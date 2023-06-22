11 комментариев

Мировой раскол.

На внеочередной сессии Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Что все это значит?

«Им не нравится, что я жопы не лижу?» МОК приостанавливал деятельность IBA еще в 2019 году и указывает на непрозрачность в управлении

Решение об отзыве признания IBA поддержало 69 из 70 человек – один проголосовал против, еще 10 воздержались. «Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата. Отзыв признания – единственное логичное решение», – сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

Глава МОК Томас Бах отметил, что у него нет проблем со спортсменами: «Если бы у нас были проблемы с боксерами, соревнований в Токио бы не было. Не состоялись бы соревнования по боксу в Париже. Мы высоко ценим бокс, но, к сожалению, у нас очень серьезные проблемы с IBA из‑за их управления. Поскольку мы очень ценим бокс, то считаем, что боксеры полностью заслуживают честного и прозрачного управления международной федерацией».

МОК лишил признания IBA сейчас, хотя еще в июне-2019 приостановил ее деятельность (тогда организация называлась AIBA) из-за нарушений критериев по финансам, управлению, судейству и этики. Для отбора на Олимпиаду-2020 в Токио была создана специальная комиссия – аналогично будет с отбором на ОИ-2024 в Париже.

В 2020-м организацию возглавил Умар Кремлев, который заключил спонсорское соглашение с «Газпромом». Это решило финансовые проблемы, но усугубило отношения с МОК – там считают, что принадлежащая государству компания будет влиять на решения организации.

Кремлев высказывался по конфликту: «Мы боремся за каждого боксера, тренера, организацию. Мы демонстрируем независимость, чтобы IBA не управляли извне. Как это было ранее. Вот заявляют, что коррупция в боксе была на Играх 2012 и 2016 года… Меня тогда не было. Сегодня в IBA нет проблем.

Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают. Им не нравится, что спортсмены зарабатывают больше, чем на Олимпиаде? Ну это их проблемы. Я не вижу никаких проблем с МОК, у нас нет никаких проблем. Нет никаких долгов, нарушений в судействе, есть независимые судьи».

Умар Кремлев говорил, что к концу 2021-го IBA готова вернуться в олимпийскую семью, но этого не произошло. По заявлениям МОК, организация не проходит критерии прозрачности в управлении и пыталась подписать соглашение о неразглашении информации с экспертами, поставленными для надзора за внутренними процессами.

Например, после конгресса в Абу-Даби в декабре-2022 МОК в докладе указал на изменившееся поведение руководства IBA: «То, что изначально было очевидным оправданием отказа от сотрудничества, превратилось в открытое запугивание МОК, если он продолжит организацию боксерского турнира на Олимпиаде-2024 в Париже без поддержки IBA».

Пример – критика в адрес прошлого руководителя IBA Ву Цзинго [управлял организацией с 2006 по 2017 годы], которого Кремлев назвал «преступником, который убивает олимпийский бокс» и призвал «расстрелять». По словам Кремлева, глава МОК Томас Бах причастен к «сокрытию преступлений» – сам комитет отверг обвинения.

ЧМ под эгидой IBA больше не квалификационный турнир для Олимпиады – но бокс останется в программе на 2024 и 2028 годы

Осенью-2022 IBA допустила к участию на чемпионате мира боксеров из России и Беларуси под национальными флагами и гимнами. Это вызвало негативную реакцию у США, Великобритании и других европейских стран, которые вышли из IBA и предложили создать отдельную организацию World Boxing. В мае-2023 World Boxing обратилась к МОК с просьбой о признании организации альтернативой IBA.

Теперь чемпионат мира по боксу, который проходил под эгидой IBA (женский состоялся в марте, мужской – в мае), утратил статус квалификации на Олимпиаду. При этом на мужском ЧМ участвовали спортсмены из более 100 стран. На ОИ-2024 в Париже боксеры будут отбираться через Тихоокеанские, Азиатские, Панамериканские и Европейские игры.

Мировой раскол поставил под вопрос место бокса в олимпийской программе – как минимум об этом говорили в МОК, обращаясь к IBA. Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер на внеочередной сессии заверил, что бокс будет представлен как в Париже, так и на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

Как отмечает The Washington Post, чтобы МОК признал World Boxing, необходимо достаточное количество стран-участниц (двумя членами уже стали США и Швейцария) и собранные документы. Вероятно, этот процесс не будет завершен до ноября-2023, когда состоится заседание МОК по программе Олимпиады-2028. World Boxing выступили с заявлением:

«Всем национальным федерациям бокса сейчас предстоит принять критически важное решение, хотят ли они, чтобы боксеры из их стран могли выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и за его пределами. Мы призываем каждую национальную федерацию, которая заботится о боксерах и боксе, присоединиться и поддержать World Boxing в его усилиях по обеспечению того, чтобы бокс оставался в центре олимпийского движения».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency, Georgiy Namazov/XinHua