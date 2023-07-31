«Средне – это еще большой комплимент».

В ночь на 6 августа (начало – примерно в 05:30 по мск) в Далласе состоится боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Для Пола это уже восьмой бой по боксу – он идет рекорде 6-1.

Пол побеждал блогера, баскетболиста и ветеранов MMA. Но какой у него реальный уровень?

«В таком стиле боксировали в 1930-е годы». Пол начинал с совсем слабых соперников, которых ловил неуклюжими контрпанчами

В январе-2020 блогер Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе. Его соперник – ютубер Али Эсон Гиб – был ниже ростом и явно ориентировался на стиль «Пик-а-бу»: усердно раскачивал корпусом и приседал. Если бы он присел чуть ниже, то оказался бы в нокдауне. Пол, в отличие от противника, пользовался джебом, поэтому спокойно пятился и сбивал яростные наскоки.

Он поймал соперника в очередном приседе и вынудил комично пятиться гуськом. После этого Пол перехватил инициативу и размашистыми ударами отправил противника в несколько нокдаунов. «Он подрался с Али Эсоном Гибом, который был ужасен в ту ночь. А Джейк выглядел довольно средне – и то, потому что Гиб был ужасен… Средне – это еще большой комплимент», – говорил промоутер Эдди Хирн.

Этого зрелища было достаточно, но Пол продолжил боксировать и победил баскетболиста Нейта Робинсона и экс-бойца UFC Бена Аскрена. Робинсон бил все рекорды по навязанным клинчам, пока Пол не прекратил бой неуклюжим правым оверхендом.

Многие верили в победу Аскрена, так как он профессиональный боец, но сказались его слабая ударная техника и общая незаинтересованность. «В таком стиле боксировали в 1930-е годы. Ему нужно менять это дерьмо, – комментировал поединок рэпер Снуп Догг. – Я поставил на Джейка $2 млн. Думаете, я бы ставил на какого-то болвана?» Пол поймал и нокаутировал малоподвижного Аскрена двойкой, а затем разрыдался.

Пол берет габаритами и умением держать удар. Правый оверхенд, которым он ронял соперников, даже стал фирменным

В октябре-2022 Пол по очкам победил экс-чемпиона UFC Андерсона Сильву. После этого критики признали – он кое-что умеет в боксе. «Пол заработал право называться настоящим бойцом. Все еще сырой, но совершенствуется и ведет себя как боец», – отметил тренер Тедди Атлас. Пол хорошо двигался, работал по этажам и уронил противника быстрой серией из пяти ударов. Пусть перед ним и стоял 47-летний ветеран MMA.

Основная сила Пола – его габариты, ударная мощь и умение держать удар . Без последнего Полу пришлось бы особенно тяжело, так как обычно он держит перчатки на уровне живота. Пол не очень уверенно действует первым номером и часто теряет равновесие после размашистых выпадов. Но неплох в контратаках, тяжелый удар позволяет ему ловить и ронять противников на входе. У него даже есть фирменный удар – правый оверхенд, который Пол выбрасывает не глядя. Им он нокаутировал Робинсона и несколько раз потряс Тайрона Вудли .

Пол выбрасывает правый оверхенд

Нокаут Тайрона Вудли – один из самых запоминающихся моментов в карьере Джейка Пола. Он выбросил правый хук, слегка присев – показывал, что будет бить в корпус. Вудли повелся и в последний момент опустил блок, получил сокрушительный удар в голову и рухнул. Финт будто из арсенала Сауля Альвареса.

Пол нокаутирует Тайрона Вудли после финта

«Джейк Пол однозначно стал профессионалом. Я просто хочу, чтобы он уже встретился с настоящим бойцом. С любым настоящим боксером. Не бойцом MMA, которого ты больше. Кем-то из твоего веса. Устройте ему настоящий бой. Проверьте его», – сказал абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд после боя с Сильвой. Поединок против Томми Фьюри – тем самым первым настоящим боксером – показал реальный уровень Пола.

Бой против Фьюри вскрыл слабости Пола: отсутствие обороны, низкая скорость, плохое движение ног

Самый безударный боец из семейства Фьюри выглядел на фоне Пола членом зала боксерской славы. Разница в скорости и реакции была очевидной. Фьюри продемонстрировал отсутствие обороны у противника – Пол вообще не двигал головой, а соперник жалил его сдвоенными джебами и проводил затяжные безответные серии. В последнем раунде Пол уронил соперника встречным джебом, но для победы этого было недостаточно.

«Азы – это то, что выигрывает бои, думаю, так и вышло, – сказал тренер Шейн МакГиган. – Достаточно двигаться на ногах, вынуждать его смещаться. Джейк Пол волочит за собой ноги, он выбрасывает тяжелые размашистые удары и делает ставку на мощь, тактически к этому поединку было очень просто подготовиться».

Пол встречает серии Фьюри лицом

Джейк Пол отправлял в нокдауны пожилых звезд из других видов спорта и выглядел как боец, выдавший больше максимума. Но уже Томми Фьюри, который совсем не похож на будущего чемпиона, легко его перебоксировал. Пола можно похвалить за старание и волю к победе, но его корявый стиль вряд ли соберет толпы поклонников. В серьезном боксе он будет джорнименом с двузначным количеством поражений.

Несмотря на разговоры о реванше с Фьюри, следующий бой Джейк Пол проведет против Нейта Диаза. Вновь ветеран смешанных единоборств, который сильно уступает в размерах. Пол выглядит фаворитом, для него и аудитории – это пройденный этап. Полу пора придумывать что-то новое. Либо надеяться, что Сауль Альварес примет брошенный ему когда-то вызов.

Фото: ютуб-каналы SHOWTIME Sports и TNT Sports; Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Michael Reaves