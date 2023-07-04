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🩸 Кровавый парад UFC: залитые лица в чемпионских боях и светлые волосы Хукера, которые стали темными

Роберт Уиттакер Роберт Уиттакер
Алешандре Пантожа Алешандре Пантожа
Яир Родригес Яир Родригес
Брэндон Морено Брэндон Морено
UFC 290 UFC 290
UFC UFC
MMA MMA
Дэн Хукер Дэн Хукер
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Фотопост боли.

У UFC 290 в Лас-Вегасе сразу несколько причин, чтобы запомниться надолго:

• Сразу четыре финиша на первой минуте боя – такого в современной истории промоушена еще не было: Робби Лоулер вырубил Нико Прайса и завершил карьеру, а Бо Никал разобрался с Вала Вудберном, который вышел на коротком уведомлении.

• Массовый взлет андердогов: Брэндон Морено проиграл Алешандре Пантоже и потерял пояс в наилегчайшем весе, Дэн Хукер победил Джалина Тернера, а Роберт Уиттакер неожиданно отлетел от Дрикуса дю Плесси.

• Кровь. Много крови:

🩸 Морено и Пантожа устроили рубку на пять раундов. В крови были оба.

Морено проводил первую защиту, проиграл раздельным решением судей и даже сломал руку.

🩸 Дэн Хукер был андердогом в бою против Джалина Тернера. Все так и начиналось: Хукер отдал первый раунд, но вернулся в двух следующих.

Хукер победил, но из-за сечки под правым глазом был весь в крови – даже светлые волосы стали темными. После боя он показал снимок руки – оказалось, что у него перелом.

🩸 Роберт Уиттакер был фаворитом боя против Дрикуса дю Плесси, но проиграл техническим нокаутом – дю Плесси просто забил его у сетки, а потом устроил стердаун с Исраэлем Адесаньей.

🩸 Кроваво было и в главном бою вечера, где Алекс Волкановски защищал чемпионский пояс в полулегком весе против временного чемпиона Яира Родригеса.

Волкановски уверенно победил, уронив и забив Родригеса в граунд-энд-паунде в третьем раунде, хоть и получил мелкую сечку на лице. Сопернику досталось гораздо больше.

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Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus / Stringer; East News/Wade Vandervort/Associated Press, Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP

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