Что важно знать о UFC Fight Night 222?

Всем привет!

В ночь на 23 апреля в Энтерпрайзе (штат Невада) пройдет турнир UFC Fight Night 222. Главное событие – бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом. Третий и четвертый номера дивизиона. Кажется, что возможная победа выведет Павловича на титульник.

Сергей Павлович выступает в UFC с 2018 года. Он сразу начал с поражения от Алистара Оверима, но после этого вышел на серию из шести побед. Все бои завершились в первом раунде нокаутами. Последний прошел в декабре-2022, когда Павлович победил Тая Туивасу.

Бои основного карда :

• Сергей Павлович – Кертис Блейдс

• Сонг Ядонг – Рики Симон

• Брэд Таварес – Бруно Силва

• Бобби Грин – Джаред Гордон

• Ясмин Лусиндо – Броган Уокер

• Джеремая Уэллс – Мэттью Семелсбергер

Бои основного карда начнутся в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!