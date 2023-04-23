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Обычный день Сергея Павловича: прямо перед боем проиграл в автоматах 100$, а потом вынес Блейдса

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Павлович - Блейдс
Сергей Павлович Сергей Павлович
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Смотри, на каком он расслабоне».

Тяжеловес Сергей Павлович в первом раунде нокаутировал Кертиса Блейдса на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Так же закончились пять его прошлых боев в UFC. Теперь он претендует на титульник и сказал в октагоне: «Где мой пояс? Дайте мне пояс».

Перед боем в соцсетях завирусилось видео, на котором Павлович сидит у игровых автоматов в казино. Автор ролика – экс-боец UFC Алан Джубан, который удивился, что Павлович не чувствует давления перед важным поединком: «Смотри, на каком он расслабоне. Играет в автоматы перед большим боем».

В комментариях шутили:

• «Автомат отдал ему выигрыш от страха»;

• «Если он проиграет несколько тысяч, то это, вероятно, плохие новости для Кертиса»;

• «Сегодня вечером он получит бонус, чтобы покрыть расходы».

Павлович действительно получил бонус за лучшее выступление, а потом улыбался, когда журналисты спросили его о видео в казино: «Просто проводил время или хотел выиграть? Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи $100, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл».

Кажется, невозмутимость и спокойствие – суперспособность Павловича. На шесть побед в UFC он потратил всего 12 минут, а после победы над Блейдсом хладнокровно высказался о чемпионских амбициях: «Как долго готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем».

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

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Фото: East News; twitter.com/AlanJouban

1 комментарий

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igls54
Фамилия-то какая у Сергея Павловича? Страна должна знать своих героев
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