«Смотри, на каком он расслабоне».

Тяжеловес Сергей Павлович в первом раунде нокаутировал Кертиса Блейдса на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Так же закончились пять его прошлых боев в UFC. Теперь он претендует на титульник и сказал в октагоне: «Где мой пояс? Дайте мне пояс».

Перед боем в соцсетях завирусилось видео, на котором Павлович сидит у игровых автоматов в казино. Автор ролика – экс-боец UFC Алан Джубан, который удивился, что Павлович не чувствует давления перед важным поединком: «Смотри, на каком он расслабоне. Играет в автоматы перед большим боем».

В комментариях шутили:

• «Автомат отдал ему выигрыш от страха»;

• «Если он проиграет несколько тысяч, то это, вероятно, плохие новости для Кертиса»;

• «Сегодня вечером он получит бонус, чтобы покрыть расходы».

Павлович действительно получил бонус за лучшее выступление, а потом улыбался, когда журналисты спросили его о видео в казино: «Просто проводил время или хотел выиграть? Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи $100, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл».

Кажется, невозмутимость и спокойствие – суперспособность Павловича. На шесть побед в UFC он потратил всего 12 минут, а после победы над Блейдсом хладнокровно высказался о чемпионских амбициях: «Как долго готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем».

Фото: East News; twitter.com/AlanJouban