Панчер
Блог

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

Василий Ломаченко Василий Ломаченко
бокс бокс
Ломаченко – Хейни
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Считает, что выиграл.

Василий Ломаченко проиграл Дэвину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Хейни победил единогласным решением судей и довел рекорд до 30-0, но итог вызвал недовольство аудитории: зал свистел, а вышедший на ринг Шакур Стивенсон сказал, что считает победителем Ломаченко.

Сам Ломаченко улыбался на ринге, когда судьи объявили итог, но отказался комментировать их решение: «Все видели, что сегодня произошло». После боя он закрыл лицо руками и плакал в раздевалке – главные эмоции титульника:

Он называл этот поединок последней возможностью стать абсолютным чемпионом и проиграл третий раз за карьеру. На пресс-конференции Ломаченко рассказал о звонках сына, который ждал победу:

«Я просто вспомнил, что сегодня мой сын звонил мне семь раз и постоянно говорил: «And New! And New!» В раздевалке я вспомнил эти слова, поэтому было очень тяжело... 100%, что я не проиграл в этом бою».

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

«Вот поэтому бокс мертв». Поражение Ломаченко сильно взбесило экспертов – все из-за судей

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; twitter.com/trboxing

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oxpike
Василий Ломаченко, как и его отец, уже легенды мирового бокса. Будущие боксеры и тренеры будут учиться по их боям, а кто вспомнит Хейни? На мой взгляд никто.
+37
-11
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZlomSpb
Ответ Oxpike
Василий Ломаченко, как и его отец, уже легенды мирового бокса. Будущие боксеры и тренеры будут учиться по их боям, а кто вспомнит Хейни? На мой взгляд никто.
что за бред? Хейни 24 года, уже 30 побед, непобежденный и абсолютный чемпион. Откуда ты знаешь, чего он достигнет? Возможно только о нем и будут говорить, а кто такой Ломаченко все забудут.
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ ZlomSpb
что за бред? Хейни 24 года, уже 30 побед, непобежденный и абсолютный чемпион. Откуда ты знаешь, чего он достигнет? Возможно только о нем и будут говорить, а кто такой Ломаченко все забудут.
Ответили бредом на бред. Ломаченко и Хейни уже в истории. Хейни еще очень молод и, возможно, его успехи - это только начало. Ломаченко своей карьерой заслуживает место в зале славы.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oxpike
Ответ ZlomSpb
что за бред? Хейни 24 года, уже 30 побед, непобежденный и абсолютный чемпион. Откуда ты знаешь, чего он достигнет? Возможно только о нем и будут говорить, а кто такой Ломаченко все забудут.
Кто такой Ломаченко не забудут, а рекорд Хэйни ни о чем. Не нужно из него второго Мэя лепить, он на 3 головы слабее. Обученный, хороший боксер, но не более. Очень повезло стать абсолютом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ Али Себиев
Нужно уметь проигрывать
нужно уметь проигрывать, когда соперник действительно сильнее тебя, а не когда ты лучше, но судьи отдают победу сопернику.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oxpike
Ответ ZlomSpb
ты в глаза долбишься или ими читаешь? У него еще минимум 10 лет. чего и как он достигнет неизвестно.
Хами своей маме, а мне не надо, ок?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий