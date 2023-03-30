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«Не слушался, на улице фигней страдал». Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком

Хасбик Хасбик
коты коты
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Попал под жесткую критику.

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, попал под критику за грубое обращение с животными. В соцсетях завирусилось видео, где он сначала взял кота за ухо и несколько раз ударил, когда тот спрятался в коробку. Там Хасбик говорил: «Я тебе сейчас ухо порву, понял?» Это вызвало негативные комментарии подписчиков.

На ситуацию отреагировал боец UFC Дэн Хукер (тот самый, который запустил волну слухов вокруг возможного использования капельниц Исламом Махачевым): «Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этой гребаной ##### [женский половой орган]».

После этого Хасбик выложил несколько видео с котом, где извинился и назвал его любимым животным. «Бум-бум. Знаешь, почему я тебя за ухо потянул? Потому что ты не слушался, на улице фигней страдал», – обратился Хасбик к коту, которого погладил и пустил в дом.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой», – объяснил Хасбик.

Ситуация произошла накануне выхода нового выпуска шоу «Что было дальше?», в котором Хасбик станет гостем. Выпуск появится 1 апреля. Ранее Хасбик выложил совместное фото с участниками ЧБД: «Мои люди».

Хасбик вышел на новый уровень – собрал зал с тысячами фанатов в Аргентине и сверкнул в интервью: «Кто такой Месси?»

Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

14 комментариев

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krokodilych
Это правда заслуживает быть на главной странице Спортса? Серьезно?
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Кирилл Новокщенов
Злобное чудовище
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Антон Киселёв
Хейт в комментариях явно преувеличен, на видео нет и близко того что делал например Курт Зума
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Trash Talking
Какой низкий поступок!
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Саша Пушкин
Ответ burefan
Кто это ???
Преемник Кадырова.
+4
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Ирина Черкасова
Надеюсь котик ему нассыт в ботинки
+6
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napoli_14
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Кто-нибудь понимает почему этот карлик такой популярный?
Раньше были популярны цирки уродцев.
Сейчас есть интернет и такие цирки можно смотреть, не вставая с дивана.
Вот и смотрят.
+6
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Melnikov1968
Физиономии у Хазбика очень злобная.
+4
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Tomas Nepotrebko
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Кто-нибудь понимает почему этот карлик такой популярный?
потешно выглядит, очень похож на взрослого ребёнка. другие карлики обычно выглядят не так.
ну и распиарили его хорошо в юфсишном комьюнити
+3
0
+3
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robson82
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Кто-нибудь понимает почему этот карлик такой популярный?
Древний инстинкт поглазеть на уродцев.
+32
0
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burefan
Кто это ???
+3
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Shamarin
Кунсткамера
+5
-2
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Нетрезвый Взгляд*
Кто-нибудь понимает почему этот карлик такой популярный?
+22
-1
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max bogomazov
Мелкий г…
+30
-3
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