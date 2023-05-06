9 комментариев

Распутываем ветви семьи Грейси.

На UFC 288 подерется Крон Грейси – представитель легендарного клана Грейси, одного из самых влиятельных в MMA.

Что известно об этой семье?

Первое поколение: зарождение БЖЖ, поединок на «Маракане», появление приема «Кимура»

История клана Грейси начинается с японского дзюдоиста Мицуе Маэды – одного из пяти экспертов Кокодана (руководящей организации мира дзюдо), которого отправили за границу для демонстрации и распространения дзюдо в мире. После посещения множества европейских стран в 1914 году он приплыл в Бразилию, где начал обучать местное население искусству дзюдо.

Один из его первых учеников – сын бразильского ученого и политика Гастао Грейси Карлос. В обмен на политическую помощь Гастао в популяризации дзюдо Маэда взял в ученики не только Карлоса, но и остальных его сыновей: Освальдо, Гастао-младшего, Джорджа и Хелио.

Хелио был самым маленьким и слабым из братьев – ему с трудом давались амплитудные броски. Вместе с братьями он внес изменения в существующие приемы, совершенствуя их до тех пор, пока они не стали эффективными для всех людей. Так появилось бразильское джиу-джитсу.

Сначала бразильские любители классических единоборств не принимали стиль Грейси всерьез. Карлос решил доказать превосходство джиу-джитсу над всеми остальными дисциплинами и придумал «Вызов Грейси». Задумка в том, что любой желающий мог прийти в зал Грейси и бросить им вызов. Эта идея получила большую популярность. Карлос и Хелио демонстрировали превосходство бразильского джиу-джитсу, побеждая мастеров боевых искусств в различных дисциплинах: бокс, саватэ (французский бокс), дзюдо, карате и борьба.

Грейси покорили Бразилию, когда Хелио в рамках «Вызова» встретился с великим Масахико Кимурой. Кимура – живая легенда, который уже тогда считался одним из лучших дзюдоистов всех времен. Он пообещал объявить Грейси победителем, если тот продержится против него на ринге три минуты.

Поединок состоялся на стадионе «Маракана» перед 20-тысячной аудиторией. С самого начала было ясно, что у Хелио практически нет шансов против легендарного дзюдоиста. Кимура легко кидал и крутил Грейси по рингу, но, несмотря на трудности, тот не сдавался.

Бой длился 13 минут, пока Кимура не применил прием «Удэ-Гарами» (обратный узел плеча). Хелио терпел боль – в итоге Кимура сломал ему руку. Мастерство и дух Хелио так впечатлили Кимуру, что он вручил сопернику черный пояс по дзюдо и пригласил преподавать в академии в Японии. Хелио отказался, но в знак уважения переименовал прием «Удэ-Гарами» в «Кимура».

Второе поколение: война с Лута Ливре, бой на парковке, первый чемпион UFC

В середине XX века в Бразилии появилась новая разновидность грэпплинга – Лута Ливре. Основным отличием от бразильского джиу-джитсу было отсутствие кимоно и частое использование болевых приемов на ногу. Кроме технических аспектов, существовали социо-экономические и расовые различия.

Тренировки в зале Грейси могли позволить себе только представители среднего и высшего класса, которые в Бразилии преимущественно были светлокожими. При этом Лута Ливре стала боевым искусством, происходившим в основном от африканских рабов, и часто была связана с низшим социальным классом.

Когда Эвклид «Тату» Хатем, основатель Лута Ливре, победил Джорджа Грейси, брата Карлоса и Хелио, между кланами завязался конфликт. Ситуация обострилась после поражения Карлсона Грейси ученику «Тату» Эвклиду Перейре. Тогда за решение конфликта взялся Риксон Грейси, сын Хелио.

Риксон считается одним из лучших бойцов в истории джиу-джитсу. Его цель – отомстить за поражения родственников. Он несколько раз вызывал на поединок лидеров Лута Ливре, но бои по разным причинам не состоялись. Поэтому Риксон отправился на городской пляж, где любили отдыхать представители противоборствующей школы.

Там он встретил одного из лучших бойцов Лута Ливре Уго Дуарте. Сначала Дуарте отказался от драки, но Риксон дал ему пощечину. На глазах у учеников Дуарте не стерпел унижения и согласился на бой с Грейси. Риксон повалил Уго, перешел в маунт и финишировал соперника ударами по голове.

После боя Дуарте заявил, что ученики Грейси кидали песок ему в глаза. Он хотел реванша и пришел в зал Грейси с 60 вооруженными людьми. Тогда Риксона не было на месте. Когда он узнал о происходящем, то сразу пришел на помощь братьям. Толпу успокоил 76-летний Хелио, который убедил Риксона дать реванш Дуарте.

Поединок состоялся на парковке у зала Грейси. В этот раз Риксон победил еще быстрее. Рисунок боя был тем же: тейкдаун, маунт, удары сверху, сдача противника. Победа Грейси привела к масштабной драке между представителями бразильского джиу-джитсу и Лута Ливре. Ситуацию разрешила только полиция. С тех пор Грейси вновь стали считаться королями грэпплинга Бразилии.

Рорион и Ройс – еще одни яркие представители второго поколения клана. В начале 1990-х Рорион вместе с промоутером Артом Дэйви организовал турнир по боям без правил, чтобы выявить лучшую школу единоборств в мире. Ройс, младший брат Рориона, был выбран как представитель клана Грейси.

Несмотря на то что Ройс уступал в габаритах и статусе остальным участникам, он с легкостью выиграл все три боя и стал первым чемпионом UFC. Его победа помогла всего за одну ночь значительно увеличить популярность бразильского джиу-джитсу во всем мире (только послушайте, как Брюс Баффер представлял Ройса на UFC 60).

Третье поколение: победа над Сакурабой из-за сползающих шорт, поражение Тактарова, тренерство у ЖСП и Вайдмана

• Одним из самых успешных представителей третьего поколения Грейси стал Рензо, внук Карлоса Грейси. Он известен как тренер чемпионов UFC, таких как Жорж Сен-Пьер, Крис Вайдман и Мэтт Серра. Рензо не стал звездным бойцом, но побеждал Карлоса Ньютона, Пэта Милетича и Олега Тактарова и выигрывал два турнира ADCC [самый престижный грэпплинг-турнир].

• Ралек Грейси известен тем, что основал грэпплинг-турнир Metamoris и выиграл у Казуши «Убийцы Грейси» Сакурабы. Сакураба получил прозвище после побед над Ройлером, Ройсом, Рензо и Райаном Грейси. Победная серия прервалась в реванше с Ройсом.

Ралек встретился с Сакурабой, когда тому было уже 41 год, а ему – всего 24. Молодой Грейси доминировал в бою, но под конец чуть не попался на кимуру. От поражения спас судья, неожиданно приостановивший бой, чтобы поправить сползающие шорты Грейси. После возобновления поединка Ралек сразу же освободил руку и довел поединок до победы.

• Крон Грейси. Когда ты сын Риксона и внук Хелио, то от тебя многого ждут. Крон не разочаровал и стал многократным чемпионом мира по БЖЖ, однажды выдав серию из 51 победы сабмишном. В 2014 году он перешел в ММА и на данный момент имеет рекорд 5-1 (1-1 в UFC).

Поддержит ли Крон великое наследие клана Грейси в ММА?

Фото: Gettyimages.ru/Markus Boesch; Gettyimages.ru/Chris McGrath; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency