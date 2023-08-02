Голливудский сюжет с голливудской звездой.

Актер и звезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон подарил дом бойцу UFC Темба Горимбо.

Почему Джонсон вообще помог неизвестному бойцу и что важно знать об этой истории?

После перехода в UFC Горимбо жил в спортзале и остался с 7$ на счету. Он продал снаряжение, но потратил их на колодец в африканской деревне

Темба Горимбо – 32-летний боец полусреднего веса UFC, который родился в Зимбабве и позже эмигрировал в США. Он дебютировал в промоушене в феврале с поражения, а в мае провел второй бой – победил Такаши Сато и вышел на рекорд 1-1. И это очень важная победа.

«После поражения [в феврале] было очень тяжело. Если вы подписали контракт с UFC, как я, то вам полагается $10 тысяч за выступление и $10 за победу. Нужно заплатить 30% налога и 10% – менеджеру. У меня вычли $2 тысячи на перелеты и гостиницы, так что если ты проигрываешь, то возвращаешься домой ни с чем», – объяснял Горимбо.

Перед боем с Сато на его счету было чуть больше $7, а сам он спал на матах в спортзале MMA Masters у тренера Даниэля Вальверде. Иногда не было еды – тогда ее приносил полусредневес Колби Ковингтон. «Бог дал мне хорошую победу – в дальнейшем она будет великой. Если бы не бесплатное питание от UFC, которое мне дали после подписания контракта на бой, я бы, наверное, пел совсем по-другому. Благодарен», – говорил Горимбо.

После победы Горимбо продал снаряжение на 7$ тысяч долларов, но потратил их не на поиск жилья, а на колодец в деревне Зимбабве, чтобы другие люди жили в лучших условиях, чем он. Об этой истории узнал Дуэйн «Скала» Джонсон: «Когда-то у меня тоже было $7. Я был там, в этой борьбе. Прикрою тебя, брат. Я помогу».

Именно 7$ заложено в название студии Джонсона Seven Bucks, которую он основал в 2012 году. «Я и он, мы – парни из Seven Bucks. Думаю, теперь вы знаете, что семь – мое счастливое число», – отметил Горимбо, который рассказал о скорой встрече с кумиром.

Она случилась во время интервью, которое Горимбо давал в спортзале в Майами. Джонсон подошел к нему со спины и вызвал взрыв эмоций – Горимбо обрадовался, бросился с объятиями и расплакался. Главным итогом знакомства стал подаренный дом.

«Мы никогда не встречались, но я прилетел в Майами, чтобы посмотреть этому человеку в глаза, обнять его и пожать руку. Я был тронут и мотивирован этой историей. Вместо того чтобы потратить деньги на поиск жилья, он построил колодец, чтобы в его деревне в Зимбабве была чистая вода. Он никогда ни о чем меня не просил, но я просто хотел помочь парню».

Горимбо в 13 лет потерял родителей, чуть не умер от укуса собаки и мог погибнуть, когда сбегал через африканскую границу

• К 13 годам Горимбо потерял родителей, а в 16 лет незаконно добывал алмазы в полях, чтобы заработать и спастись от голода.

• Чуть не умер, когда его укусила собака на алмазных полях: «Я видел сумасшедшие вещи в очень молодом возрасте, люди умирали у меня на глазах. Когда я работал на алмазных полях, полиция стреляла в людей боевыми патронами. Даже люди в сообществе, которые занимались контрабандой алмазов, убивали друг друга».

• Сбегал из Зимбабве в ЮАР. Первая попытка оказалась неудачной – без паспорта и через реку. Его поймали и депортировали в Зимбабве в тот же день. Во время второй попытки его чуть не убили:

«Раньше людей убивали у меня на глазах, когда они убегали от полиции. Но это был первый раз, когда кто-то действительно наставил на меня нож. Когда вы нелегально пересекаете границу ЮАР, то убегаете не только от полиции, но и от преступников – они грабят людей, пересекающих границу, потому что знают, что у них есть деньги.

Преступники увидели нас и заманили в ловушку. Я помню, как увидел этот большой нож и потерял сознание. Как в кино. Я упал на землю, а остальные парни убежали. Люди, которые нас грабили, побежали за ними и бросили меня там». Когда Горимбо очнулся, то хотел пойти в полицию, чтобы не быть убитым. Его отговорил друг, с которым он пересекал границу. В итоге Горимбо все-таки попал в ЮАР.

• Полюбил MMA благодаря фильму «Никогда не сдавайся», занялся единоборствами в 19 лет и победил нокаутом в первом бою спустя три месяца тренировок. «Мои двоюродные братья придирались ко мне, поскольку я был самым маленьким, поэтому мне казалось, что нужно что-то сделать».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari