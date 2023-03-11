Первая защита и борьба за $1 млн.

В ночь на 11 марта в США состоялся турнир Bellator 292. В главном бою подрались Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон. Двоюродный брат Хабиба провел первую защиту чемпионского титула и оформил яркий финиш в первом раунде.

Нурмагомедов – самый молодой чемпион Bellator. Он пришел в Гран-при за $1 млн и встретился с бывшим чемпионом UFC

24-летнего Усмана в Bellator считают феноменом и главным талантом клана Нурмагомедовых. В 2022-м он возглавил рейтинг лучших бойцов мира до 25 лет по версии ESPN. Первую защиту титула Усман проводил в четвертьфинале Гран-при легковесов за $1 млн. Он пришел в Bellator в 2021-м, но быстро взлетел: выиграл пять раз подряд, а в ноябре-2022 стал чемпионом, решением победив Патрики Фрейре – младшего брата сильнейшего бойца Bellator Патрисио Фрейре.

Хендерсон старше соперника на 14 лет – он начал карьеру, когда тому было восемь. В 2012-м стал чемпионом UFC и трижды защитил титул – победив Нейта Диаса, Фрэнки Эдгара и Гилберта Мелендеса. Сейчас Хендерсону 38 лет (критический возраст для легковеса) – это его 42-й бой в карьере.

В последних двух он выиграл, хотя до этого был на серии из трех поражений. Хендерсон с трудом победил члена команды Усмана Ислама Мамедова раздельным решением и ирландца Питера Куилли единогласным. В бою с Нурмагомедов он считался огромным андердогом, но без недооценки:

«Это может сыграть злую шутку не только в боях, но и в жизни, поэтому я не подхожу к этому бою с недооценкой соперника. Я знаю, что он так же опасен, как и раньше. Хоть он и проиграл некоторые бои, списывать такого опытного ветерана никак нельзя».

К поясу Усман прошел, перепрыгнув многих топов дивизиона, за что критиковался. Хендерсон – самый титулованный соперник в карьере: «Бенсон – это большая фигура в ММА, он легенда этого спорта. Будет приятно побить такого титулованного бойца. Для моей карьеры хорошо, что в резюме будет такой человек».

Первую чемпионскую защиту Усман проводил без Хабиба. Но угол все равно впечатлял: Ислам Махачев, Ислам Мамедов, Умар Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес. Хабиб поддерживал двоюродного брата в соцсетях: «Тяжелая подготовка позади, вес сделан, теперь осталось выйти и сделать свою работу. Удачи тебе, братишка. Защити свой пояс».

Нурмагомедов отправил Хендерсона в нокдаун редким ударом – знаком вопроса. Задушил на земле и вынудил закончить карьеру

С начала боя Усман работал первым номером и через 20 секунд отправил Хендерсона в нокдаун ударом вопроса (question mark kick). Это сложный удар, который редко используют в бою. Его особенность: нога движется в корпус соперника, вынуждая защититься, а затем по дуге попадает в лицо – траектория напоминает знак вопроса.

Фанатом удара в UFC был Люк Рокхолд – экс-чемпион в среднем весе, тренировавшийся с Хабибом в AKA. Кстати, тренер Хавьер Мендес сравнивал Усмана с Рокхолдом: «Он харизматичный, он дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, умеет слушать».

Удар не был идеальным: Усман потряс Хендерсона, но потерял равновесие – поехала опорная нога. Он первым поднялся и добивал Хендерсона на земле. Тот долго сопротивлялся, а рефери сделал замечание Усману за удары по затылку. Тогда Нурмагомедов перешел к удушающему: улучшил позицию и заставил Хендерсона сдаться.

Так Усман вышел в полуфинал Гран-при, где встретится с победителем пары Брент Примус – Мансур Барнауи. Хендерсон завершил карьеру и положил перчатки в центр клетки: «По моему контракту у меня четыре боя, я сказал себе, что закончу, если хотя бы раз проиграю. Я заканчиваю».

Фото: instagram.com/bellatormma; bellator.com; instagram.com/usman_nurmagomedov