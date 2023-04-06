Теперь просит убрать слово «Россия» из видеоплашки.

Мухаммад Мокаев – топовый проспект наилегчайшего веса. Он родился в Дагестане, но в UFC представляет Великобританию. Недавно Мокаев вызвал споры из-за обращения к промоушену убрать из его видеопредставления слово «Россия».

Как он связан с Дагестаном и почему представляет Великобританию?

Мокаев с 12 лет живет в Великобритании: смерть мамы и переезд из-за политической ситуации

Мокаев родился в дагестанском городе Буйнакске. По его словам, учеба давалась сложно, хотя мама работала преподавателем русского языка и литературы. «Ходил на каратэ, на борьбу, выступал на турнирах в Дагестане, но там высокая конкуренция. Не особо тренировался», – рассказывал Мокаев.

Про жизнь в Дагестане он вспоминал так: «Это бедный регион. Зарплаты у людей примерно 100-150 фунтов [около 10-15 тысяч рублей] в месяц, в Великобритании столько зарабатываешь за один день. Цены на продукты постоянно росли, но доходы оставались на прежнем уровне».

Несмотря на проблемы с деньгами, у Мокаева остались положительные воспоминания о детстве в Буйнакске: «Плохие воспоминания могут быть о чем угодно, но я стараюсь избавляться от них, ведь жить надо с позитивом. Негатива в жизни и без этого хватает».

Мухаммад Мокаев – кумык. Первым представителем этого народа в UFC был Рустам Хабилов. Бойцы дружат: Хабилов даже секундировал Мокаеву на UFC 280. «Рустам – первый боец ММА, за кем я следил. Со времен, когда он суплексом вырубил соперника на турнире в Ростове.

Когда Рустам дрался в Лондоне [турнир UFC Fight Night 84 в феврале-2016], друг подарил мне билет. Там мы и познакомились. Он мне как старший брат, дает советы. Он давно в UFC, один из первых российских бойцов там, у него много опыта», – говорил Мокаев.

В 12 лет (сейчас Мокаеву 22 года) у него умерла мама – после этого вместе с отцом он уехал из России. На переезд повлияла политическая ситуация. Мокаев вспоминал: «Отец принял правильное решение в правильное время. Теперь, когда у меня самого сын, я понимаю, что он чувствовал. Но тогда я не понимал, что вообще творится. Я думал: почему это все происходит со мной?»

Сначала Мокаев попал в центр для беженцев, а в школе дрался из-за проблем с языком и непонимания культуры. Контракт с UFC помог избежать депортации

Мокаев с отцом эмигрировали в Великобританию. Изначально они жили в специальном центре для беженцев в Ливерпуле, где получали по 5 фунтов [497 рублей] в день на расходы.

Спустя месяц их направили в Уиган – город на 81 тысячу человек. Там не было диаспор, которые помогли бы с адаптацией: «В Уигане почти нет беженцев. Когда я приехал туда, то не увидел людей из других частей света. Около 80-90% из них были англичанами. Я подумал: «Почему меня не отправили в Ливерпуль или Манчестер?» Наверное, потому что я был молод и они хотели, чтобы я вырос в обществе англичан».

Первое время после переезда Мокаев удивлялся новой культуре: адаптация в школе проходила сложно – доходило до драк. «Когда переехали в Англию, я не понимал местную культуру, язык, шутки. Поэтому, чтобы заткнуть других детей, мне приходилось бороться. Не бить их, но дать понять, что со мной шутки плохи», – вспоминал Мухаммад.

Влиться в среду помог спорт. В Уигане он ходил на секцию по вольной борьбе, а затем сразу оставался на занятия по боксу. В итоге Мокаев стал четырехкратным чемпионом Великобритании по борьбе и двукратным чемпионом мира по ММА среди юниоров: «Знал, что не поступлю в Оксфорд или Кембридж, поэтому должен был что-то сделать, чтобы войти в историю. Вот почему я тренируюсь».

При этом в 2017 году британские власти хотели депортировать семью Мокаева в Россию: «Я прожил здесь уже пять лет, поэтому и не думал, что что-то может поменяться. Было очень сложно. Думаю, отцу было даже тяжелее, чем мне. Кажется, он даже сказал властям, чтобы отправили его, а меня оставили».

Помог случай: примерно в это же время Мокаев подписал контракт с UFC. Mirror отмечал, что на следующий день он получил британское гражданство. Благодаря этому Мокаев мог представлять Великобританию на международных соревнованиях.

Он мечтал выступить по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио под британским флагом, но этого не случилось. Сам Мокаев говорил: «Я отправил электронное письмо [с просьбой представлять страну на Олимпиаде], но мне отказали. Сказали, что если я хочу участвовать в Олимпиаде, то должен возвращаться в Россию. Это очень неуважительно».

В UFC таких ограничений нет. При этом бойцы из Англии (например, Арнольд Аллен и Том Аспиналл) выходят в октагон под английским флагом. Шотландец Пол Крейг – под шотландским. Валлийские бойцы поднимают флаг Уэльса. Мокаев выходит именно с флагом Великобритании. Он объяснял: «Я представляю всю Великобританию. Я не играю в эти игры с нациями».

После Уигана Мокаев переехал в Манчестер, где познакомился с Александром Зинченко, который в то время выступал за «Манчестер Сити».

«Он написал мне, видимо, где-то видел мои бои. Пригласил на день рождения – так и познакомились. Очень простой пацан. Что мне нравится: каким бы богатым ни был человек, какие бы ни были связи, если он без сердца – его деньги никому не нужны. У Зинченко есть что-то, чего нет у других», – говорил Мухаммад.

«Если бы я остался в Дагестане, то максимум работал бы на заправке или грузчиком»

Недавнее заявление Мокаева вызвало резонанс в России. Мухаммад обратился с просьбой к UFC, чтобы из видеоплашки с его представлением убрали слово «Россия». «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только «Дагестан» на мой следующий выход!» – написал Мокаев в соцсетях.

Позже объяснил, что на такое решение повлиял скандал вокруг мечети, которую хотят построить в Москве: «Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве! Этого было достаточно для меня. Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей».

Мокаев уехал из Дагестана в раннем возрасте, но эмоционально привязан к дому. «Я патриот и всегда буду топить за весь Северный Кавказ и за свою республику Дагестан, а перед политиками я в жизни не прогнусь, особенно перед теми, кто на своих же газует!

Даже если они мне предложат 50 машин и 30 квартир, я не знаменосец, но с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании и живя в этой стране!» – написал Мокаев.

Мохаммад следит за событиями, происходящими в регионе. Так он прокомментировал разгон митингов осенью 2022 года в Махачкале: «Очень некрасивая ситуация происходит в Дагестане, свой народ же гнобите. Понятно, что у вас поручение остановить митинг, но можно обойтись, не дергая женщин и не стреляя в воздух.

Делайте свою работу аккуратно, не напрягая свой же народ. Вы не знаете, какое положение завтра будет в ваших домах! В Дагестане и так маленькие зарплаты у людей, мужчины зарабатывают, как могут, а их забирают… Поймите свой же народ, хотя бы женщин! Дай Аллах терпения всем народам Кавказа в это нелегкое время!»

Сейчас Мокаев не думает о возвращении в Дагестан: «Первые пару лет хотелось [вернуться], а потом... Что там делать? Люди живут на 500 рублей в день. Это что вообще? Я в шоке.

Если бы я остался в Дагестане, то максимум работал бы на заправке или грузчиком. Что там есть для молодежи, кроме спортзала, из которого пробивается только один человек? Дагестан – моя родина, но я скучаю только по людям оттуда».

Фото: instagram.com/mokaev_muhammad