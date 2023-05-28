Завалил испытание, но выбил еще одного участника.

На проекте «Звезды в Африке» на ТНТ осталось пять участников. Среди них – экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. В прошлом выпуске он впервые оказался на испытании на вылет, где выбил из шоу актрису Наталию Медведеву, и продолжает борьбу за ₽5 млн.

Лебедев съел колбасу из сырого мяса и тухлые яйца, но завалил испытание на иммунитет: «Денис, продолжай в том же духе»

Новый выпуск начался с того, что у Дениса Лебедева пропала тарелка. И он увидел в этом заговор: «День начинается с провокации. С тех пор как я остался один из другого лагеря, нахожусь начеку». Рэпер ST объяснял: «Денис всех во всем подозревает и ищет подвох. А подвох в том, что подвоха нет».

После вылета Наталии Медведевой, с которой Лебедев дружил, он остался единственным представителем коалиции – против пяти оставшихся участников. Несмотря на это, он сблизился с актрисой Натальей Бардо – назвал ее игру умной и не планировал голосовать против: «Ты у меня на самом последнем месте».

На командное испытание Лебедев отправился с актером Игорем Ознобихиным и ST. Задача – с закрытыми глазами опустить руку в бокс, наощупь угадать содержимое, а потом съесть это за минуту.

Лебедев был первым и сначала не отличил колбасу от сосисок – из-за этого не добрал пять монет: «Мне сразу ударил запах – это не пахло, а воняло. Когда трогал рукой, понял, что там что-то мягкое, слизкое». Но уверенно съел порцию южноафриканской колбасы из сырого мяса.

Со вторым боксом Лебедев угадал – там находились ферментированные яйца, которые он съел, несмотря на еще один неприятный запах: «Слишком вонючий, просто отвратительный. Понял, что будет очень непросто». В итоге он принес команде 25 из 30 возможных монет.

В индивидуальном задании за иммунитет участникам требовалось сделать такой костер, чтобы его пламенем можно было пережечь находящуюся над ним веревку. У кого быстрее перегорит веревка = иммунитет. Лебедев сразу сделал неправильно и единственным вылетел: поджег щепку и просто поднес ее к веревке.

После этого злился, переживал и бил кулаком об ладонь – потому что чувствовал, что испытание было несложным: «У меня внутри все оборвалось. Суета и торопливость меня подвели. Понял, что второй попытки не будет. Сильно расстроился. Сегодня иммунитет мне был просто необходим».

Над этим иронизировала блогер Мария Погребняк: «Денис в очередной раз прослушал правила. Денис, ты нас всех очень развеселил. Я рада, что он так слушает правила. Денис, продолжай в том же духе».

Лебедев сыграл в баскетбол кишками и снова стоял на вылет

«До сих пор не могу себе этого простить. Это должен быть я», – говорил Лебедев о проваленном испытании за иммунитет во время голосования. Он ожидаемо набрал большинство голосов против, а его соперником по испытанию на вылет оказался актер Тимофей Зайцев.

«Я не намерен сдаваться. Буду удивлять их, насколько это удастся. Начал бы с того, кто послабее», – объяснил решение Лебедев. Других участников удивил его выбор соперника. Лебедев продолжил: «Какие-то наивные ребята. Я начал с игрока послабее. Это шанс дойти до финала. Всегда нужно тянуть время».

Перед испытанием на вылет прошел еще один командный квест – африканский баскетбол, в котором за 10 минут требовалось закинуть в корзину тухлые внутренности животных. Лебедев начинал первым – команда справилась и дополнительно заработала 30 монет.

«Подустал, но хочу вернуться и победить на проекте», – мотивировал себя Лебедев. Смысл испытания на вылет – ртом вытащить из коробки с червями куски пазла, а потом собрать из них картину. Перед его началом Лебедев отметил, что не любит головоломки: «Насторожился. Это не мое. Появилось чувство, что могу проиграть».

Во время испытания он возмущался, что одна из частей пазла находилась в углу, где была камера – чтобы ее достать, пришлось снять защитные очки: «Чемпион обязан рисковать». В сборке картины оба шли с одной скоростью, но Лебедев суетился и матерился: «Вообще пазл никогда не собирал, понимаете? Надо иметь опыт, набитую руку. Не думал, что будет так жестко. В этих состязаниях, как в спорте, имеет место удача».

В итоге он победил и остался в проекте: «Есть такой миф, что боксеры не умеют думать, у них короткое мышление. Наверное, отчасти это имеет место быть». После возвращения в лагерь Наталья Бардо отметила, что обрадовалась его победе, хотя формально находится в коалиции Марии Погребняк. «Понял, что на каждом голосовании будет моя кандидатура. Не каждый хочет идти со мной на испытание», – резюмировал Лебедев.

Фото: скриншоты из шоу «Звезды в Африке» на рутубе