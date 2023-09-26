Следил за противостоянием у ринга.

В 2023 году исполняется 10 лет боксерскому поединку между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко – крупнейшему в постсоветской истории.

Тот бой стал самым рейтинговым спортивным событием на российском ТВ за 2013 год, собрал в «Олимпийском» российских звезд (например, гимн исполнял Иосиф Кобзон), остается самым кассовым в боксе (суммарный гонорар боксеров – 23 млн долларов) и породил мем «Бей петуха!» (вы знаете, что, вероятно, фразу выкрикнул брат Поветкина?).

Мы встретились с легендой спортивной журналистики и автором нескольких книг о боксе Александром Беленьким – он следил за боем со стадиона, впитал накал трибун и рассказал нам об этом.

«Виталий Кличко смеялся: «Бой не может стоить больше 10 млн долларов». Но я далек от того, чтобы называть кого-то дураком, если он предложил 23»

Тогда я работал с Калле Зауэрландом [заместитель руководителя компании Sauerland Event, которая представляла интересы Александра Поветкина]. Сказал ему: «Я работаю с тобой, но Виталий Кличко – мой друг, а Владимир – брат друга. Буду работать на две стороны». Он ответил: «Мы все понимаем».

Прошли торги за право организовать бой. Участников двое – сторона Кличко и Зауэрланд. Я знал сумму Кличко и понимал, что она маловата. Даже спросил у Виталия: «Ты не хочешь, чтобы бой проходил у вас?» – «Нет. Мне все равно».

Ждал, что победит Зауэрланд. Но вдруг пришла информация, что появился кто-то другой. Я в недоумении.

Так на сцене появился Андрей Рябинский [промоутер, который организовал бой]. Я далек от того, чтобы называть кого-то дураком, если он предложил 23 млн долларов. Ничего подобного. Возможно, мы чего-то не знаем, почему он предложил эту сумму. Любой человек сказал бы, что бой стоит до 10 млн долларов. Из 10 человек 10 назвали эту цифру, а тут оценивают и платят люди из бизнеса.

Говорил об этом с Виталием, он много смеялся и отвечал: «Понимаю, что это бизнес, бой не может стоить больше $10 млн». Тогда были слухи, что бой может сорваться. И это проистекало из несуразности самой цифры.

«Абсолютно все продукты Кличко привез с собой в Москву. Это не истерика, а результат опыта»

Если вы услышите, что команда Кличко приехала в Москву с невиданным количеством чемоданов, – это правда. Абсолютно все продукты, напитки они привезли с собой. Это не истерика, а результат опыта. У Кличко была история с Леймоном Брюстером – подписку кровью не даю, но отвечаю за слова, что тогда Кличко отравили. Теперь он был очень осторожен.

Такие вещи происходят всегда. Когда Джон Руис готовился к бою с Николаем Валуевым, то тоже привез с собой в Берлин еду и напитки. Тогда над этим даже шутили: «Дурак! Привез с собой 120 чемоданов». Не дурак. Он представлял, где пройдет бой.

В этом плане Россия ничем не отличается от любой другой страны – Германии или США. Есть пять-шесть боев, в которых, не сомневаюсь, это [отравление] имело место, а боец выходил какой-то не такой. Позже один человек мне сказал, что перед боем с Поветкиным Кличко собирались отравить. Такие разговоры ходили.

Запомнилась и другая история. Был человек с очень сильной рукой – гнул пальцами монеты. Внешне ненамного больше меня и совершенно невыразительное лицо. Вполне возможно, что этот человек действовал строго сам – такой вариант реален более чем на 50%.

Он должен был поздороваться с Кличко и пожать ему руку. Тогда бы у Кличко с рукой был непорядок. Почему я уверен, что этот человек действовал сам? Такая история не могла пройти незамеченной – моментальное обращение к врачу. Подобная глупость не пришла бы в голову организаторам.

Как мне рассказывали, этот рукопожатный товарищ добился, чтобы поздороваться с Кличко. Он протянул ему руку, Кличко протянул свою. И тут в глазах у Владимира что-то мелькнуло. Он сжал руку и поздоровался кулаком.

Мы разговаривали с Кличко, он не помнил этого, но такое вполне могло быть. С тех пор того человека я не видел. Но даю голову, что он не согласовывал действия с Рябинским, Хрюновым [промоутер] или Поветкиным. Для любого из них отмена боя была подобна смерти.

«Кличко – друг, поэтому тот бой – единственный, где я не был на стороне Поветкина»

Почему все тянулось так долго [изначально бой планировался на 2008 год, но дважды срывался из-за Поветкина]? Я знаю того врача, который сказал, что Поветкин потянул ногу. Этот врач лечил меня. Как он сказал, так и есть.

В 2008 году я слышал, что бой не состоится, за два дня до срыва. Исключаю, что сам Поветкин сливался. Спортсмены – ведомые люди и зависят от решения их команд. Думаю, Поветкин вызвал бы Кличко в любой момент.

Я говорил, что Поветкин не протянет больше восьми раундов. Нужно понимать, что я друг Кличко, но стараюсь быть объективным человеком.

О Поветкине говорят разное, но он очень хороший и честный человек. Если бы мы пошли в разведку, то мне бы с ним было спокойно. Это единственный бой, где я был не на его стороне, потому что Кличко – друг.

Перед боем многие говорили, что верят в победу Поветкина. Но конфиденциально никто не верил. Не понимал, как этого можно было не понимать. Просто совершенно разные габариты. Владимир Кличко вел бой, рассчитывая на габариты – поймать на левый боковой было нереально.

Кличко провел бой, предвидя все возможные трюки. Почему не нокаутировал? Фантастическая воля Поветкина. Жалел ли его Кличко? Владимир мне об этом не говорил. Во время боя он чувствовал симпатию к Поветкину, но такого, чтобы он сдерживал удар, не было.

Это безнадежная ситуация – тяжеловес и «средневес». Тяжеловес всегда победит, потому что у «средневеса» нет такого удара. Не было ничего такого, что могло бы заставить Кличко провести бой так, как хотели болельщики Поветкина.

У Кличко были бы такие же 100-процентные шансы и в 2008 году. Просто от этого боя слишком многого ждали.

Но Кличко – такой человек, который делает только то, что ему надо. По-моему, в 2008 году он проводил бой с Султаном Ибрагимовым в США. Казалось, нужен брутальный нокаут, чтобы завоевать американский рынок. Тогда Кличко вышел в том же настроении, что и против Поветкина – просто спокойно обыгрывал и вел до конца.

«Что-то хорошее и чистое было от этого боя. Никогда не устану тосковать по тем временам»

Я знаю, кто кричал «Бей петуха» [основная версия – брат Поветкина Владимир], уверен на 100%. Это знает каждый человек, который с ним знаком. Перепутать нельзя. Но он в этом не сознается. Почему? Стыдно… То, что вы слышали, – ничто по сравнению с тем, что ему кричали с трибун.

Не хочу сказать чего-то плохого о России. Я был в Америке, в Германии – там происходит то же самое. Вплоть до драк, в которых участвуют тысячи человек. Россия – хорошая страна, но со всеми оговорками – даже в ней бывает запредельное поведение. Рядом со мной сидел крепенький мужик: «Бей пидораса!» Но если сейчас спросить этого человека, то он искренне может этого не помнить. Атмосфера затягивала.

Владимир был архиспокойным. Надо знать Кличко: мало у кого есть такой тумблер, который ставишь в определенное положение – и человек ничего не слышит. Он был так сосредоточен на бое с Поветкиным, что абсолютно все, что происходило вокруг ринга, его не касалось.

Ничто не ново. Когда Джек Джонсон, первый темнокожий чемпион мира, дрался с Джимом Джеффрисом, в его углу находился Джентльмен Джим Корбетт, бывший чемпион мира, – умный человек, но разделявший все предрассудки времени. Расист. Он прочитал, что афроамериканцу нужно строить рожи и тогда тот выйдет из себя, потеряет контроль и проиграет. И Корбетт корчил рожи.

Тогда Джонсон играючи бил Джеффриса и сделал лицо робкого забитого черного с плантации. Обращался: «Мне его здесь положить или там, масса Джим? Как хотите, чтобы он лежал?» В итоге из себя вышел Корбетт, а не Джонсон. Кличко – при несхожести характеров с Джонсоном – такой же. Что-то выключил у себя – и все.

То, что творилось вокруг ринга, разительно отличалось от происходившего внутри. Накал был, но при том варианте, который избрал Кличко, он превращался в пшик.

Честно говоря, удивлен, что мне тогда самому не перепало. Меня можно было бы подкараулить и звездануть, но никто этого так и не сделал.

Прилететь могло за то, что поддерживал Кличко. Трибуны были наэлектризованы. Вот я с вами общаюсь, а тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше. Таких трибун я близко не видел никогда – ни в США, ни в Германии, ни в Польше.

Надо было видеть, как люди расходились после поражения Поветкина – каждый уходил так, будто проиграл сам. После этого боя я стал лучше относиться к России – потому что мне не перепало.

Что-то хорошее и чистое было от этого боя. Украинские болельщики приехали тысячами. Сейчас бы бой прошел иначе.

Никогда не устану тосковать по тем временам.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин, Григорий Сысоев