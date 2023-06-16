10 комментариев

«Это ложь. Мистера Макгрегора не запугаешь».

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины. Возможный инцидент произошел на четвертом финальном матче НБА между «Майами» и «Денвером».

Что произошло?

Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером», где встретился с Неймаром и стал главным участником шумного инцидента. Во время паузы он обратился к трибунам и прорекламировал обезболивающий спрей, а потом нокаутировал маскота «Майами» Берни в центре площадки – фанаты освистали. После матча Берни обратился в больницу за медицинской помощью, а Конор сказал, что все нормально.

О еще одном инциденте стало известно через несколько дней. По информации TMZ, Конор обвиняется в изнасиловании женщины в мужском туалете. Адвокат Ариэль Митчелл заявил, что пострадавшая обратилась к нему и поделилась подробностями. Митчелл сказал, что во время матча девушка находилась на трибуне с подругой, но позже охрана Макгрегора их разделила.

После этого, по словам адвоката, телохранители Конора силой завели ее в туалет и никого туда не пускали. Сам Конор находился в кабинке для людей с инвалидностью, а потом вышел к пострадавшей, прижал ее к стене, агрессивно поцеловал, засунув язык в рот, и принуждал к оральному сексу.

Митчелл сказал, что потерпевшая отбилась локтями и сбежала, но оставила в туалете сумочку, которой охрана Макгрегора пыталась ее компрометировать. Женщина сообщила об инциденте в местный полицейский участок, где офицер посоветовал ей обратиться к адвокату. При этом она хочет урегулировать ситуацию с НБА, «Майами» и самим Конором.

Как отреагировали стороны?

Сейчас департамент полиции Майами разбирается в обстоятельствах произошедшего. Сторона Конора Макгрегора опровергла обвинения: «Это ложь. Мистера Макгрегора не запугаешь». После новостей о возможном изнасиловании Конор заявил, что его семья ждет четвертого ребенка: «Дела идут хорошо. Мы ждем еще одного ребенка и очень взволнованы».

Ситуацию прокомментировало руководство UFC: «Нам известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора. Мы продолжим собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождет окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления».

С аналогичным заявлением выступили в «Майами»: «Мы получили информацию об обвинении и проведем полноценное расследование. До окончания этого расследования клуб воздержится от каких-либо комментариев».

Конор уже несколько раз обвинялся в насилии

По информации Times, в 2018 году в полицию обратилась девушка, которая обвинила Конора в сексуальном насилии. По словам пострадавшей, водитель Макгрегора предложил ей наркотики, а в пентхаусе сам Конор снял с нее одежду, схватил за лицо и несколько раз поднял. Полиция не доказала причастность Макгрегора а потом закрыла дело.

Через год Конора снова обвинили в сексуальном насилии. По словам другой потерпевшей девушки, изнасилование произошло на парковке около паба в Дублине. Дело не дошло до суда. Тогда же Макгрегор напал на 50-летнего Дезмонда Кио в ирландском пабе – и в итоге выплатил штраф.

В сентябре-2020 полиция арестовала Конора на Корсике из-за обвинений в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Инцидент произошел во время свадебного путешествия Макгрегора.

Последние обвинения – возможное избиение женщины летом 2022 года. Инцидент произошел во время празднования дня рождения Конора на яхте на Ибице. «Он преступник. Думаю, он убил бы меня, если бы я не убралась с яхты», – заявила еще одна девушка. Сначала испанские правоохранители заморозили дело из-за путанных показаний пострадавшей (хотя врачи диагностировали у нее травмы), но позже возобновили.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Megan Briggs