19 комментариев

Коллекция похоронных цитат.

Василий Ломаченко проиграл Дэвину Хейни – это его третье поражение в карьере. На ринге он сказал: «Все видели, что сегодня произошло». На пресс-конференции расширил: «100%, что я не проиграл этот бой».

Счет на судейских записках: 116-112, 115-113, 115-113. Менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал: «Мы не собираемся сдаваться. Гарантирую, что мы опротестуем итог и подадим апелляцию. Кто-то должен покончить с этой несправедливостью».

Как мир единоборств отреагировал на итог боя?

• Шакур Стивенсон считает, что Ломаченко ограбили: «Василий Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом мира. Он выиграл, он забрал этот бой»;

• Экс-боец UFC Джош Томпсон: «Вот почему люди больше не смотрят бокс. [Судьи] отдают предпочтение молодому парню, а не тому, кто действительно победил. Вот поэтому бокс мертв»;

• Тренер Тедди Атлас: «Я смирился бы с разницей в два очка, но не со счетом 116-112. Смогут ли они проводить полноценное расследование в спорте, который платит им зарплату?»;

• Теренс Кроуфорд: «Удивлен ли я результатом? Если честно, да. Дэвин – мой друг, я болел за него. Но счет 116-112... Безумие»;

• Экс-чемпион мира и эксперт DAZN Серхио Мора: «В тесном и высококонкурентном бою именно лучший рассказчик обычно влияет на мнение и оценки судей. Сегодня Лома рассказал лучшую историю»;

• Экс-чемпион мира Абнер Марес: «Извините, обычно я не пишу такие твиты. Но Лома заслужил победу»;

• Промоутер Боб Арум: «Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты отметили, что это был достаточно односторонний бой для Ломаченко. Так что судейские записки в пользу Хейни – потрясение»;

• Джордж Камбосос: «Очень близкий бой. Ломаченко в поздних раундах – воин»;

• Оскар Де Ла Хойя: «Лома выиграл с большим отрывом!!! Тот, кто думает, что он не выиграл, ни хрена не понимает в боксе».

• Райан Гарсия [позже твит был удален]: «Это то, что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и мощно закончил бой».

• Рой Джонс: «Если быть честным, то думал, что будет ничья. Поединок был очень близким, и Ломаченко выиграл чемпионские раунды. Обычно эти раунды имеют большую ценность, чем ранние. Но по раундам 6-6 – правильно. Поэтому предлагаю ничью»;

• Экс-журналист ESPN Дэн Рафаэль: «Никакого ограбления не было. Двое судей оценили бой в один раунд. У меня была ничья. Это было близко. 8-4 в пользу Хейни – плохо, но так поставил всего лишь один из трех судей. Его счет не меняет результат. Близкий, близкий бой, но я не сомневаюсь в победе Хейни».

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Elsa