Дружит с Кадыровым и призывал демилитаризовать космос.

Американец Стивен Сигал давно сросся с Россией. Из последних новостей: высказывается о политике, получил «Орден Дружбы» и открыл всероссийский центр айкидо, чтобы развивать спорт подготавливать молодежь к армии.

Как и почему Сигал оказался в России и что его сейчас с ней связывает?

«Мой отец был русским». Сигал получил российский паспорт из рук Путина, но не выучил язык

Мать Стивена Сигала имеет ирландские корни, отец – потомок российских евреев. «Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на 100% русофил и на миллион процентов русский», – заявлял выросший в Мичигане Сигал.

По его словам, дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Сигал упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а некоторые его предки связаны с Санкт-Петербургом и Беларусью.

В 2016 году Сигал получил паспорт гражданина РФ, который вручил лично Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что получить российское гражданство было желанием самого актера, который «настойчиво» обращался с этой просьбой.

Стивен Сигал поблагодарил Путина за вручение паспорта на русском: «Спасибо большое». В марте-2023 Сигал сказал, еще не выучил русский язык – хотя получил гражданство семь лет назад: «Вы знаете, это требует времени. Русский, действительно, один из самых сложных языков. Но я его учу».

На вопрос, что значит быть русским, он отвечал так: «Быть русским – это стоять за правду, бороться за правду».

Сигал считает, что в США много тех, кто симпатизирует России: «Около половины Америки любит Россию – при этом люди понимают, что им лгут... Мы оказались в ситуации, когда люди понимают, что им лгут, что ими манипулируют. Это делают не только американские политики, но и Джордж Сорос, Билл Гейтс, люди, которые пропагандируют теории о глобализации и новом мировом порядке».

И приводил в пример историю: «И они [американцы] знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть. Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом».

Стал мемом из-за боевиков на «Матч ТВ», тренировал Александра Емельяненко, не считает Хабиба величайшим

Сигал известен в России не только как актер, но и как герой мемов. Все из-за недовольства зрителей «Матч ТВ» нехваткой спортивных трансляций. Вместо них канал заполнял телевизионную сетку бесконечными повторами боевиков с его участием. От критики Сигала защищала экс-креативный директор канала Наталья Билан: «Зря вы так о Стивене – есть люди, которым он нравится. Не знаю, правда, кто они».

Сигал проводит мастер-классы для российских бойцов. Одно из его занятий посетил Александр Емельяненко. Обладатель седьмого дана по айкидо показал Емельяненко пару приемов.

«Сегодня я познал очень много нового. Но если принять сразу слишком много информации, то можно отравиться. Все должно быть дозированным. Того объема знаний, который мне сегодня передали, думаю, пока вполне достаточно. Мне очень приятно перенять опыт от такого человека, такого хорошего преподавателя», – рассказывал Емельяненко.

Стивен Сигал следит за карьерой Федора Емельяненко. Он отметил, что Федор – сильный боец и харизматичная личность. Сигал назвал Хабиба великолепным бойцом (хотя не считает его величайшим за все время) и отказался давать ему совет по карьере: «Я не в той позиции, чтобы давать ему какие-либо советы, ведь он не мой ученик».

На UFC 280 в Абу-Даби Сигал поддержал Петра Яна, проигравшего раздельным решением Шону О’Мэлли. Стивен жал ему руку и убеждал, что тот победил, а судьи приняли неправильное решение.

Открыл в Москве центр айкидо, вступил в «Справедливую Россию», призывал демилитаризовать космос

В марте 2023 Стивен Сигал открыл в Москве центр Федерации айкидо России. «Я очень рад возможности представить этот центр сегодня и тому, что здесь будет развиваться айкидо. Эти искусства могут сделать этот мир лучше. У молодых спортсменов, которых я сегодня увидел, очень большой потенциал. Нужно открывать больше таких центров, чтобы его развивать», – говорил Сигал. Основные задачи центра – популяризация айкидо и подготовка молодежи к службе в армии России.

В России Сигал занимается политикой и в 2021-м вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». Он отметил, что «Справедливая Россия» не социалистическая партия «в советском смысле этого слова»:

«Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями».

Сигал занимается темами борьбы с экологическими преступлениями и защитой озера Байкал и выступал с призывом демилитаризовать космос. Он разработал законопроект по ужесточению наказания за уголовные преступления в области экологии. Сигал говорил, что нынешние меры наказания недостаточно эффективны, и предлагал предусмотреть реальные сроки за существенный экологический урон.

Он дружит с Рамзаном Кадыровым, по приглашению которого посещал празднования 195-летия Грозного: «Поздравляю Чеченскую Республику и своего брата Рамзана Кадырова. Для меня большая честь, что Рамзан Ахматович пригласил меня и мою семью побывать на этом замечательном событии. Я надеюсь, что в будущем стану частью этой республики. Рамзан Ахматович, я всегда буду твоим другом».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Григорий Сысоев; kinopoisk.ru; globallookpress.com/Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com, Alexei Druzhinin/ Pool