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Павлович подерется с Блейдсом – победа может вывести на титульник: онлайн UFC Fight Night 222

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Павлович - Блейдс
Сергей Павлович Сергей Павлович
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что важно знать о UFC Fight Night 222?

Всем привет!

В ночь на 23 апреля в Энтерпрайзе (штат Невада) пройдет турнир UFC Fight Night 222. Главное событие – бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом. Третий и четвертый номера дивизиона. Кажется, что возможная победа выведет Павловича на титульник.

Сергей Павлович выступает в UFC с 2018 года. Он сразу начал с поражения от Алистара Оверима, но после этого вышел на серию из шести побед. Все бои завершились в первом раунде нокаутами. Последний прошел в декабре-2022, когда Павлович победил Тая Туивасу.

Бои основного карда:

• Сергей Павлович – Кертис Блейдс

• Сонг Ядонг – Рики Симон

• Брэд Таварес – Бруно Силва

• Бобби Грин – Джаред Гордон

• Ясмин Лусиндо – Броган Уокер

• Джеремая Уэллс – Мэттью Семелсбергер

Бои основного карда начнутся в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!

24 комментария

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Tpy6kaMerlina
Большая проверка для Павловича!
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Олег Акимов
Ответ Лютый альбинос
Ага, на титульник)) Джонс не дурак, чтобы с Павловичем драться, когда есть престарелый Миочич))
Не думаю, что Павлович опасен для Джонса, скорее он совсем не медийный, соответственно не денежный. А Джонсу уже скоро на пенсию. Да и Миочич заслужил срубить деньжат перед пенсией.
+7
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Tpy6kaMerlina
Ответ Влад Игнатенков
Какой проверкой был тогда Туиваса?
Проверкой поменьше! Туивасе только из ботинка пить, как боец он слабее Блейдса!
+5
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San9
Ответ Влад Игнатенков
Какой проверкой был тогда Туиваса?
Туйваса и Льюис это стилистически удобные рубаки. Блэйдс - человек партера.
+5
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Влад Игнатенков
Ответ Tpy6kaMerlina
Большая проверка для Павловича!
Какой проверкой был тогда Туиваса?
+2
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San9
Ответ Лютый альбинос
А давно ли Ган стал хорошим борцом, чтобы на нём измерять мастерство борьбы? И какую борьбу Нганну показал в бою с Миочичем?
Ты говоришь, Фрэнсис, как и Ган, абсолютно не умеет бороться. Фрэнсис ушатал Гана в борьбе.
Попытки переводов от Миочича были настолько жалкими, что он отдал спину, наполучал по голове и больше туда даже не сувался. Нганну не умел бороться 5 лет назад, а сейчас у него как минимум прекрасная защита (что подтвердил и Кормье).
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Лютый альбинос
Ответ San9
В последних боях с Ганом и базовым борцом Миочичем Нганну показал, как не умеет бороться.
А давно ли Ган стал хорошим борцом, чтобы на нём измерять мастерство борьбы? И какую борьбу Нганну показал в бою с Миочичем?
+1
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Лютый альбинос
Ответ greatst
я думаю Джонс может подготовиться под кого угодно, даже под Нганну) вопрос компенсации потраченных усилий - в случае Павловича это не даст особого коммерческого выхлопа, а вот с Миочичем можно действительно раскрутить большой бой.
Под Нганну то Джонс, конечно, подготовится может, ибо Френсис, как и Ган, абсолютно не умеет бороться. Но Павлович базовый греко-рим и самбист.
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Лютый альбинос
Ответ Олег Акимов
Не думаю, что Павлович опасен для Джонса, скорее он совсем не медийный, соответственно не денежный. А Джонсу уже скоро на пенсию. Да и Миочич заслужил срубить деньжат перед пенсией.
Для ненатуриболенного Джонса опасным оказался даже Сантос, а Рейес так и вообще слишком опасным.
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RashNomadKazakh
Ответ Tpy6kaMerlina
Большая проверка для Павловича!
Я бы даже сказал что проверка для Кертиса. А Павловичу только победы и выход на титульник!
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Лютый альбинос
Ага, на титульник)) Джонс не дурак, чтобы с Павловичем драться, когда есть престарелый Миочич))
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Григорий Гузиков
Ответ Лютый альбинос
Ага, на титульник)) Джонс не дурак, чтобы с Павловичем драться, когда есть престарелый Миочич))
Дело в бабле
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San9
Ответ Лютый альбинос
Франс ушатал Гана в борьбе... То есть боец, который не умеет бороться, за счёт физической силы пару раз повалил другого бойца, который тоже не умеет бороться. Мда. Действительно уровень. Как и отзащищатся от 40-летнего мужика, который занимается ММА в свободное от работы пожарным время.
При чем тут уровень, даже у хваленого Джонса будут проблемы повалить такую тушу с мышцами. Да и вообще, скоро посмотрим, как он будет валять "40-летнего мужика, который занимается ММА в свободное от работы пожарным время". Есть у меня подозрение, что у него и тут могут возникнуть проблемы. Хотя бой он, конечно, заберет.
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Лютый альбинос
Ответ San9
При чем тут уровень, даже у хваленого Джонса будут проблемы повалить такую тушу с мышцами. Да и вообще, скоро посмотрим, как он будет валять "40-летнего мужика, который занимается ММА в свободное от работы пожарным время". Есть у меня подозрение, что у него и тут могут возникнуть проблемы. Хотя бой он, конечно, заберет.
Безусловно. Но у ненахимиченного Джонса проблемы с борьбой были даже против вчерашнего футболиста Рейеса. Поэтому зачем ему бой с относительно малоизвестным, но очень опасным Павловичем, когда можно избить куда более известного, но менее опасного пенсионера-пожарного?
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San9
Ответ Лютый альбинос
Безусловно. Но у ненахимиченного Джонса проблемы с борьбой были даже против вчерашнего футболиста Рейеса. Поэтому зачем ему бой с относительно малоизвестным, но очень опасным Павловичем, когда можно избить куда более известного, но менее опасного пенсионера-пожарного?
Так мы спорили совсем не об этом). Речь шла о Нганну и его "нулевой борьбе". По Павловичу я полностью согласен.
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Лютый альбинос
Ответ San9
Ты говоришь, Фрэнсис, как и Ган, абсолютно не умеет бороться. Фрэнсис ушатал Гана в борьбе. Попытки переводов от Миочича были настолько жалкими, что он отдал спину, наполучал по голове и больше туда даже не сувался. Нганну не умел бороться 5 лет назад, а сейчас у него как минимум прекрасная защита (что подтвердил и Кормье).
Франс ушатал Гана в борьбе... То есть боец, который не умеет бороться, за счёт физической силы пару раз повалил другого бойца, который тоже не умеет бороться. Мда. Действительно уровень. Как и отзащищатся от 40-летнего мужика, который занимается ММА в свободное от работы пожарным время.
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Николай Живоглядов
Автор
Ответ AsperChelsea
Почему Туя?
Ошиблись. Поправили. Спасибо!
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San9
Ответ Лютый альбинос
Под Нганну то Джонс, конечно, подготовится может, ибо Френсис, как и Ган, абсолютно не умеет бороться. Но Павлович базовый греко-рим и самбист.
В последних боях с Ганом и базовым борцом Миочичем Нганну показал, как не умеет бороться.
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greatst
Ответ Лютый альбинос
Ага, на титульник)) Джонс не дурак, чтобы с Павловичем драться, когда есть престарелый Миочич))
я думаю Джонс может подготовиться под кого угодно, даже под Нганну) вопрос компенсации потраченных усилий - в случае Павловича это не даст особого коммерческого выхлопа, а вот с Миочичем можно действительно раскрутить большой бой.
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Sayan Saryglar
У Кёртиса часто возникают проблемы с тяжело бьющими ударниками,, с Нганну дважды в нокаут улетел, с Льюисом нарвался на апперкот, даже бой с Розенстрайком дался ему тяжело. Так что у Павловича есть все шансы, даже если его борьба будет посредственной по сравнению с борьбой Блейда.
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Barabakan
Джонс побоится драться с Павловичем. Он Сантоса и Рейеса без "витаминов" еле прошел.
А Павлович молодой, с сильным ударом, умеет бороться и замотивирован!
Я бы даже сказал, что Блейдс опаснее Джонса для Сергея на данный момент.
Джонс победит старика-Миочича за большой чек и положит перчатки в ринге.
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AsperChelsea
Почему Туя?
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Борис _____
Льюис и Нганну довольно наглядно показали, как работать с Блейдсом - надеюсь, Павлович всё понял)
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