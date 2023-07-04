Фотопост боли.

У UFC 290 в Лас-Вегасе сразу несколько причин, чтобы запомниться надолго:

• Сразу четыре финиша на первой минуте боя – такого в современной истории промоушена еще не было: Робби Лоулер вырубил Нико Прайса и завершил карьеру, а Бо Никал разобрался с Вала Вудберном, который вышел на коротком уведомлении.

• Массовый взлет андердогов: Брэндон Морено проиграл Алешандре Пантоже и потерял пояс в наилегчайшем весе, Дэн Хукер победил Джалина Тернера, а Роберт Уиттакер неожиданно отлетел от Дрикуса дю Плесси.

• Кровь. Много крови:

🩸 Морено и Пантожа устроили рубку на пять раундов. В крови были оба.

Морено проводил первую защиту, проиграл раздельным решением судей и даже сломал руку.

🩸 Дэн Хукер был андердогом в бою против Джалина Тернера. Все так и начиналось: Хукер отдал первый раунд, но вернулся в двух следующих.

Хукер победил, но из-за сечки под правым глазом был весь в крови – даже светлые волосы стали темными. После боя он показал снимок руки – оказалось, что у него перелом.

🩸 Роберт Уиттакер был фаворитом боя против Дрикуса дю Плесси, но проиграл техническим нокаутом – дю Плесси просто забил его у сетки, а потом устроил стердаун с Исраэлем Адесаньей.

🩸 Кроваво было и в главном бою вечера, где Алекс Волкановски защищал чемпионский пояс в полулегком весе против временного чемпиона Яира Родригеса.

Волкановски уверенно победил, уронив и забив Родригеса в граунд-энд-паунде в третьем раунде, хоть и получил мелкую сечку на лице. Сопернику досталось гораздо больше.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus / Stringer; East News/Wade Vandervort/Associated Press, Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP