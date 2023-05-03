14 комментариев

«В MMA есть что-то такое первобытное».

Ого, основатель компании Meta [признана в России экстремистской организацией] Марк Цукерберг в 38 лет выиграл несколько медалей на дебютном турнире по бразильскому джиу-джитсу.

Цукерберг занялся единоборствами во время ковида – они помогают с энергией и сосредоточенностью. Спарринг-партнеры называют его тихим убийцей

Марк Цукерберг заинтересовался единоборствами во время пандемии коронавируса. Джиу-джитсу распространился среди медийных лиц – например, им занимается актер Том Харди (тоже выигрывал соревнования) и режиссер Гай Ричи. По словам Цукерберга, тренировки помогают ему поддерживать нужный уровень энергии и сосредоточенности.

Он рассказывал в подкасте комментатора UFC Джо Рогана, что после ковида занялся серфингом, а потом начал тренировки по единоборствам: «Я знаю многих людей, которые этим занимаются. ММА – это идеальная вещь, потому что если ты хоть на секунду перестанешь быть внимательным, то окажешься внизу».

В сентябре-2022 Цукерберг опубликовал видео, в котором тренировался с профессиональным бойцом MMA и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Кхаем Ву. «Вы никогда не ожидаете, что эти парни тебя повалят. В следующий момент они атакуют тебя с помощью техничных приемов. Вы не знаете, что этот ботаник – тихий убийца», – сказал после тренировки Ву.

Видео с тренировки стало вирусным – на него отреагировали звезды MMA. «Йоу! Чертовски хорош, Марк!» – сказал Конор Макгрегор. «Это круто! Я так счастлив видеть это. Тренировка выглядит солидно!» – прокомментировал Джо Роган.

Теперь Цукерберг дебютировал на соревнованиях. «Поучаствовал в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал Цукерберг в соцсетях после дебюта. Он выиграл медали по БЖЖ в Ги и без Ги, но не уточнил название турнира.

Как Цукерберг связан с MMA: провел бой с Волкановски в метавселенной и, кажется, арендовал целую арену, чтобы посмотреть турнир UFC

Цукерберг – фанат UFC: «Мне очень нравится не только смотреть UFC, но и заниматься этим видом спорта. Не знаю, в этом есть что-то такое первобытное... С того момента я приобщил к этому кучу друзей – мы вместе тренируемся, вместе боремся. В этом есть определенная сила, которая мне нравится».

Он поздравлял Исраэля Адесанью с победой в реванше над Алексом Перейрой и посещал турниры UFC в компании президента промоушена Даны Уайта. Кажется, в октябре-2022 он даже арендовал арену UFC Apex, чтобы посмотреть бои – на стадионе не было зрителей, а Цукерберг сидел у октагона вместе с женой и Уайтом.

Перед титульным боем между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски Цукерберг провел с Волкановски поединок в метавселенной: «Неоспоримый лидер P4P UFC Алекс Волкановски погостил у нас, чтобы потренироваться со мной. Ради забавы мы проверили наших аватаров с помощью технологии захвата движений».

Цукерберг дружит с бойцом ONE Майки Мусумечи. «Когда я вернулся в США, то три дня был в доме Цукерберга и провел с ним несколько тренировок. Это безумие, когда джиу-джитсу приводит тебя в жизнь и дает людей рядом. Это определенно потрясающий опыт», – рассказывал Мусумечи.

Фото: instagram.com/zuck