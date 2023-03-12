Получил в подарок игрушечную копию себя.

Конор Макгрегор дал большое интервью журналисту Ариэлю Хельвани. Ради разговора с Хельвани Конор прилетел в Нью-Йорк, где находится студия журналиста.

Хельвани оценил этот поступок и подарил Макгрегору портретную куклу. Сюрприз понравился Конору, который пообещал забрать его домой в Ирландию: «Встречу с этой куклой день святого Патрика».

О чем они говорили?

«Я хочу титульник». Конор подерется с Чендлером в полусреднем весе, хотя вместо него должен быть Нейт Диаз

Первая тема разговора – шоу The Ultimate Fighter. Хельвани спросил про драку во время съемок, о которой рассказала журналистка Эми Каплан – Конор подтвердил слухи:

«Шоу находится на стадии монтажа, и я не могу раскрывать детали произошедшего, но небольшая заварушка действительно была. Ли Хэммонд [участник TUF] был еще мальчишкой, когда мы познакомились. Он тренируется со мной уже много лет. Разумеется, я не мог не заступиться за него.

Ситуация вышла из-под контроля, я поддался эмоциям. Но конфликт урегулирован. Все хорошо. Шоу подарило мне приятный опыт. Все участники – настоящие воины, и для меня было честью стать их наставником».

Конор рассказал об отношении ко второму тренеру TUF и будущему сопернику Майклу Чендлеру: «У нас нет никакой вражды. Майкл – отличный парень. Но в октагоне мы попытаемся прикончить друг друга. Я доволен соперником и очень жду дня поединка.

Если честно, то я не планировал с ним драться. Изначально моим соперником на The Ultimate Fighter должен был стать Нейт Диаз. Но организация не договорилась с ним, поэтому за несколько дней был утвержден Чендлер. Я не против него – это точно будет хороший бой.

Мы еще не обсуждали место проведения поединка. Я слышал, что его могут организовать в Вегасе, Нью-Йорке, Техасе или Лондоне. Я предложил Дане [Уайту] провести бой на стадионе «Кроук Парк» в Дублине, но он еще не решил».

Бой с Чендлером пройдет в полусреднем весе. Конор считает его претендентским. «Мы подеремся в 77 килограммах. Что будет дальше? Я хочу титульник. Буду драться с победителем поединка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Я обязательно посещу турнир.

Я становлюсь только лучше. Я уверен в себе и с нетерпением жду дня боя с Майклом Чендлером. Не для того, чтобы утереть нос хейтерам. Нет. Я хочу показать людям, которые меня поддерживают, что они делают это не зря».

Конор хочет дважды подраться до конца 2023 года и рассказал о съемках в ремейке «Дома у дороги»

О вражде с Нейтом Диазом: «Я точно снова подерусь с ним. Трилогии быть, она обязательно произойдет на каком-либо этапе. Это отличное противостояние, подарившее захватывающие бои. Я не из тех, кому отказывают. Если я чего-то хочу – это происходит. И я хочу подраться с Нейтом.

Как я отношусь к тому, что Нейт с Фрэнсисом [Нганну] покинули UFC? Это точно не знак перемен в бизнесе. Это не более чем побочный квест, цель которого – заработать денег на боксерских поединках. UFC остается вершиной. Я люблю эту организацию и останусь ей верен до конца карьеры. Нганну совершил ошибку, которая скажется на его наследии».

О травме, которую получил в бою с Дастином Порье – перелом ноги вынудил его взять перерыв на два года: «Я получил травму еще во время подготовки к поединку с Дастином. Во время тренировок я снимал ортопедический сапог и отрабатывал борьбу, не хотел усугубить повреждение.

Восстановление было сложным. Я даже думал, что больше не вернусь в октагон. Такая мысль сидела у меня в голове. Боялся ли я, что больше не смогу ходить? Нет, точно нет. Я не привык сдаваться и нашел бы способ возобновить карьеру, даже если бы был прикован к инвалидной коляске.

Меня выкатывали бы к клетке, но я бы не закончил с боями. Я продолжаю заниматься этим и не собираюсь останавливаться. Это мой настрой. Я полностью восстановился, бью сильно и быстро. У меня в ноге металлическая пластина – готов ею нокаутировать Чендлера».

О возвращении в UFC: «Верю, что подерусь дважды до конца года. Нет причин тянуть. Надеюсь, что бой с Чендлером состоится в конце лета – может, чуть позже. После этого у меня будет еще шесть месяцев [чтобы провести второй поединок].

Я работаю над стабильностью. Как уже говорил, в последние несколько лет у меня были с этим проблемы – то дрался, то снова оставался без боев.

Но я хочу быть активным. Думаю, у меня это получится. Я вернулся. Ради этого готов просыпаться ранним утром. Я хочу соревноваться с лучшими. Что может быть круче этого? Это мой наркотик, я от него зависим».

О съемках в ремейке «Дома у дороги»: «Я все еще женат на единоборствах. Поучаствовав в съемках фильма, я осознал, насколько это тяжелый труд. Ни один поединок, ни один подготовительный лагерь не сравнится с процессом создания фильма. Это очень сложно.

Целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал бутылки об их головы. Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт. Мы занимались этим по 15-16 часов в день».

Фото: MMAFightingonSBN