Павлович подерется с Блейдсом – победа может вывести на титульник: онлайн UFC Fight Night 222
Что важно знать о UFC Fight Night 222?
Всем привет!
В ночь на 23 апреля в Энтерпрайзе (штат Невада) пройдет турнир UFC Fight Night 222. Главное событие – бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом. Третий и четвертый номера дивизиона. Кажется, что возможная победа выведет Павловича на титульник.
Сергей Павлович выступает в UFC с 2018 года. Он сразу начал с поражения от Алистара Оверима, но после этого вышел на серию из шести побед. Все бои завершились в первом раунде нокаутами. Последний прошел в декабре-2022, когда Павлович победил Тая Туивасу.
Бои основного карда:
• Сергей Павлович – Кертис Блейдс
• Сонг Ядонг – Рики Симон
• Брэд Таварес – Бруно Силва
• Бобби Грин – Джаред Гордон
• Ясмин Лусиндо – Броган Уокер
• Джеремая Уэллс – Мэттью Семелсбергер
Бои основного карда начнутся в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!
Попытки переводов от Миочича были настолько жалкими, что он отдал спину, наполучал по голове и больше туда даже не сувался. Нганну не умел бороться 5 лет назад, а сейчас у него как минимум прекрасная защита (что подтвердил и Кормье).
А Павлович молодой, с сильным ударом, умеет бороться и замотивирован!
Я бы даже сказал, что Блейдс опаснее Джонса для Сергея на данный момент.
Джонс победит старика-Миочича за большой чек и положит перчатки в ринге.