уставшего Тайсона, а адекватную оппозицию.

Пусть вас не сбивает ощущение, что Тайсон в любом возрасте перебоксирует Емельяненко, потому что он профи. Еще раз: речь не о боксере на пике, а о потухшем ветеране, который мучается со спиной и говорит, что думает о смерти. Реально ок настаивать на бое с таким соперником? Серьезно – спортивный интерес?

Неужели Федор не понимает, что разница в скорости, силе и держаке между 46-летним и 57-летним бойцом слишком большая? Кажется, что прообраз их поединка – 58-летний боксер Эвандер Холифилд против 44-летнего Витора Белфорта из ММА, где все закончилось в первом раунде нокаутом и быстрой победой более молодого бойца.

2. Ок, если бы желание зайти в бокс не шло против собственной логики. Емельяненко активно критиковал поп-MMA, а бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева называл цирком, хотя сам участвовал в таких же шоу, когда бил фриков (Ваня Ефимов отдельно разбирал это противоречие) – пусть и без трэштока и драк на пресс-конференциях.

Теперь влезает в поп-бокс. Федор даже посмотрел последний бой блогера Джейка Пола, который прошелся по еще одному ветерану MMA Нейту Диазу (хм, но не смотрел Хабиба и Конора), и размышляет о потенциальном поединке. Бой с Тайсоном – что это, если не шоу?

3. Ок, если бы Емельяненко был базовым боксером, а его желание заскочить на ринг шло от детской мечты. Как у Фрэнсиса Нганну, который твердит об этом в каждом интервью и ушел из UFC, потому что в том числе ему не давали боксировать. Да, для него это история больше не про бокс, а про деньги, но он и выбрал самого хайпового и опасного в игре – потому что за один бой против Тайсона Фьюри заработает больше, чем за титульники в UFC.

Федор же сам говорит: да вы меня знаете по дзюдо и самбо, хотя я полжизни боксировал. Но ничего уникального в боксе Емельяненко нет. Он слабый как боксер и этого не скрывает: простые комбинации и удары с наскока довольно понятны, а техника ставилась по ходу карьеры.

Пусть фразы тренера по боксу Александра Мичкова еще до первого ухода Емельяненко из спорта не создают иллюзий: «Он мог бы стать лидером мирового профессионального бокса». Сам же Мичков вспоминал, что вообще-то Федор пришел к нему с корявой техникой и не успевал за партнерами, если дрался в классической боксерской стойке – потому что не видел соперников за блоком, из-за этого выходил с опущенными руками.

4. Ок, если бы не очередное возвращение Федора. В феврале он говорил, что точно не пойдет в бокс: «На пресс-конференции я будто бы оставили намек, что еще могу рассмотреть вариант с возвращением – например, по правилам бокса? Нет-нет. Я закончил выступления. Но просто, знаете, сколько раз в истории нашей такое было, когда люди что-то подсобирали, что-то подкопили или устроили свою жизнь как-то, а потом раз… То деньги обесцениваются, то революция, то еще что-нибудь. Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил».

И пошел! Вы удивлены? Вроде бы Федор точно-точно закончил, но что-то меняется – и он снова готов подставлять голову.

Емельяненко боится произнести вслух, что для него бой с Тайсоном – жирный-жирный чек, а не спорт. Конор, дравшийся с Флойдом Мейвезером, и Нганну, добившийся поединка с Фьюри, говорили об этом прямо и не скрывали, что такое шоу им нужно ради денег. Давайте честно и без масок.

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев ; Gettyimages.ru/Al Bello / Staff