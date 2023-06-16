10 комментариев

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Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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«Это ложь. Мистера Макгрегора не запугаешь».

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины. Возможный инцидент произошел на четвертом финальном матче НБА между «Майами» и «Денвером».

Что произошло?

Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером», где встретился с Неймаром и стал главным участником шумного инцидента. Во время паузы он обратился к трибунам и прорекламировал обезболивающий спрей, а потом нокаутировал маскота «Майами» Берни в центре площадки – фанаты освистали. После матча Берни обратился в больницу за медицинской помощью, а Конор сказал, что все нормально.

О еще одном инциденте стало известно через несколько дней. По информации TMZ, Конор обвиняется в изнасиловании женщины в мужском туалете. Адвокат Ариэль Митчелл заявил, что пострадавшая обратилась к нему и поделилась подробностями. Митчелл сказал, что во время матча девушка находилась на трибуне с подругой, но позже охрана Макгрегора их разделила.

После этого, по словам адвоката, телохранители Конора силой завели ее в туалет и никого туда не пускали. Сам Конор находился в кабинке для людей с инвалидностью, а потом вышел к пострадавшей, прижал ее к стене, агрессивно поцеловал, засунув язык в рот, и принуждал к оральному сексу.

Митчелл сказал, что потерпевшая отбилась локтями и сбежала, но оставила в туалете сумочку, которой охрана Макгрегора пыталась ее компрометировать. Женщина сообщила об инциденте в местный полицейский участок, где офицер посоветовал ей обратиться к адвокату. При этом она хочет урегулировать ситуацию с НБА, «Майами» и самим Конором.

Как отреагировали стороны?

Сейчас департамент полиции Майами разбирается в обстоятельствах произошедшего. Сторона Конора Макгрегора опровергла обвинения: «Это ложь. Мистера Макгрегора не запугаешь». После новостей о возможном изнасиловании Конор заявил, что его семья ждет четвертого ребенка: «Дела идут хорошо. Мы ждем еще одного ребенка и очень взволнованы».

Ситуацию прокомментировало руководство UFC: «Нам известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора. Мы продолжим собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождет окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления».

С аналогичным заявлением выступили в «Майами»: «Мы получили информацию об обвинении и проведем полноценное расследование. До окончания этого расследования клуб воздержится от каких-либо комментариев».

Конор уже несколько раз обвинялся в насилии

По информации Times, в 2018 году в полицию обратилась девушка, которая обвинила Конора в сексуальном насилии. По словам пострадавшей, водитель Макгрегора предложил ей наркотики, а в пентхаусе сам Конор снял с нее одежду, схватил за лицо и несколько раз поднял. Полиция не доказала причастность Макгрегора а потом закрыла дело.

Через год Конора снова обвинили в сексуальном насилии. По словам другой потерпевшей девушки, изнасилование произошло на парковке около паба в Дублине. Дело не дошло до суда. Тогда же Макгрегор напал на 50-летнего Дезмонда Кио в ирландском пабе – и в итоге выплатил штраф.

В сентябре-2020 полиция арестовала Конора на Корсике из-за обвинений в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Инцидент произошел во время свадебного путешествия Макгрегора.

Последние обвинения – возможное избиение женщины летом 2022 года. Инцидент произошел во время празднования дня рождения Конора на яхте на Ибице. «Он преступник. Думаю, он убил бы меня, если бы я не убралась с яхты», – заявила еще одна девушка. Сначала испанские правоохранители заморозили дело из-за путанных показаний пострадавшей (хотя врачи диагностировали у нее травмы), но позже возобновили.

«Он бы меня убил». Ох, Конора обвиняют в избиении женщины

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Megan Briggs

10 комментариев

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Light Yagami
>Женщина сообщила об инциденте в местном полицейском участке, где офицер посоветовал ей к адвокату. При этом она хочет урегулировать ситуацию с НБА, «Майами» и самим Конором.

Дальше можно не читать.
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Алекс Подшивалов
Казалось бы, причём тут маскот....
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Rjcnbr
Взял реванш за техническое поражение от девушки в туалете, вырубив маскота в тот же день. Настоящий чемп
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EminenceGrise
Ну в Ахмат ему дорога закрыта!
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veredrim
По Алвесу, помнится, основными доказательствами были записи камер клуба+то, что девушка сразу же поехала в полицию. Здесь, как понимаю, ситуация аналогичная - и камер в коридорах арены должно быть достаточно (кто, когда и как заходит/выходит из туалета должно быть видно), и в полицию она обратилась, судя по всему, тоже не затягивая. Так что выглядит, что у Конора есть реальные шансы на большие неприятности.
Хотя понятно, что всплывет очень много инфы, вроде истории их знакомства - явно не первую встречную в туалет потянули.

Ну и спортс, недорабатываете: в статье фактическая ошибка - адвокат Ариэль Митчелл это женщина.
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Consistency
Когда уже этих шлюх сажать начнут за клевету, доживем мы до такого?
Ну эта дамочка, конечно, ещё и невеликого ума. Остальные хоть что-то банальное выдумывают, во что можно поверить, а эта креатив пустила во все поля - и охрана Майами (??) ее куда-то вела, и охранники Конора, и все это во время финальной серии с кучей народу, и от всех она отбилась)))
Не ровен час завтра скажет, что пока она убегала от Конора, его охраны и работников Хит, ее по очереди попытались изнасиловать Адам Сильвер, Джимми Батлер и братья Йокича, но все четверо поскользнулись на банановой кожуре
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шампион
Слишком сложная схема для Конара - туалет, охрана. Этот дегенерат обычно прямо на камеру все делает - стукнул мужика в баре, стукнул маскота так, что его увезли в бальницу. Он так заигрался в ирландское быдло, что в итоге им и стал.
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Fruscol
Ответ veredrim
По Алвесу, помнится, основными доказательствами были записи камер клуба+то, что девушка сразу же поехала в полицию. Здесь, как понимаю, ситуация аналогичная - и камер в коридорах арены должно быть достаточно (кто, когда и как заходит/выходит из туалета должно быть видно), и в полицию она обратилась, судя по всему, тоже не затягивая. Так что выглядит, что у Конора есть реальные шансы на большие неприятности. Хотя понятно, что всплывет очень много инфы, вроде истории их знакомства - явно не первую встречную в туалет потянули. Ну и спортс, недорабатываете: в статье фактическая ошибка - адвокат Ариэль Митчелл это женщина.
то, что она хочет все утрясти без суда как бы намекает. на камерах скорее всего никто ее силой не тащит. она думала, что конор ей педикюр будет делать? присяжные поржут и признают конора невиновным.
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