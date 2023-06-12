От гопников в Хабаровске до бизнеса в Краснодаре.

Боец UFC Арман Царукян шесть лет находился в системе хабаровского «Амура» и мог стать хоккеистом. В детстве он занимался борьбой, а потом совмещал ее с тренировками по хоккею.

Сейчас Царукян уже претендует на титульник в легком весе (хотя в 2019 году проигрывал Исламу Махачеву) и в ночь на 18 июня проведет бой против Жоакима Сильвы.

Мы поговорили с Царукяном о жизни в Хабаровске, встрече с хоккеистом Ильей Ковальчуком и очень разной России.

Водитель на стройке и разнорабочий за 500 рублей в день – таким было детство в Хабаровске

– Вы родились в Грузии, но в раннем детстве переехали с семьей в Хабаровск. Почему Хабаровск? Это же очень далеко.

– У отца там был родственник – он поехал к нему на заработки. Так и остался там, понравилось. Через пару лет отец перевез нас к себе. В итоге остались там жить. Спустя 20 лет переехали в Краснодар. На данный момент живем там.

– По-прежнему связаны с Хабаровском?

– Почти нет. У меня там только бабушка и дядя, а так – больше никого.

– Когда последний раз там были?

– Почти пять лет назад. Ездил во Владивосток, чтобы получать визу в США.

– В Хабаровске вы работали в компании отца. Чем занимались?

– Работал водителем, развозил людей на объекты. Или звонили и просили какой-то материал привезти. Работал на грузовых машинах, бетономешалке, манипуляторе. Занимался этим месяца четыре – мне хватило.

– Что еще пробовали?

– В детстве каждое лето работал у отца. Был разнорабочим. Нам давали по 500 рублей в день. Так заработали с братом на мопед. Было интересно проводить время со взрослыми дядьками. Но работали только летом, так как в остальном школа.

– Чем запомнился этот период?

– Адский труд, через который проходят люди. Именно разнорабочие, которые целый день под солнцем. Допустим, приехал самосвал, высыпал щебенки или песка перед домом. И тебе все это нужно занести вовнутрь, чтобы, например, замешать раствор. Или делаешь раствор, а потом в ведрах поднимаешь его на второй этаж.

Тяжелая работа. Я понимал, что точно не буду всю жизнь так вкалывать. Может быть, хорошо, что в детстве через это прошел.

Мы в 7 утра выезжали, в 7 вечера заканчивали. В 8 часов уже были дома. Так как я был молодой, мне давали поблажки. Все же знали, что у меня отец – бригадир. Например, видят, что в обед солнце палит +35°. Мог часик полежать под деревом.

– Папа платил вам по 500 рублей, а в 16 лет подарил машину. Фактор обеспеченности мешал в жизни?

– Нет, ничего не мешало. Наоборот – помогало. Ты не ищешь, куда идти работать. Если хочешь работать, можешь делать это у отца. Если хочешь быть в спорте, можешь заниматься спортом и получать деньги от родителей. Но если протираешь штаны в спорте, то какой отец даст тебе денег? В 23-24 года уже нужно быть профессиональным бойцом и иметь 5-6 боев.

– Еще до хоккея вы ездили на поезде по Дальнему Востоку на соревнования и тратили на это по 3-4 дня. Самая атмосферная поездка?

– Любил ездить на соревнования во Владивосток. Это один из любимых городов. Любил поезд и всю эту спортивную атмосферу. Ели роллтоны, дошираки. Во Владивостоке мне нравилось море. Купались даже зимой.

– Стоп. Купались в ледяной воде?

– Когда ни разу не видел море, то и зимой туда зайдешь. Во Владивостоке погода теплее, чем в Хабаровске.

– Сколько мест за это время посетили?

– Благодаря вольной борьбе объездил весь Дальний Восток и всю Сибирь. Были и в Якутске, и в Иркутске (хотя это уже не Дальний Восток), но лучше всего – во Владивостоке. Это было такое место, где я знал, что если приеду туда, то буду в финале.

– Хабаровск вашего детства – что это за город? Вы говорили, что нужно было носить с собой нож или быть бойцом, чтобы не отобрали дорогие вещи.

– Я вырос в той среде, когда еще были гопники. Не знаю, есть ли они сейчас. Могли отбирать телефоны или угрожать. Думаю, в каких-то районах они до сих пор обитают. Из-за этого с детства мы деремся. Раньше дрались на улице, а сейчас – в клетке, зарабатывая этим деньги.

– Сами сталкивались с гопниками?

– Пересекались. Бывали моменты, но не из-за того что хотели отнять телефон. Сталкивался с ними и в спорте, и просто на улице. Я сам по себе не такой большой был. Они думали, что могут меня побить. Из-за этого приходилось много драться. Кто меня знал, уже с осторожностью относились.

– Вам когда-нибудь было страшно ходить по улицам?

– Ни разу. Когда нужно подраться или выйти один на один, то у меня не бывает страха. Наоборот – адреналин, чтобы загрызть.

Царукян совмещал борьбу и хоккей – повлияла надоевшая весогонка. Кумир – Ковальчук (тот даже вручал ему чемпионский пояс)

– Вы шесть лет играли в хоккей и пошли туда из-за одноклассников-хоккеистов. Если бы не их влияние, то не занялись бы хоккеем?

– Я играл в хоккей раньше – с 8-9 лет на коробке. Но именно заниматься – с 12 лет. На соревнования в другие города не ездил, чаще всего выступал на местных турнирах.

– Илья Ковальчук – по-прежнему кумир?

– На тот момент мне он очень нравился. Сейчас не сильно слежу за хоккеем, только UFC смотрю.

– Познакомились ли с ним лично?

– Да, на турнире в Сочи в 2018 году. Он был гостем. После турнира сфотографировались. По-моему, Ковальчук надел мне пояс.

– Как сложилась жизнь у тех, из-за кого вы пошли в хоккей?

– В спорте никто не пробился. Один уехал в море, стал капитаном или замом. Другой – юрист. В общем, никто не стал хоккеистом. Даже если они где-то и играли, то позже забросили. Про тяжелые судьбы не слышал. Когда я уехал с Дальнего Востока, со всеми связь оборвалась.

– Вы говорили, что на переход в хоккей повлияла надоевшая весогонка. В юношах тоже нужно гонять вес?

– Очень сильно гоняли вес. В детстве еще была неустойчивая психика. И мне это так надоело. Мы же не знали, как и что гонять. Просто по неделе не ели и не пили. Сейчас-то знаем, как и что нужно делать, поэтому проще к этому отношусь.

– Заниматься хоккеем – дорого? Если сравнивать с борьбой, где больше трат?

– Однозначно хоккей. Но мы тренировались бесплатно, потому что федерация почти все оплачивала. Траты шли, только если новая клюшка нужна была. Хотя, по-моему, и клюшки выдавали, но не такие крутые, поэтому приходилось самим докупать. На тот момент это было не так дорого. Сейчас уже и тренировки платные, и форму не выдают.

– Когда последний раз выходили на лед?

– После последнего боя, в Сан-Диего. Отдыхал, там был каток. Просто встал, покатался для себя, чтобы вспомнить молодость. Мышцы, к счастью, не забыли, как кататься.

– Насколько сложным был период, когда вы совмещали борьбу и хоккей?

– С 15 до 17 часов занимался борьбой, а с 18 до 20 – хоккеем. Сначала было сложно, но потом привык. Помню, что оставался после тренировки, а в 22:00 приходила взрослая группа любителей – и я еще и с ними играл. Домой приезжал в полночь. Но такое было раз-два в неделю.

Помню такой случай. Я же ездил домой на машине или на автобусе. Однажды попали в жесткую аварию. Уже 00:30. Машин не было, на такси денег – тоже. Автобусы уже не ходили. Пришлось с баулами и клюшками переться домой. Попал туда только в 2 часа ночи. Хорошо, что мама уже спала.

– Где было заниматься страшнее – в хоккее или в борьбе?

– А чего бояться? В борьбе по голове не бьют. Максимум – улететь во время броска. Но с детства ты знаешь, как падать. Для нас это обычное дело.

В хоккее максимум – могут бортануть. Постоянно смотришь через плечо, катится ли кто-то сзади, бортанет тебя или нет. Я был мелким и юрким, поэтому меня никто не бортовал. Чтобы кто-то в спину толкнул или травмировал – такого не было.

– Вы ушли из хоккея, потому что не было возможности пробиться в основу «Амура». Что не получилось?

– Думаю, поздно начал. Не успел догнать тех, кто занимался дольше. Начал в 12 лет, а в 17 нас уже распределяли. Пяти лет было недостаточно. Из 36 человек взяли только двоих.

– Почему не стали пробиваться в хоккее дальше, если посвящали этому больше времени?

– Если в домашнем клубе не взяли, то в других не возьмут. Если бы у меня был хороший уровень, то дальше бы поехал. Понимал, что мой уровень слабоват, поэтому оставил.

Царукян открыл в Краснодаре компьютерный клуб, но хочет купить дом в США

– Почему вы переехали из Хабаровска в Краснодар?

– Ближе к Москве, к центральной части России. В Хабаровске погода была не очень. Соревнования по MMA часто проходили в Подмосковье, так что в целом хорошая локация.

– В Краснодаре у вас с братом есть компьютерный клуб. Насколько это выгодный бизнес?

– Для меня это не прибыльный бизнес. В целом, не жалуемся. Но все забито, мест свободных не бывает никогда.

– Планируете ли еще что-либо запускать?

– Хочу открыть спортивный клуб. Это основная цель – построить зал.

– Как относитесь к ставкам?

– Иногда я даю прогнозы на бои как амбассадор компании PARI, если знаю по некоторым боям, кто из соперников сильнее. В приложении PARI много необычных вариантов в линии на ММА для тех, кто любит ставить. Сам я обычно прогнозирую победу того или иного бойца.

– Планируете запускать бизнес в США?

– Пока нет. План – хотя бы купить дом или квартиру в США.

– Год назад вы рассказывали, что хотели бы купить в США дом, чтобы жить там перед боями, а в остальное время сдавать в аренду. Насколько близки к реализации этой идеи?

– Далеко не близок. Дорогие цены. Нужно забрать титул, а там можно будет думать.

– Сколько стоит купить дом?

– В Лос-Анджелесе нужно заплатить около $2 млн. Еще не откладываю на него. Пока инвестирую в себя.

– Вы говорили, что связываете дальнейшую жизнь с Россией. Назовите три главные вещи, чем жизнь в России лучше, чем в США.

– Россия – это дом. Я там вырос. Второе – русские люди и все, кто живет в России, мне больше по душе. Третье – природа, которая есть в России: леса, горы.

– Какие города выделите в России?

– На Дальнем Востоке только Хабаровск и Владивосток [входят в десятку] – и все. Сахалин или Камчатка – далеко. Там слабо все развито. Если сравнить Хабаровск и Владивосток, то Хабаровск уступает по уровню жизни. Из Сибири – два-три города, на Урале или в центральной части – так же. На юге – Краснодар, Сочи и все.

– Худший город в России, в котором были.

– Комсомольск. Все не понравилось. Какой-то темный город, очень много зэков.

– Лучший город.

– Конечно, Москва опережает всех. В тройке пусть будут Сочи и Питер. Во многих городах не был, но хвалят Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Казань. Знаю, что там есть развитие.

– Почему Сочи?

– Море, горы, спортивные площадки. Я же спортсмен, поэтому сужу с этой точки зрения. Там много залов, олимпийский парк чего стоит. Построили огромный центр единоборств. Люблю бегать по набережной, кататься квадроциклах и сноуборде. Нет снега зимой – приятно. Если нужен снег – поехал в горы.

– В июне-2022 вы проиграли Матеушу Гамроту, а ваш тренер сказал, что судьи отдали ему победу из-за политики. Предвзятое отношение к российским бойцам – правда?

– Думаю, нет. Если явно выиграешь, тебе отдадут победу. Если бой близкий, то всегда было так, что российского бойца зажмут. Так было с нулевых или, может, 90-х. Все пытаются где-то засудить, придумать допинги, санкции. И знают, что русские – одни из самых сильных.

– Но есть обратные примеры – как с Махачевым и Волкановски, когда было близко, но Махачев забрал бой.

– Кстати, это было очень удивительно. Бой же был в Австралии. Может быть, за счет Хабиба. Лига заинтересована больше в Исламе, чем в Волкановски. Может быть много факторов, которые мы не знаем.

– Чувствуете ли негатив в жизни, когда люди узнают, что вы из России?

– Такого нет. Но какие-то люди могут относиться с настороженностью. Есть такой миф, что русские – безбашенные. Конфликтов не было. Разговариваю на английском, и никто не спрашивает, откуда я. Если спросят про нацию, то скажу, что армянин.

Царукян включил в подготовку к новому бою плавание и теннис: «Собираюсь победить нокаутом»

– В апреле у вас планировался бой с Ренато Мойкано, но он снялся. Теперь – другой соперник. Насколько это усложняет подготовку?

– Конечно, это сказывается психологически. Ты работаешь на одну дату с одним соперником, отдаешься полностью, чтобы вывести себя на пик. Потом, когда срывается бой, психологически тяжело перестроиться. Но я это сделал, отдохнул и продолжил подготовку. Чуть-чуть поменяли тренировочный процесс. В целом все прошло хорошо. Я доволен подготовкой.

– Какие особенности подготовки под бой с Жоакимом Сильвой?

– В подготовке к Сильве я работал во всех аспектах, но уделял очень много внимания грэпплингу, улучшил навыки в партере.

– Видел, вы готовились к бою не только в клетке. Зачем добавили плавание?

– Плавание помогает выносливости, очень хорошо сжигает калории, хорошее кардио. Главное – отвлекает от ковра и октагона. В плавании работает почти 90% мышц. Еще теннис добавил, начал в него играть.

– Это не хобби? Тоже этап подготовки к Сильве?

– Да, теннис помогает моей реакции. Нужно увидеть мяч, когда он летит быстро. До мяча надо добежать, а это хороший футворк. Ты должен постоянно двигаться, взрываться. Такой челночный бег. Это чем-то похоже на ММА. Чтобы сделать удар, нужно приблизиться. Чтобы пройти в ноги, нужно шаг-два сделать.

– Какой план на бой?

– Я собираюсь победить нокаутом. Не хочу доводить до решения.

Фото: РИА Новости/Андрей Варенков