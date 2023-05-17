11 комментариев

Считает, что выиграл.

Василий Ломаченко проиграл Дэвину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Хейни победил единогласным решением судей и довел рекорд до 30-0, но итог вызвал недовольство аудитории: зал свистел, а вышедший на ринг Шакур Стивенсон сказал, что считает победителем Ломаченко.

Сам Ломаченко улыбался на ринге, когда судьи объявили итог, но отказался комментировать их решение: «Все видели, что сегодня произошло». После боя он закрыл лицо руками и плакал в раздевалке – главные эмоции титульника:

Он называл этот поединок последней возможностью стать абсолютным чемпионом и проиграл третий раз за карьеру. На пресс-конференции Ломаченко рассказал о звонках сына, который ждал победу:

«Я просто вспомнил, что сегодня мой сын звонил мне семь раз и постоянно говорил: «And New! And New!» В раздевалке я вспомнил эти слова, поэтому было очень тяжело... 100%, что я не проиграл в этом бою».

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; twitter.com/trboxing