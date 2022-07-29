Русский богатырь из ВДВ покоряет UFC. 10 фактов о Сергее Павловиче – нокаутере из команды Хабиба, который отомстит за Волкова

Бой с Льюисом в ночь на воскресенье.

В ночь на воскресенье в UFC пройдет большой турнир, на котором подерутся сразу два россиянина. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом – возможно, в претендентском поединке в полутяжелом дивизионе. А тяжеловес Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом – именитым нокаутером, который идет 5-м в рейтинге.

Бой с Льюисом станет для Павловича трамплином в элиту дивизиона, где всегда рады фактурным нокаутерам. А еще – шансом отомстить за Александра Волкова, который в 2018-м проиграл Льюису нокаутом и сейчас помогал Павловичу в подготовке.

Перед турниром мы решили вспомнить интересные факты о Сергее Павловиче – возможно, сильнейшем российском тяжеловесе UFC грядущих лет.

Павлович родился в деревне и считает, что экология сделала его богатырем

Сергей Павлович родился 13 мая 1992-го в поселке Орловском Ростовской области. Боец считает, что жизнь в провинции подарила ему богатырское здоровье – в детстве он ел правильную пищу и много времени проводил на улице.

Сейчас боец живет в Москве – его рост составляет 192 сантиметра при весе в 115 килограммов. Богатырь признается, что иногда устает от жизни в мегаполисе и старается чаще ездить в родные места, чтобы видеть семью и друзей. Павлович хочет вырастить детей в деревне, чтобы они тоже были здоровыми. Впрочем, об этом пока речи не идет – боец холост и не имеет детей.

Павлович не всегда хотел быть бойцом: изначально играл в гандбол, но из секции выжили из-за низкого роста

В детстве Павлович занимался греко-римской борьбой, гандболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой. Изначально Сергею больше всего нравился гандбол. Но его выжили из детской команды из-за маленького роста.

«Мне нравился гандбол, ходил по две тренировки в день. Помню, как на сборах, когда проходил отбор, ко мне подошел тренер и сказал: «Ты не перспективный игрок». Я после этого сильно огорчился и бросил гандбол», – вспоминал Сергей.

Павлович – выходец из греко-римской борьбы. Но в ММА любит нокаутировать

В ММА Павлович считается нокаутером: Сергей обладает невероятным ударом, а большую часть боя проводит в стойке. Хотя изначально Павлович был борцом – уже в 5 лет он начал заниматься греко-римской борьбой. Вот как боец вспоминает о спортивной юности:

«К нам приехал тренер и открыл секцию греко-римской борьбы. Я еще ходил в садик, начал ходить на секцию греко-римской борьбы, мне было около пяти лет. Помню, у нас в садике был час прогулки на улице, в это время ко мне приходил старший брат, уводил меня на тренировку и через час приводил меня обратно. У нас все дети с моей улицы ходили на борьбу».

В детстве Павлович покупал диски с турнирами UFC и болел за Емельяненко

Павлович жил в деревне и с большим трудом находил диски с турнирами UFC. Он влюбился в ММА, мечтая однажды стать чемпионом лиги:

«В спорте нахожусь с самого детства, с самых малых лет. Помню, как в детстве ходил покупал на дисках бои UFC, хотя у нас деревня, проблемы с этим были. В тот момент понял, что этот вид спорта очень мне импонирует. Как только диски появлялись, я их все скупал. Тогда в UFC был крутой боец Дэвид «Танк» Эббот, Олег Тактаров. Потом узнал, что в России есть такой боец – Федор Емельяненко. Я смотрел все бои, рос на этом».

В детстве Павлович был фанатом Емельяненко. И считает, что Федор мог стать чемпионом UFC:

«Емельяненко повлиял на мою карьеру. Я с детства следил за боями, а мотивацией для меня стали победы Федора. Он меня вдохновлял. Приятно, что у нас в стране есть такой непобедимый боец. Думаю, Емельяненко мог бы стать чемпионом UFC, если бы ему предложили такой бой. Никогда бы не согласился на поединок с ним. Федор – легенда, я рос на его поединках. Слишком уважаю этого человека и не стал бы с ним драться».

В 2016-м Павлович даже ездил на сборы в Старый Оскол в команду Емельяненко. Бойцу тренировки понравились, но больше в лагере Федора он не появлялся.

Павлович служил в элитных войсках ВДВ и гордится этим

После школы Павлович ушел в армию, где служил в разведывательно-десантной роте. Там же Павлович увлекся армейским рукопашным боем, а после возвращения продолжил заниматься единоборствами. Переехав в Москву, Сергей увлекся ММА, но про службу не забыл – в Zoom у него никнейм Desant.

Павлович был чемпионом AMC Fight Nights и победил ученика Федора

Павлович начал выступать в ММА сразу в AMC Fight Nights – топовой российской лиге. Там Сергей провел 11 боев, не потерпев ни одного поражения.

А 2 июня 2017-го в бою против Михаила Мохнаткина Павлович завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Позже он защитил пояс в бою против Кирилла Сидельникова – ученика Емельяненко, которого многие сравнивали с Федором и называли Baby Fedor.

Павлович тренировался в команде Хабиба, а сейчас работает с его менеджером

В 2016-м Павлович вступил в Eagles MMA – команду, бойцов, которую собрал Хабиб Нурмагомедов. Сергей несколько раз летал в Сан-Хосе и тренировался в зале АКА вместе с Хабибом и Даниэлем Кормье. Россиянин спарринговал с двойным чемпионом UFC, которого считает большим трудягой. Павлович отмечает, что пока не собирается переезжать в Штаты, но готов это сделать, чтобы лучше готовиться. Однако сейчас из-за политической ситуации тренироваться в США трудно.

С Хабибом Павловича связывали не только тренировочный зал и команда, но и общие менеджеры – дела Сергея ведут Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз, которые работали и с Нурмагомедовым.

В дебюте в UFC Павлович проиграл Алистару Овериму. А сейчас идет на серии из трех побед

В 2018-м Павлович подписал контракт с UFC. В дебютном поединке он сразу попал под Алистара Оверима и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Затем Павлович победил нокаутом в первом раунде бразильца Марсело Голма и получил бонусом за лучшее выступление вечера 50 тысяч долларов. В следующем бою против американца Мориса Грина он одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

В марте 2022-го, после более чем двухлетнего простоя из-за травм, Павлович подрался на турнире UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл. Павлович победил Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом в первом раунде, после чего вышел на Льюиса.

К Льюису Павловича готовил тренер Волкова. А Александр – изображал манеру Деррика

К бою с Льюисом Павлович готовился не в США, а у известного российского тренера Тараса Кияшко. Он считает, что Сергей хорошо готов к бою:

«Сергей провел хорошую подготовку к этому бою. Павлович всегда был одним из сильнейших тяжей России. В случае победы, он это подтвердит. Бой будет тяжелый. Интересно, в какой форме будет Деррик? Шанс на лаки-панч есть у любого тяжа, у Льюиса он был всегда».

А подготовиться к Льюису помогал Волков – другой тяж UFC. Александр проиграл Льюису нокаутом в 2018-м, а сейчас – изображал Деррика на спаррингах.

«Саня дрался с ним и хорошо изучил. Когда боец хорошего уровня изучает другого бойца, он понимает все нюансы. Что Саня подсказывал? Основное качество Льюиса, что он очень хитрый и подлый, что надо над ним висеть и не давать расслабляться», – признался Павлович.

Павловича любят в UFC: несмотря на простой и травмы, хорошо продвигают в рейтинге. После Льюиса Сергей точно ворвется в топ-10.

В UFC бойцы часто жалуются, что не могут продвинуться в рейтинге – им приходится набивать огромные победные серии, чтобы попасть в топ-10. Павловича такая участь миновала – промоушен на него явно рассчитывает.

Уже в дебюте он встретился с именитым Алистаром Оверимом. Несмотря на поражение и череду травм, сейчас Павлович 11-й в рейтинге – с весьма скромным рекордом 3-1 в UFC, но уже будет драться с 5-м номером тяжеловесов.

Фото: East News/Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA; РИА Новости/Алексей Даничев; instagram.com/sergei__pavlovich