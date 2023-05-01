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Возвращение Сехудо спустя три года без боев – сразу в титульнике против Стерлинга: онлайн UFC 288

Белал Мухаммад
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Генри Сехудо Генри Сехудо
Алджамейн Стерлинг Алджамейн Стерлинг
UFC UFC
Стерлинг - Сехудо
Гилберт Бернс Гилберт Бернс
UFC 288 UFC 288
Мовсар Евлоев Мовсар Евлоев
Брайс Митчелл
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что нужно знать вокруг UFC 288?

Всем привет!

В ночь на 7 мая в Ньюарке пройдет турнир UFC 288. В главном событии за пояс чемпиона в легчайшем весе подерутся Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо. Для Стерлинга это третья защита титула. Он выиграл восемь последних боев и закрепился как лидер дивизиона.

В марте в октагон вернулся Джон Джонс и сразу забрал пояс в тяжелом весе, теперь – камбэк спустя три года от Генри Сехудо. Последний раз он дрался в мае-2020, когда победил Доминика Круса и защитил пояс в легчайшем весе. После этого Сехудо объявил о завершении карьеры.

В соглавном событии встретятся полусредневесы Белал Мухаммад и Гилберт Бернс. Четвертый и пятый номера дивизиона. Их бой появился в карде после переноса другого – Чарльз Оливейра травмировался и не подерется с Бенеилом Дариушем. Мухаммад идет на серии из восьми побед, а Бернс проведет третий бой в 2023 году (потратил на это всего четыре месяца).

Бои основного карда:

🏆 Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо

Белал Мухаммад – Гилберт Бернс

Джессика Андраде – Янь Сяонань

Мовсар Евлоев – Брайс Митчелл

Крон Грейси – Чарльз Жорден

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!

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