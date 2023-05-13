«Им бы показать, что они изгои общества».

США вышли из Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и хотят запустить собственную организацию – в это время Россия выступает на чемпионате мира под национальной символикой, а сам вид спорта могут исключить из олимпийской программы.

Что происходит?

«C серьезной обеспокоенностью наблюдаем за ситуацией». МОК не устраивает тесное сотрудничество IBA с «Газпромом»

В центре скандала – Международная ассоциация бокса. Главный объект – ее президент Умар Кремлев. Он возглавил организацию в 2020 году, а в структуре IBA работает уже пять лет, где был членом исполкома и входил в состав комиссии по маркетингу.

Кремлев стал президентом ассоциации после нескольких коррупционных скандалов с участием предыдущего руководителя Ву Цзинго и его заместителя Гафура Рахимова, находящегося под санкциями США из-за подозрений в наркоторговле. К тому моменту долги IBA достигли $20 млн, но самое главное – появилась информация о причастности организации к подкупу судей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. За это Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA лицензии на организацию турниров.

Отстранение поставило проведение соревнований на Олимпийских играх в Токио под угрозу. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и поджимающих сроков были отменены два отборочных этапа к турниру, но квалификация все же состоялась – ее организацией МОК занимался самостоятельно.

Назначение Кремлева спасло IBA от банкротства, но не помогло в восстановлении репутации – все из-за того, что он заключил крупное спонсорское соглашение с «Газпромом». В Международном олимпийском комитете опасаются, что принадлежащая государству компания будет влиять на деятельность ассоциации.

Кремлев пытался вернуть доверие МОК: провел реформы, погасил долги, вдвое увеличил размер призовых за победу на международных соревнованиях и пригласил комиссию во главе с Ричардом Маклареном для расследования скандала в Рио. Это не помогло. Конфликт с Олимпийским комитетом увеличился до еще больших масштабов – в июне стало известно, что боксерский турнир на ОИ в Париже снова пройдет без IBA, а чемпионат мира окончательно утратит статус квалификационного турнира.

К участию в Олимпиаде-2024 будут допущены призеры нескольких региональных турниров, которые пройдут уже в этом году. Тихоокеанские, Азиатские, Панамериканские и Европейские игры получат статус квалификационных соревнований, переговоры с организаторами Африканских игр еще продолжаются. Российские боксеры не будут допущены к отбору – на это повлияла позиция правительства Польши, где пройдет один из этапов квалификации.

Но главное – бокс могут полностью исключить из олимпийской программы: «Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальных преобразований, исполком МОК не в силах отменить это решение и продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», – заявил спортивный директор МОК Кит Макдоннелл.

«Будем отстаивать бокс на Олимпиаде. Не дадим изгоям общества нарушить спортивные правила, культуру спорта. Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения», – сказал в апреле Кремлев.

IBA разрешила российским спортсменам выступать под национальным флагом. Ответом стал бойкот – теперь обсуждается создание альтернативной организации

Риторика Кремлева изменилась после того, как не получилось договориться с Олимпийским комитетом. В октябре IBA стала одной из первых международных федераций, допустивших российских спортсменов к участию в турнирах под национальным флагом и гимном, а за месяц до этого указом Кремлева было приостановлено членство Федерации бокса Украины в организации.

«Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса, так как узнали о вмешательстве государства. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации, приостановка деятельности национальной федерации не должна коснуться ни одного боксера Украины».

Это решение вызвало протест сразу нескольких национальных федераций, а зимой американские и европейские спортсмены сообщили об отказе от участия в ЧМ. Но бойкот не единственный вариант давления на IBA. 13 апреля стало известно, что с целью предотвращения исключения бокса из олимпийской программы США и Великобритания создадут альтернативную организацию под названием World Boxing.

Уже через несколько недель в американской ассоциации бокса подтвердили эту информацию и официально объявили о выходе из состава IBA. По слухам, во временный исполнительный комитет World Boxing войдут представители федераций Германии, Филиппин, Швеции и Нидерландов. Штаб-квартира организации будет находиться в Швейцарии, а одну из руководящих должностей займет олимпийская чемпионка Лорен Прайс.

«Так поступают только гиены или шакалы, иначе их не назовешь. Им бы указать на их место. Показать, что они изгои общества и очистить спорт от таких людей. Задача функционера – обеспечивать участие спортсмена, а не говорить, куда ему ехать.

Эта новость напоминает риторику «разделяй и властвуй». IBA решительно осуждает попытки некоторых лиц нанести ущерб шагам, предпринятым за последние годы для обеспечения боксерам наилучшего будущего», – прокомментировал ситуацию Кремлев.

Несмотря на выход из Международной ассоциации бокса, американские спортсмены продолжают участвовать в турнирах, проводящихся под эгидой организации. В начале мая делегация из США приехала в Чехию для участия в Гран-при, что вызвало недовольство IBA.

«Мы снова видим побочный ущерб, вызванный эгоистичным решением федерации бокса США и усиленный безрассудным поведением чешской ассоциации. Они создали ситуацию, когда наши спортсмены больше не могут соревноваться в безопасных условиях, вдобавок к потраченным впустую времени, усилиям и финансам».

IBA заставила сборные Франции, Бразилии и Польши отказаться от участия в Гран-при, но 15 стран не покинули Чехию. На них, как и на проигнорировавшую требование дисквалифицировать американцев чешскую ассоциацию, IBA подала жалобу в BIIU (Независимый отдел по обеспечению честности в боксе).

Это решение может вынудить еще больше федераций покинуть IBA и присоединиться к World Boxing, которая 10 мая обратилась к МОК с официальной просьбой о признании организации альтернативой Международной ассоциации бокса.

Фото: Gettyimages.ru/Scott Heavey; РИА Новости/Евгений Биятов, Алексей Филиппов; IBA