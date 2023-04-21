7 комментариев

Могучая серия побед нокаутами после поражения от Оверима.

В ночь на 23 апреля Сергей Павлович проведет претендентский бой против Кертиса Блейдса. Павлович еще ни разу не тестировался против таких борцов, как Блейдс (62 тейкдауна за всю карьеру в UFC – рекорд тяжелого веса), но в случае победы сможет выйти на победителя пары Джонс – Миочич и стать чемпионом в тяжелом весе.

Павлович стартовал с быстрого поражения Овериму, но вернулся и выдал серию из пяти побед нокаутом

Сергей Павлович пришел в UFC из Fight Nights, где был чемпионом в тяжелом весе и получил титул в бою с Михаилом Мохнаткиным. Ход поединка был очень непривычным для тех, кто видел Павловича только в UFC: пять раундов тактической, незрелищной работы, много ударов ногами, никакого видимого урона ни на одном из бойцов.

В следующем бою Павлович встретился с Кириллом Сидельниковым – бойцом из команды Федора Емельяненко, который сейчас выступает в Bellator. Там он оформил нокаут после классической комбинации джеб-оверхенд, но показал не самый совершенный бокс. Павлович много реагировал на финты Сидельникова, пробивал слишком простыми и медленными ударами, мало двигался на ногах. Но нокаут и рекорд 12-0 гарантировали ему место в UFC.

В первом поединке в UFC Павлович сразу получил шестого номера рейтинга тяжеловесов – Алистара Оверима, который был на серии из двух поражений нокаутом. Для Оверима этот бой был шансом показать, что он все еще хорош и может выдерживать натиск молодых бойцов, а для Павловича – заходом на хайлайт против легенды спорта. Павлович проиграл нокаутом: проблемы с точностью – 40% попаданий, проблемы с борьбой – две неудачные попытки перевести Оверима. Логичный исход – технический нокаут.

Следующие два боя против Мориса Грина и Марсело Голма показали прогресс Павловича в боксе. Он стал более терпеливым, перестал зарубаться и бить неподготовленными ударами. В этих же боях Павлович показал две главные силы – джеб и оверхенд. Его бокс – простой, но очень надежный. Длинный оверхенд (который часто больше походит на прямой) – самый опасный скил.

Что делает его таким опасным? Антропометрия. Размах рук – самый большой в UFC (вместе с Джоном Джонсом), но его руки намного больше, чем у Джонса. То же самое и с джебом. Из-за размаха рук и их силы он значительно опаснее, чем любой тяжеловес. В этом Павлович похож на Фрэнсиса Нганну – об этом говорил бывший тренер Фернанд Лопес.

Бои против против Абдурахимова, Льюиса и Туивасы показали еще одну важную особенность Павловича – умение подстраиваться под соперника. Против аккуратного Абдурахимова он искал шансы с помощью джебов и прямых ударов, в итоге попал длинным апперкотом. Против Льюиса и Туивасы Павлович сразу занял центр клетки, сблизился и пробивал размашистыми ударами. Он потряс Туивасу первым же залетевшим ударом – тем самым оверхендом, после чего добил у клетки.

В UFC Павлович больше полагается на бокс, но в Fight Nights использовал и лоу-кики, и хай-кики – и даже связывал их в комбинации с ударами руками. То же касается борьбы. Да, в UFC Павлович совершил лишь две попытки перевода, но первым видом единоборств, которым он занимался, была греко-римская борьба. Только потом к ней добавились армейский рукопашный бой и боевое самбо.

Тяжелый вес – самый слабый дивизион UFC. Павлович легко победит практически каждого

Тяжелый дивизион считается королевским в единоборствах. Самые великие бойцы в истории – тяжеловесы. Мухаммед Али, Александр Карелин, Федор Емельяненко – все они ассоциируются с величием. Но в реальности тяжеловесы UFC – чаще всего, самые слабые бойцы по навыкам. В тяжах многое решает природная сила, способность держать удар, выносливость, а бойцовские качества часто второстепенны.

Нынешний топ-15 тяжелого веса UFC – стыд:

• Деррик Льюис – человек с одним натренированным навыком;

• Благой Иванов, у которого отрицательный рейтинг в UFC (три победы и четыре поражения);

• Жаилтон Алмейда, начинавший карьеру в среднем весе;

• На втором месте до сих пор находится Стипе Миочич, который последний раз выходил в октагон в начале 2021 года;

• Джон Джонс, не дравшийся три года, победил бывшего временного чемпиона.

Чтобы побеждать в этом весе, нужен лишь один экстраординарный навык. У Нганну была сумасшедшая ударная сила и твердый подбородок, у Гана – скорость и футворк, у Вердума и Мира – джиу-джитсу, у Брока Леснара – атлетичность и борьба. У Павловича – сила и скорость ударов руками. Это позволит ему разобраться с большинством тяжеловесов.

Причина – они все очень статичные. То же самое было и с Нганну: даже когда против него попадались достаточно техничные соперники (например, Жаирзиньо Розенстрайк), то все они попадали под многосерийные комбинации, не выдерживали давления и ошибались.

Действительно опасными для Павловича будут активные, двигающиеся бойцы. Например, Жаилтон Алмейда – очень атлетичный, резкий, с хорошей борьбой и джиу-джитсу. Если Том Аспинэлл полностью восстановится после травмы колена, то будет сложным соперником из-за работы на челноках и умения связывать борьбу и ударку.

Блейдс – топовый борец с неплохой ударкой. Бой с ним покажет настоящий уровень Павловича

Кертис Блейдс – ветеран UFC. Он провел в промоушене уже 16 боев: 12 из них выиграл (семь нокаутом), но все равно остается недооцененным. Это связано с его осторожным стилем. Блейдс держит рекорд по наибольшему количеству тейкдаунов (62 перевода – почти в два раза больше, чем у ближайшего к нему Кейна Веласкеса) и времени контроля в партере (один час и шесть минут), при этом у него ноль побед болевыми приемами. Он не рискует и предпочитает граунд-энд-паунд попыткам выйти на сабмишен.

Скучные бои – причина, почему UFC часто игнорирует его в боях за пояс. Блейдс дважды шел на серии из четырех побед, что в тяжелом дивизионе достаточно для выхода на титульник, но не получил ни одного шанса. Его трижды бросали под набирающих популярность бойцов-нокаутеров – все три завершились поражениями. В этом его главная слабость.

Блейдс достаточно плохо держит удар и при этом не обладает нокаутирующей мощью. Отношение нокдаунов – 2-3 в пользу соперников. Но Блейдс не плохой ударник. В бою против Деррика Льюиса он доминировал по значимым ударам, был намного подвижнее и точнее. В предпоследнем бою победил Криса Докоса нокаутом вообще без грэпплинга. Провел отличный бой против Джуниора Дос Сантоса, который завершился нокаутом в стойке.

Блейдс – стилистически тяжелый соперник для Павловича. Он подвижен в ударке, представляет огромную угрозу в борьбе и комбинирует стили. При этом Павлович умеет подстраиваться под оппонентов, обладает самой тяжелой правой рукой в UFC, а у Блейдса не такой крепкий подбородок.

Что в итоге? Либо Павлович победит нокаутом в первых двух раундах, либо Блейдс устроит скучную возню на всю дистанцию боя. Независимо от исхода боя мы узнаем значительно больше о титульных перспективах Павловича и его шансах против иконы UFC Джона Джонса.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Carmen Mandato, Francois Nel