14 комментариев

Попал под жесткую критику.

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, попал под критику за грубое обращение с животными. В соцсетях завирусилось видео, где он сначала взял кота за ухо и несколько раз ударил, когда тот спрятался в коробку. Там Хасбик говорил: «Я тебе сейчас ухо порву, понял?» Это вызвало негативные комментарии подписчиков.

На ситуацию отреагировал боец UFC Дэн Хукер (тот самый, который запустил волну слухов вокруг возможного использования капельниц Исламом Махачевым): «Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этой гребаной ##### [женский половой орган]».

После этого Хасбик выложил несколько видео с котом, где извинился и назвал его любимым животным. «Бум-бум. Знаешь, почему я тебя за ухо потянул? Потому что ты не слушался, на улице фигней страдал», – обратился Хасбик к коту, которого погладил и пустил в дом.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой», – объяснил Хасбик.

Ситуация произошла накануне выхода нового выпуска шоу «Что было дальше?», в котором Хасбик станет гостем. Выпуск появится 1 апреля. Ранее Хасбик выложил совместное фото с участниками ЧБД: «Мои люди».

Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy