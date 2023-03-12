Итог – ничья.

Джеффу Монсону 52 года, но он все еще дерется: выходил на кулаках против Александра Емельяненко и проигрывал Вячеславу Дацику по MMA. Теперь – провел бой по боксу.

На вечере бокса в Москве он встретился с менеджером бойцов Артуром Варданяном и завершил поединок вничью.

Как прошел этот бой?

«Выиграю по любым правилам». Монсон не планирует завершать карьеру – и в третий раз хочет подраться с Александром Емельяненко

Бой по боксу – эксперимент для Джеффа Монсона. Хотя он уже дрался как боксер и говорил, что в 52 года его мотивация выходить в ринг – не деньги или титулы, а желание дальше заниматься спортом. Так оценивал уровень в боксе:

«Конечно, бокс – это не моя сильная сторона. Я гораздо сильнее в грэпплинге или ММА. Но это хороший шанс для меня попробовать что-то новое. Я много тренировался и нахожусь в хорошей форме. Работа в стойке – это часть ММА, так что я должен быть хорош и в этом аспекте.

Сейчас я уже себя намного лучше чувствую на боксерском ринге, чем раньше. Много лет назад я провел пару боксерских поединков в США и парочку в прошлом году. Но сейчас я целенаправленно тренируюсь для этого, чтобы стать лучше».

Монсон не планирует завершать карьеру и в 2023 году хочет провести еще два-три боя, а после этого полноценно заняться политикой в России (хотя остается депутатом в Красногорске): «Моя карьера подходит к концу, пора уступить место молодежи и сфокусироваться на других вещах».

Возможный соперник – Александр Емельяненко, с которым он уже дрался дважды: «Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам». Информацию о боксерском бое Монсон – Емельяненко подтверждал промоутер Виктор Хрюнов.

Бой с Варданяном закончился вничью, хотя Монсон почти не получил урона

Бой Монсона и Варданяна – выставочный. Для обоих это дебют в тяжелом весе: Монсон показал 107 кг и оказался тяжелее соперника на восемь килограммов. Планировалось, что они проведут три раунда по две минуты. Бой продлился всю дистанцию.

Варданян функционально подсел и задышал уже в первом раунде. Монсон выбрасывал много прямых ударов, попадал боковыми и висел в клинче, чем подсаживал выносливость соперника. В перерыве между вторым и третьим раундами Варданян сидел в углу, пока Монсон улыбался и общался с командой.

Перед выходом в ринг Варданян жестом показал перерезанное горло. Монсон появился под российским флагом (на стадионе и в трансляции «Матч ТВ» указывалось именно так), а в феврале-2023 говорил, что находится в процессе отказа от американского гражданства: «После этого у меня останется только российский паспорт».

Комментаторы «Матч ТВ» отмечали возраст Монсона и напоминали, что у него проблемы со спиной. Итогом стала ничья, хотя Монсон действовал активнее, почти не получил урона и выглядел свежим.

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Фото: instagram.com/jeff_monson_official ; РИА Новости/Антон Денисов, скриншоты из трансляции «Матч ТВ»