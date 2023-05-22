19 комментариев

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«Вот поэтому бокс мертв». Поражение Ломаченко сильно взбесило экспертов – все из-за судей

Василий Ломаченко Василий Ломаченко
Дэвин Хейни Дэвин Хейни
Ломаченко – Хейни
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Коллекция похоронных цитат.

Василий Ломаченко проиграл Дэвину Хейни – это его третье поражение в карьере. На ринге он сказал: «Все видели, что сегодня произошло». На пресс-конференции расширил: «100%, что я не проиграл этот бой».

Счет на судейских записках: 116-112, 115-113, 115-113. Менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал: «Мы не собираемся сдаваться. Гарантирую, что мы опротестуем итог и подадим апелляцию. Кто-то должен покончить с этой несправедливостью».

Как мир единоборств отреагировал на итог боя?

• Шакур Стивенсон считает, что Ломаченко ограбили: «Василий Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом мира. Он выиграл, он забрал этот бой»;

• Экс-боец UFC Джош Томпсон: «Вот почему люди больше не смотрят бокс. [Судьи] отдают предпочтение молодому парню, а не тому, кто действительно победил. Вот поэтому бокс мертв»;

• Тренер Тедди Атлас: «Я смирился бы с разницей в два очка, но не со счетом 116-112. Смогут ли они проводить полноценное расследование в спорте, который платит им зарплату?»;

• Теренс Кроуфорд: «Удивлен ли я результатом? Если честно, да. Дэвин – мой друг, я болел за него. Но счет 116-112... Безумие»;

• Экс-чемпион мира и эксперт DAZN Серхио Мора: «В тесном и высококонкурентном бою именно лучший рассказчик обычно влияет на мнение и оценки судей. Сегодня Лома рассказал лучшую историю»;

• Экс-чемпион мира Абнер Марес: «Извините, обычно я не пишу такие твиты. Но Лома заслужил победу»;

• Промоутер Боб Арум: «Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты отметили, что это был достаточно односторонний бой для Ломаченко. Так что судейские записки в пользу Хейни – потрясение»;

• Джордж Камбосос: «Очень близкий бой. Ломаченко в поздних раундах – воин»;

• Оскар Де Ла Хойя: «Лома выиграл с большим отрывом!!! Тот, кто думает, что он не выиграл, ни хрена не понимает в боксе».

• Райан Гарсия [позже твит был удален]: «Это то, что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и мощно закончил бой».

• Рой Джонс: «Если быть честным, то думал, что будет ничья. Поединок был очень близким, и Ломаченко выиграл чемпионские раунды. Обычно эти раунды имеют большую ценность, чем ранние. Но по раундам 6-6 – правильно. Поэтому предлагаю ничью»;

• Экс-журналист ESPN Дэн Рафаэль: «Никакого ограбления не было. Двое судей оценили бой в один раунд. У меня была ничья. Это было близко. 8-4 в пользу Хейни – плохо, но так поставил всего лишь один из трех судей. Его счет не меняет результат. Близкий, близкий бой, но я не сомневаюсь в победе Хейни».

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Elsa

19 комментариев

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takeo
спасибо за эту подборку мнений.
+37
-2
+35
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Ales1481989
Лома один из немногих ради которых, я готов вставать ночью или рано утром, чтобы посмотреть бой. Очень красивый бокс. Надеюсь увидеть его снова на ринге
+37
-3
+34
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Edem Useinov
У меня была ничья, но я не сомневаюсь в победе Хэйни. Это вообще как?
+22
-1
+21
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57s6w79qhh
Де Ла Хойя как всегда тигр 👍
+15
0
+15
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Вадим Белозёров
Позорище, нужно порядочным ветеранам высказаться по поводу этого боя
+16
-2
+14
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Vanek1411
Ответ Ales1481989
Лома один из немногих ради которых, я готов вставать ночью или рано утром, чтобы посмотреть бой. Очень красивый бокс. Надеюсь увидеть его снова на ринге
Согласен. Порой пересматриваю некоторые бои Василия. С эстетической точки зрения приятно смотреть: красивый, чистый бокс, движение, работа ног, комбинации – шахматист в перчатках. Сегодня грузноват был, конечно, возраст. Но всё равно забрал.
+12
0
+12
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Melnikov1968
Посмотрел бой в записи, победы Хейни не увидел. Более того в 3-м и 7-м раунде еле ноги унёс.
+8
0
+8
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Павел Зарубин
Сколько уже было таких боев, хоть что-то поменялось? Неужели промоутеры не понимают, что они сами и убивают бокс, вот такими судейскими решениями. Соответственно и денег они меньше будут зарабатывать, в связи с падением продаж на бои или всем вообще по### и все думают только о сиюминутной выгоде?
+3
0
+3
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Viktor Morosow
Лома гений бокса
+2
0
+2
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помню джанашия
Ответ Vanek1411
Согласен. Порой пересматриваю некоторые бои Василия. С эстетической точки зрения приятно смотреть: красивый, чистый бокс, движение, работа ног, комбинации – шахматист в перчатках. Сегодня грузноват был, конечно, возраст. Но всё равно забрал.
Не знаю,как Василий грузноват, но в клинчах больше молодой висел.
+2
0
+2
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Неоновый Демон
Ответ Vanek1411
Согласен. Порой пересматриваю некоторые бои Василия. С эстетической точки зрения приятно смотреть: красивый, чистый бокс, движение, работа ног, комбинации – шахматист в перчатках. Сегодня грузноват был, конечно, возраст. Но всё равно забрал.
Не согласен . За последние года три эта форма его прям пиковая . И нужно понимать что соперник был заряженный прям по самые помидоры
+2
0
+2
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Pirelli
Ответ Vanek1411
Согласен. Порой пересматриваю некоторые бои Василия. С эстетической точки зрения приятно смотреть: красивый, чистый бокс, движение, работа ног, комбинации – шахматист в перчатках. Сегодня грузноват был, конечно, возраст. Но всё равно забрал.
Не знаю, насколько грузноват, мне показалось, что движение было очень хорошее... а в 11м раунде, вообще, просто в школу сводил молодого.
+2
0
+2
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Abdulla
https://www.youtube.com/watch?v=O_EyoZ5LzHA - интересная нарезка со всеми чистыми ударами.
Хэйни был хорош в 4-5 раундах, потом всё.
Ломаченко должен был побеждать 115-113, примерно, как на записках Макса Келлермана.
Двигают молодого чемпиона. Парень достойный, но украсть победу - это как-то некрасиво :(
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fy6597kh4n
Ответ Bunyod Turgunov
Такие позорные победы отдали Мейвезеру в боях с Делахоя и Пэкменом. Здесь нет ничего удивительного.
Мейвезер разобрал Пакьяо вчистую, пересмотри бой 😂
+1
-1
0
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