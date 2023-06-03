«Да что там Америка? Стройка да стройка».

4 июня Андрей Орловский подерется с ДонТейлом Мэйсом на UFC Fight Night. Это его 40-й бой в UFC – он до сих пор выступает в 44 года.

Орловский построил карьеру в США и не выходит на бои под флагом Беларуси. Как он связан с Америкой?

В США Орловский запустил карьеру (даже работал на стройке) и полюбил Чикаго – праздновал с хоккеистами победу в Кубке Стэнли

Андрей Орловский попал в UFC благодаря спортивному клубу «Атлетик». В 90-е этот «Атлетик» одним из первых на постсоветском пространстве возил кикбоксеров и тайцев по всей Европе и в США. Владельцы клуба выдавали Орловскому на жизнь $150 в неделю.

Этих денег не хватало, поэтому он подрабатывал. «Работал на стройке. Мне платили $6-7 в час. Грубо говоря, работал с 6 до 2 часов, потом мы с одним боксером, с которым вместе жили, ходили на тренировки», – вспоминал Орловский.

Он признавался, что в молодости тратил заработанные с боев и стройки деньги нерационально: «В Америке покупал вещи, не думая, нужны ли они мне. Сейчас подумаю двадцать раз, надо ли. Покупать дорогие вещи, чтобы показать свой статус или похвастаться, – нет, мне это уже неинтересно.

Было время, когда я пытался походить на афроамериканца: носил все яркое и блестящее, какие-то медальоны, цепи и браслеты, дорогие часы с бриллиантами, – но никто не знал, что они не мои, а взяты в магазине».

Первым городом в США для Орловского стал Чикаго: «Первое время жили на съемной квартире с украинцами. У меня была одна комната, за которую платил $100 в месяц. Там было все включено: горячая вода, отопление и так далее. Жили в украинском районе Чикаго. Украинцы там работают целыми днями, а на выходных бухают. У них спрашивают: «Ну, как там Америка?», а они отвечают: «Да что там Америка? Стройка да стройка».

После чемпионства в UFC у Орловского резко выросла популярность в Чикаго. Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков рассказывал: «В 2006 году мы с Андреем катались по Чикаго на его BMW. Прохожие, увидев его через открытое окно машины, кричали: «Питбуль! Питбуль!»

Когда мы остановились у бензоколонки, он попросил меня заправить машину, так как там его могли узнать. Я вышел, копошился, но так и не разобрался, как заправлять. Андрей все-таки вышел сам и его сразу облепили люди».

В Чикаго Орловский полюбил местную хоккейную команду «Чикаго Блэкхокс». В 2015-м он отмечал победу в Кубка Стэнли с хоккеистами «Блэкхокс» Джонатаном Тэйвсом и Данканом Китом (взял MVP в том году). И однажды отдыхал с другой чикагской легендой – Деннисом Родманом из «Буллз».

«Гамлета вряд ли сыграю». Орловский снимался в фильмах с Ван Даммом (которому делал замечания) и конкурировал за роль с Емельяненко

США помогли Орловскому стать не только звездой ММА, но и актером. На IMDB указано, что он сыграл в семи фильмах, самые известные из которых «Великий уравнитель 2» с Дензелом Вашингтоном и «Универсальный солдат 3» с Жан-Клод Ван Даммом и Дольфом Лундгреном.

Орловский рассказывал, что за роль в «Универсальном солдате» конкурировал с Федором Емельяненко: «Я вообще в эту франшизу попал вместо него. Продюсеры хотели Федора, но режиссер ему ответил: «Нет, я хочу Орловского». Я за это Хайамсу [режиссер] очень благодарен».

Во время съемок Орловский подружился с главной звездой фильма. «На съемках Ван Дамму все боялись сказать: «Почему опаздываешь?» Но я находил в себе смелость сделать ему замечание. За это работники, которые обслуживали съемочную площадку, меня уважали.

Один раз он мне пытался какие-то удары показывать, когда мы шли на обед, я предложил это сделать в зале, но не получилось. На съемках в Болгарии (а это был март – слякоть, снег) Жан-Клод ударил ногой по моей дорогой куртке. Я ему сделал замечание: еще раз ударишь – я тебе отвечу. Вот так все в шутку перевели и подружились», – вспоминал Орловский.

Он говорил о шансе сыграть в сиквеле еще одного популярного фильма. «Мой товарищ Микки Рурк хотел засунуть меня в продолжение «300 спартанцев», но в марте 2013 года из-за ошибки рефери, «заснувшего» на часах и забывшего дать сигнал об окончании раунда, Энтони Джонсон сломал мне челюсть в двух местах, и этого не случилось. Хотя было бы интересно. Я успокаиваю себя тем, что смотрел «Расцвет империи», когда он вышел, и мне фильм не понравился».

Еще один инцидент, связанный с кино, произошел в 2008 году во время боксерского поединка Пакьяо – Де Ла Хойя. «На поединке был Рассел Кроу с охранником. Я подошел к нему и вежливо попросил фото, но его охранник грубо меня оттолкнул. Кроу даже не обернулся в мою сторону.

После этого между мной и охранником произошла небольшая стычка. В итоге фото я так и не получил. С тех пор и перестал быть фанатом Рассела Кроу», – вспоминал Орловский. Он привел в пример Микки Рурка, который никогда не отказывает фанатам в фото: «Такое поведение показывает настоящий класс актера и многое говорит о его личностных качествах».

Орловский спокойно относится к кинокарьере и отмечал, что никогда не станет великим актером: «Я не раз повторял и еще раз скажу: понимаю, что вряд ли стану известным актером. Хотя, если честно, конечно, хотелось бы. Это очень интересный и важный жизненный опыт, в том числе и с профессиональной точки зрения. Я понимаю, что если ты хочешь быть профессиональным бойцом или актером, то надо много работать и учиться. Понимаю, что Гамлета вряд ли сыграю».

Сейчас Орловский выступает под флагом США, а не Беларуси, и считает детей американцами

В США Орловский живет с женой и двумя сыновьями. Он признавался, что его дети «хочешь или не хочешь», но американцы: «У старшего английский роднее, чем русский. Он на русском с акцентом говорит. Хотя сын далек от литературного английского, больше преобладает фак-перефак, и на этом все».

Если Орловский-старший слушает русский рэп (говорил, что ему очень нравится песня Нурминского «Мама, мент на меня газует»), то один из его сыновей любит американский хип-хоп. «Я ему тикток удалил, он все это говно американское слушает, рэп. И сам уже начинает фристайлить, я говорю ему: «Ты тормози давай». А он: «Пап, можно fuck один раз сказать?» Говорю: «Ну один только». И он начинает, я послушал, даже на телефон украдкой записал. Ну хорошо, скажу, мне понравилось. Ему это я, правда, не сказал. Но в принципе ему рановато для такого. Может, повторил за кем-то, но мне понравилось».

Старший сын увлекается бейсболом. Орловский рассказывал, что не мог спокойно смотреть на его тренировки: «Родители и ребята из команды сына говорят: «Почему твой отец постоянно орет?» Я вдоль сетки как дурачок бегаю туда и обратно. Многие родители сидят и пивко потягивают. На расслабоне, в телефонах, а я бегаю и постоянно ору.

Бывает, не сдерживаюсь и ору матом. Слава богу, никто не понимает. У меня ребенок за этот сезон выиграл две номинации, а в третьей по «отбиваю» стал третьим, хотя в начале сезона он был впереди с 800-ми очками.

У ближайшего преследователя было 630. Ему тренер говорил: «Сегодня ты здесь, а завтра будешь на третьем месте». Потому что мексиканцы и чернокожие более голодные, чем он. Я ему это постоянно повторю, а он думает, что так будет всегда. То есть, не надо пахать, раз попал, всегда будешь там».

В 2018 году во Флориде, где сейчас живет его семья, произошла стрельба в школе. Орловский говорил, что этот инцидент сильно на него подействовал: «Я несколько раз приезжал [к школе сына] и сидел в машине на протяжении двух-трех часов, это было на протяжении двух недель. Какой-то страх был. Хотя все школы закрыты, тебя не пускают, не открывают дверь с пульта в учительской, пока ты не позвонишь. Сейчас полицейские дежурят в школах, я видел».

Сейчас Орловский выходит на бои с американским флагом. В 2019 году на вопрос, почему он не выходит под белорусским, ответил: «Потому как тренируюсь и живу в Америке. А Беларусь за 10 лет выступлений под белорусским флагом и продвижения Беларуси на Западе подарила мне только два билета на чемпионат мира по хоккею в 2014 году. И все».

Фото: Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice; globallookpress.com/Jason Silva; Instagram/andreiarlovski; imdb.com