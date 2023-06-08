Не хватило шага до финала.

На ТНТ продолжается шоу «Звезды в Африке». Среди оставшихся четырех участников – экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Новый выпуск стал для него последним.

Лебедев завалил парное испытание с Погребняк и дважды упал с моста в воду. Иммунитет – тоже мимо

Денис Лебедев находился на проекте с самого начала и дошел до полуфинала. Среди его соперников – блогер Мария Погребняк, рэпер ST и актриса Наталья Бардо. В новом выпуске на завтраке он предложил участникам схему: если кто-то из мужчин получает иммунитет, на испытание на вылет идут девушки – и наоборот. При этом Лебедев не входил в коалицию Погребняк, ST и Бардо. Его идею не поддержали.

На командное испытание отправились все четыре участника. Цель – поделиться на пары и пройти по подвесному мосту, двигаясь навстречу друг другу. «С этим у меня должно быть меньше всех проблем. Учитывая долгие годы занятий боксом, все должно получиться. Если не получится у меня, из ребят никто не сделает», – сразу обозначил Лебедев.

Он работал в паре с Марией Погребняк – и сорвался в воду первым, просто попытавшись пробежать по мосту. «То, что легко, не так интересно», – сказал Лебедев. При этом обе попытки их пары оказались неудачными, поэтому они не принесли в лагерь монет.

На индивидуальном испытании за иммунитет требовалось отпить из стакана ровно 38 граммов африканского коктейля. Лебедев получил иммунитет в прошлом выпуске, но не справился в этот раз. Автоматический проход в финал шоу достался ST.

«Дэн дочитал книгу. Его больше ничего не держит». Лебедев проиграл Погребняк в испытании со змеями – и вылетел

Перед голосованием Лебедев и Наталья Бардо договорились, что не будут голосовать друг против друга, если кто-то из них получит иммунитет. В итоге синхронно проголосовали против Марии Погребняк, хотя не выиграли иммунитет. Это привело к конфликту в лагере. Лебедев сделал их личный разговор публичным – Бардо защищалась, а потом выясняла с ним отношения.

Другие участники предчувствовали вылет Лебедева. Перед испытанием на вылет он приготовил на завтрак блинчики по-боксерски – впервые за сезон работал на кухне, а до этого закончил чтение книги: «Аж прослезился. Видать, нервишки уже на пределе». Мария Погребняк отметила: «Дэн дочитал книгу. Его больше ничего не держит».

Лебедев пошел на испытание на вылет вместе с Погребняк. Там требовалось лечь в прозрачный ящик с тараканами и жуками и наощупь переложить в другой ящик цветных змей. Погребняк справилась быстрее и прошла в финал. Денис Лебедев вылетел спустя 14 недель и сказал, что будет болеть за Погребняк, которая его выбила.

«Шел на проект закрытым человеком. Как черепаха в панцире. Проект вернул мне веру в людей. Здесь никому верить нельзя, а я стал верить», – сказал Лебедев после ухода.

Фото: скриншоты из шоу «Звезды в Африке» на рутубе