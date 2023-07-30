16 комментариев

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Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другой тренируется с Сен-Пьером

Илон Маск Илон Маск
MMA MMA
Марк Цукерберг Марк Цукерберг
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Этот поединок принесет миллиард долларов».

В июне Илон Маск и Марк Цукерберг договорились, что подерутся в октагоне – все из-за появления аналога твиттера. Кажется, поединок все ближе. Они определились, что подерутся в Вегасе, а профессиональные бойцы уже разделились на два лагеря и помогают с тренировками.

Президент UFC Дана Уайт даже анонсировал, что промоушен займется организацией: «Этот поединок принесет миллиард долларов. Да, они хотят подраться в UFC. 100%. Примерная дата? Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдет на UFC 300. Официально объявим, когда все будет готово».

Проведение боя косвенно подтверждают тренировки бизнесменов, о которых они рассказывают в соцсетях. Как Цукерберг и Маск готовятся к поединку?

Марк Цукерберг: поставил октагон во дворе и тренируется с Адесаньей и Волкановски

Мы уже рассказывали, что в мае Цукерберг дебютировал на турнире по БЖЖ и выиграл несколько медалей. Теперь он получил синий пояс: «Поздравляю тренера Дэйва Камарильо с получением черного пояса пятой степени. Благодаря тренировкам с ним я узнал многое о борьбе и жизни. Для меня большая честь получить синий пояс».

В июле Цукерберг потренировался с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски, где отрабатывал приемы и удары ногами. Адесанья назвал тренировки серьезным бизнесом и подписал серию фото: «Нам обоим приходится иметь дело с южноафриканцами [Маск родился в ЮАР; Адесанья может провести бой с Дрикусом дю Плесси, который тоже из ЮАР]».

Еще одна тренировка – с черным поясом по БЖЖ Майки Музумечи: «Учимся у легенды джиу-джитсу и готовимся к дебюту в MMA». Тренировку отметил боец UFC Гилберт Бернс. Цукерберг ответил: «Мы оба [c Музумечи] новички в ММА. Хотелось бы как-нибудь с тобой потренироваться. Надеюсь, плечо заживает нормально».

На заднем дворе дома Цукерберг установил октагон. Об этом он рассказал в соцсетях, приложив скриншот переписки с женой – та пожаловалась, что Цукерберг испортил газон, который она растила два года: «Ты видела восьмиугольник, который я поставил на заднем дворе? Это выглядит потрясно. У нас много места во дворе!»

Илон Маск: занимается с Сен-Пьером и шутит про приемы из кино, но его мама против боя

Илон Маск занимался с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по джиу-джитсу Джоном Данахером и ученым Лексом Фридманом. «Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я восхищаюсь. Суммарный IQ на фото – 1000. Не считая меня», – отметил Сен-Пьер. Мама Маска Мэй говорила, что не хочет, чтобы ее сын проводил бой с Цукербергом. И прокомментировала фото с тренировки: «Нет! Надеюсь, это просто для развлечения».

Сен-Пьер оценил уровень Маска и тоже не хочет, чтобы бой состоялся, потому что оба важны для человечества: «Он очень силен, гораздо сильнее среднего мужчины, занимался дзюдо. Мы знаем, что когда он ставит перед собой цель, то его невозможно остановить. И это качество очень хорошего бойца. Если вы выходите на бой, то это самое главное».

Ранее Маск тренировался с ученым и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. «Мы потренировались с Илоном Маском несколько часов. Я невероятно впечатлен его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться в октагоне», – сказал Фридман.

Сам Маск снизил активность по подготовке и занят ребрендингом Twitter: теперь соцсеть переименовалась в X, а новый светящийся логотип, размещенный на крыше офиса компании в Сан-Франциско, уже вызвал недовольство жителей и был демонтирован.

Ранее Маск говорил, что мало тренируется, но обещал победить Цукерберга особым приемом: «У меня есть отличный прием, который я называю «Морж» – когда просто лежу на противнике и ничего не делаю». Теперь шутит, что тренирует приемы из кино: «Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо [главный герой фильма «Розовая пантера»]. И еще из One-Punch Man [японский аниме-сериал]».

«К черту Цукерберга. Грязный коммунист». Бойцы UFC готовятся к бою миллиардеров – и собираются в команды

Фото: instagram.com/zuck; instagram.com/stylebender; twitter.com/TeslaSynopsis

16 комментариев

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Что такое Маск против Цукерберга, который регулярно занимается спортом? Ну серьезно, он на него ракеты spaceX и все теслы мира направит?! В бою 1 на 1 никаких шансов. Единственное что может сыграть - разница в габаритах, но сомнительно.
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Подарите пацанам лучше проездной на трамвай. У них точно нет. Жалко же, совсем охренеют без фантазии)
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Ответ Kanonir152
Что такое Маск против Цукерберга, который регулярно занимается спортом? Ну серьезно, он на него ракеты spaceX и все теслы мира направит?! В бою 1 на 1 никаких шансов. Единственное что может сыграть - разница в габаритах, но сомнительно.
Ну там 17 см разницы в росте, это прям очень много. Сюда же длина рук и остальное. Так что кто знает. При более-менее равных антропометрических данных более подготовленный и более молодой Цукер был бы, конечно, явным фаворитом.
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Ответ banchik1
Чем Маск лучше?
всем?
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Видимо Маск на бой с битой выйдет.
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Богачам нечего делать, решили херней пострадать, а пипл схавает эту шнягу. Ладно Флойд с Конором фигней страдали, но они хотя бы профессиональные бойцы, а не пару уроков взяли
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Какая же мерзость, мультимиллиардерам недостаточно состояний, они хотят ещё и славы профессиональных атлетов.
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Ответ Kanonir152
Что такое Маск против Цукерберга, который регулярно занимается спортом? Ну серьезно, он на него ракеты spaceX и все теслы мира направит?! В бою 1 на 1 никаких шансов. Единственное что может сыграть - разница в габаритах, но сомнительно.
Да и моложе на 13.
Не думал что Маск такой конь - 188, поди размах рук почти 2 метра:)
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Ответ Kanonir152
Что такое Маск против Цукерберга, который регулярно занимается спортом? Ну серьезно, он на него ракеты spaceX и все теслы мира направит?! В бою 1 на 1 никаких шансов. Единственное что может сыграть - разница в габаритах, но сомнительно.
Маск гениальный маркетолог. Боя может и не быть в итоге или будет плюс-минус договорняк, но инфоповоды пару лет будут очень хайповые
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Ответ Stewee
Не фанат Маска, но какой же мерзкий Цукерберг.
Что в нем мерзкого?
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Ответ Stewee
Мерзкое впечатление о Цукерберге это внешний вид + вся деятельность. Маск же при всех косяках остается весельчаком и популяризатором космоса, пусть и во многом популистом.
Хочешь сказать, что у Маска внешний вид лучше, чем у Цука? Ну, о вкусах не спорят, конечно...
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Ответ banchik1
Хочешь сказать, что у Маска внешний вид лучше, чем у Цука? Ну, о вкусах не спорят, конечно...
Дело не в том, чей вид лучше. Просто внешний вид Цукера вызывает отторжение, тот самый случай, когда "табло мне твое не нравится".
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Ответ Stewee
Дело не в том, чей вид лучше. Просто внешний вид Цукера вызывает отторжение, тот самый случай, когда "табло мне твое не нравится".
Ну, ок. Имеешь право) Как по мне, обо стоят друг друга.
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