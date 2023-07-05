Чемпионские расклады.

Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в легком весе. Он не выходил в октагон с февраля, но может вернуться в октябре – промоушен хочет видеть его на UFC 294 в Абу-Даби. До турнира осталось всего три месяца, но до сих пор неясно, с кем подерется Махачев.

Разбираемся, кто может стать его следующим соперником.

Чарльз Оливейра

Кажется, что поединок против Оливейры – самый логичный вариант. Это лидер рейтинга легковесов UFC, который за последние 13 поединков проиграл лишь раз – только Махачеву. Да, проиграл разгромно – Ислам оказался сильнее в каждом из аспектов боя, отправив в нокдаун и задушив Оливейру. Но до Махачева Чарльз побил главных топов дивизиона, установив рекорд промоушена по количеству досрочных побед – финишировал и Майкла Чендлера, и Дастина Порье, и Джастина Гейджи.

В июне список пополнил Бенеил Дариуш – его Оливейра нокаутировал в первом раунде. На поединок Дариуш выходил фаворитом – беспроигрышная серия из восьми боев и статус единственного бойца дивизиона, способного навязать конкурентную борьбу Махачеву. Сам Дариуш называл бой с Оливейрой претендентским – прямо говорил, что в случае победы ему дадут титульник.

Но выиграл Оливейра, а анонса титульника c его участием так и не последовало. В чем причина? Возможно, руководство UFC считает, что после проваленного боя с Махачевым прошло слишком мало времени, а поражение было слишком убедительным. Проработал ли Оливейра слабые стороны? Где гарантии, что в этот раз результат поединка будет отличаться?

Противоположное мнение транслирует Даниэль Кормье, который считает, что в реванше Оливейра будет другим. Потому что теперь знаком со стилем Махачева: «Чарльз доказал, что даже если он не владеет титулом, то совсем немного уступает Исламу в навыках. Думаю, мы увидим второй бой в Абу-Даби. Этот поединок будет более конкурентным, потому что Оливейра уже дрался с Махачевым. Этот парень – звезда, один из лучших бойцов в мире».

Но есть препятствие – кажется, Оливейра совсем не хочет драться в Арабских Эмиратах и делает все возможное, чтобы бой перенесли: «Честно говоря, никаких договоренностей у нас нет – мы ждем. Но октябрь – это слишком рано для меня. Готов драться в ноябре-декабре, но к октябрю я точно не успею подготовиться».

Победитель боя Порье – Гейджи

Насколько логичным бы не казался реванш Махачева и Оливейры, не стоит забывать, что на момент проведения первого поединка Оливейра даже не считался чемпионом – он лишился титула из-за проваленной весогонки. Многие считают, что давать ему второй титульный шанс за год, учитывая неубедительное выступление в октябре-2022, неправильно.

30 июля подерутся Дастин Порье и Джастин Гейджи – второй и третий номера среди легковесов UFC. Да, и Порье, и Гейджи уже дважды бились за чемпионство – и оба проиграли Оливейре. Но еще ни разу не выходили на Махачева, а он сам еще никогда не встречался с ударниками такого высокого уровня.

При этом между собой Порье и Гейджи уже дрались – первый поединок прошел в 2018 году и был признан лучшим боем турнира (тогда победил Порье). Реванш будет не менее ярким: Порье принадлежит рекорд легкого веса по количеству нокаутов, а Гейджи за карьеру получил целых 11 бонусов – столько же, сколько у него боев в UFC.

Поединок главных нокаутеров дивизиона не заставит фанатов забыть о существовании Оливейры, но точно напомнит, что не он один достоин выйти на Махачева, а победитель получит титул BMF («Самого опасного ублюдка») – требовать титульник проще, если уже есть один пояс.

Бой пройдет 30 июля – наверное, это единственная проблема, потому что времени на восстановление у победителя останется совсем немного. Турнир в Абу-Даби состоится всего через 83 дня.

Александр Волкановски

Тут все просто: Волкановски – второй в рейтинге P4P (с первой позиции его сместил только Джон Джонс), в феврале он дал очень конкурентный бой Махачеву, а на UFC 290 триумфально вернулся в полулегкий вес, уничтожив Яира Родригеса. Кажется, что Волкановски полностью зачистил дивизион – на данный момент титульник может получить только Илия Топурия, у которого всего две победы над бойцами из первой десятки.

Победа Волкановски над Родригесом впечатлила многих. Особенно президента UFC Дану Уайта: «Выдающийся уровень. Будущее Алекса? Он уже неоднократно показал свое величие. Какой бой он захочет, такой мы и организуем».

Очевидно, реванш с Махачевым Волкановски интересует куда больше, чем бой против Топурии – о желании провести второй поединок он рассказывал даже тогда, когда готовился к встрече с Родригесом. И, в отличие от Оливейры, Волкановски совсем не против подраться в Абу-Даби.

«Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева с Оливейрой. Не боюсь вызовов».

Волкановски предстоит операция на руке – травмировался еще в тренировочном лагере. При этом он уверен, что восстановится к октябрю: «В этом году планирую еще побиться, так что буду поддерживать форму и быстро вернусь. Эй, я хочу пояс в легком весе».

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Carmen Mandato, Jeff Bottari