14 комментариев

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Цукерберг победил на дебютном турнире по джиу-джитсу. Его тренировки хвалил Конор, а партнеры называют тихим убийцей

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«В MMA есть что-то такое первобытное».

Ого, основатель компании Meta [признана в России экстремистской организацией] Марк Цукерберг в 38 лет выиграл несколько медалей на дебютном турнире по бразильскому джиу-джитсу.

Цукерберг занялся единоборствами во время ковида – они помогают с энергией и сосредоточенностью. Спарринг-партнеры называют его тихим убийцей

Марк Цукерберг заинтересовался единоборствами во время пандемии коронавируса. Джиу-джитсу распространился среди медийных лиц – например, им занимается актер Том Харди (тоже выигрывал соревнования) и режиссер Гай Ричи. По словам Цукерберга, тренировки помогают ему поддерживать нужный уровень энергии и сосредоточенности.

Он рассказывал в подкасте комментатора UFC Джо Рогана, что после ковида занялся серфингом, а потом начал тренировки по единоборствам: «Я знаю многих людей, которые этим занимаются. ММА – это идеальная вещь, потому что если ты хоть на секунду перестанешь быть внимательным, то окажешься внизу».

В сентябре-2022 Цукерберг опубликовал видео, в котором тренировался с профессиональным бойцом MMA и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Кхаем Ву. «Вы никогда не ожидаете, что эти парни тебя повалят. В следующий момент они атакуют тебя с помощью техничных приемов. Вы не знаете, что этот ботаник – тихий убийца», – сказал после тренировки Ву.

Видео с тренировки стало вирусным – на него отреагировали звезды MMA. «Йоу! Чертовски хорош, Марк!» – сказал Конор Макгрегор. «Это круто! Я так счастлив видеть это. Тренировка выглядит солидно!» – прокомментировал Джо Роган.

Теперь Цукерберг дебютировал на соревнованиях. «Поучаствовал в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал Цукерберг в соцсетях после дебюта. Он выиграл медали по БЖЖ в Ги и без Ги, но не уточнил название турнира.

Как Цукерберг связан с MMA: провел бой с Волкановски в метавселенной и, кажется, арендовал целую арену, чтобы посмотреть турнир UFC

Цукерберг – фанат UFC: «Мне очень нравится не только смотреть UFC, но и заниматься этим видом спорта. Не знаю, в этом есть что-то такое первобытное... С того момента я приобщил к этому кучу друзей – мы вместе тренируемся, вместе боремся. В этом есть определенная сила, которая мне нравится».

Он поздравлял Исраэля Адесанью с победой в реванше над Алексом Перейрой и посещал турниры UFC в компании президента промоушена Даны Уайта. Кажется, в октябре-2022 он даже арендовал арену UFC Apex, чтобы посмотреть бои – на стадионе не было зрителей, а Цукерберг сидел у октагона вместе с женой и Уайтом.

Перед титульным боем между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски Цукерберг провел с Волкановски поединок в метавселенной: «Неоспоримый лидер P4P UFC Алекс Волкановски погостил у нас, чтобы потренироваться со мной. Ради забавы мы проверили наших аватаров с помощью технологии захвата движений».

Цукерберг дружит с бойцом ONE Майки Мусумечи. «Когда я вернулся в США, то три дня был в доме Цукерберга и провел с ним несколько тренировок. Это безумие, когда джиу-джитсу приводит тебя в жизнь и дает людей рядом. Это определенно потрясающий опыт», – рассказывал Мусумечи.

Марк Цукерберг купил все билеты на турнир UFC. Миллиардер зажигал в пустом зале с женой – его критикуют даже бойцы

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Фото: instagram.com/zuck

14 комментариев

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justTon
Миллиардер пробует себя в единоборствах? Это уже было в Друзьях!
+33
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Юрий Костыгин
Мммм, ночная лига джиу-джитсу.
+16
-2
+14
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jonnysilverhand01
Срочно с Александром Емельяненко на Рен ТВ
+7
0
+7
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Вячеслав Лоскутов
"Друзей" пересмотрел? Но занятие любым спортом это плюс.
+8
-2
+6
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Molodoy91
Ответ Азамат Сериков
Любви все возрасты покорны)
Она младше Марка)
+2
0
+2
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окосевший йагупоп
Цукерберг решил пример с Пита Беккера из сериала "Друзья" взять? Надеюсь, что последствия будут не хуже
+1
0
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Atsuktuvas
Недавно в Москве "закрыли" режиссера и драматурга за "неправильный" спектакль. А тут статья про основателя экстемистской организации в позитивном ключе. Наш любимый сайт в опасности...
+5
-5
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Spartanec-Kaliningrad
Бразильское Джиу Джитсу очень демократичный вид спорта, в плане развития. При этом очень интересный и динамичный.
0
0
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Иван Петров
Южный Парк снова был прав.
+1
-1
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Азамат Сериков
Ответ varlan
Это китаянка его жена? Выглядит старше на много Фейсберга
Любви все возрасты покорны)
0
0
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burefan
Ответ justTon
Миллиардер пробует себя в единоборствах? Это уже было в Друзьях!
Цукер не смотрел друзей!
0
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