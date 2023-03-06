«Бой обслуживала самая некомпетентная комиссия».

Джон Джонс – великий боец: он зачистил полутяжелый вес, а теперь стал чемпионом в тяжах. Идеальный рекорд испортило единственное поражение-скандал.

Что случилось в 2009-м, когда Джонс проиграл Мэтту Хэмиллу?

Молодой Джонс шел на серии побед и зачищал дивизион. Его соперником стал глухой борец с хорошим рекордом

Джонс провел 29 боев в карьере и только в двух не выиграл. В 2017-м он второй раз победил Даниэля Кормье, но провалил допинг-тест – поединок признали несостоявшимся. В 2009-м было спорное поражение от Мэтта Хэмилла.

22-летний Джонс уверенно начал в UFС: девять побед подряд (три – в UFC) и семь финишей. Хэмилл был на 10 лет старше и в раннем возрасте попал в борцовский зал – благодаря отчиму, который работал тренером. С 1997-го Хэмилл трижды выиграл студенческий чемпионат NCAA по вольной борьбе – несмотря на то, что родился глухим.

«Да, я не слышу рев толпы в полной мере, но я ощущаю их эмоции. Мне не суждено слышать все звуки мира, но я счастлив, что занимаюсь любимым делом», – рассказывал Хэмилл.

Глухота не помешала Хэмиллу попасть в UFC. В 2004-м он занялся ММА, а через полтора года стал участником реалити-шоу The Ultimate Fighter. Хэмилл выиграл один бой, травмировал ногу и выбыл из проекта. Но понравился Дане Уайту, который предложил контракт.

На Джонса Хэмилл вышел с рекордом 8-2. Тогда он проигрывал он топам – Майклу Биспингу и Ричу Франклину (нынешние члены зала славы UFC). О Джонсе Хэмилл говорил аккуратно:

«Джон – очень серьезный соперник. У него отличная ударка, сильная борьба и почти нет слабых мест. Через несколько лет он может стать самым универсальным бойцом дивизиона».

Джонс избил Хэмилла в клетке, но проиграл из-за дисквалификации. Из-за рубящих ударов локтем, которые смертельно опасны

Джонс уничтожил Хэмилла, доказав тактическое и техническое превосходство. Две минуты он разбивал соперника ударами с дистанции, после вошел в клинч, повалил подсечкой на спину и больше минуты забивал в партере кулаками и локтями. Во время добивания Джонс сломал Хэмиллу нос и открыл несколько сечек.

За 46 секунд до конца первого раунда рефери Стив Мадзагатти остановил бой и сделал Джонсу предупреждение за удары локтем «12-6» – это запрещенное действие в ММА, когда локоть бьет острой частью сверху вниз и образует прямой угол. Причина запрета – страшный урон: переломы орбитальных костей, позвоночника (если бить по спине) и даже смерть.

Рефери отнял у Джонса балл и хотел продолжить поединок. Но потрясенный Хэмилл не мог – во время падения он вывихнул плечо. Джонс радовался слишком рано. Комиссионеры NSAC (Атлетическая комиссия Невады) посмотрели видеоповтор и признали, что удары Джонса нанесли существенный ущерб, после которого соперник не смог продолжать поединок.

Итог – дисквалификация и поражение. «Если не брать во внимание техническую ошибку, Джонс просто делал свою работу – и делал ее хорошо. Джон не проиграл этот бой, а я его не выиграл. Но есть определенные правила», – сказал Хэмилл после боя.

Уайт пытался отменить поражение, но неудачно. Он выгнал из UFC судью, который испортил рекорд Джонса

Когда Джонс стал звездой UFC и возглавил P4P, Дана Уайт хотел отменить решение судей. Он понимал: ноль поражений сделают рекорд Джонса внушительнее. Образ непобежденного бойца лучше продается, а случайному зрителю не придется объяснять, почему поражение Джонса – случайность.

В 2019-м Уайт начал переговоры с NSAC по отмене поражения Джонса и признанию боя несостоявшимся. «Этот парень ни разу не проигрывал. Тот бой обслуживала самая некомпетентная комиссия, а рефери вообще не должен был принимать в этом участие. Они дисквалифицировали Джона, но этого не должно было случиться. Надеюсь, мы сможем поменять результат», – заявил Уайт.

Комментатор UFC Джо Роган его поддержал: «Я полностью с ним согласен. Правило о локтях «12-6» – одно из наиболее идиотских в единоборствах. Максимум: бой должен быть признан несостоявшимся. Джонс доминировал весь поединок».

Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен выступил против: «Это были запрещенные удары. Они до сих пор запрещены. А правила нужно соблюдать. Плюс еще есть мнение рефери – возможно, Джонс попал локтями в запрещенное место. Да, Хэмилл защищался и постоянно двигался, но человеческий фактор нельзя исключать. Это решение было принято судьями – нельзя ничего менять».

Хэмиллу было 42 года – он не дрался в UFC и просил реванш: «Джо Роган, Дана Уайт и Джон Джонс хотят отменить его поражение в бою со мной? Я же не жалуюсь, что он был на допинге в бою со мной. Удар локтем «12-6» – незаконный. Как насчет реванша?»

Джонс отказался, а Уайт так и не исправил рекорд. Перед UFC 285 он рассказал, что жалеет об этом:

«Если вы посмотрите на всех людей, с которыми Джонс дрался, он ни разу не проиграл. И меня убивает это единственное поражение в его рекорде. Нужно понимать, что в то время Атлетическая комиссия Невады была очень слаба, и рефери, вместо того чтобы дисквалифицировать Джонса, должен был остановить бой и присудить ему победу. Сейчас у Джонса должно было быть 27-0.

Я изо всех сил бился над тем, чтобы это поражение забрали у него из рекорда, но так ничего и не сумел поделать. Это ужасно. Я миллион раз говорил, что этого рефери нельзя было допускать в октагон. Но что уж теперь...»

Уайт винит Маццагатти, который больше не судит UFC. Тот допускал поздние остановки, много ошибался и стал мемом, поэтому многие называют его худшим судьей в истории ММА. Но Адесанья после поражения Перейре призвал вернуть Маццагатти в UFC (считал, что бой рано остановили):

«Я видел худшие судейские решения. Но, черт возьми, верните Стива Маццагатти. Я в порядке. Перейра, возможно, и выиграл пятый раунд, но я все равно должен стать чемпионом мира».

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Chris Graythen; globallookpress.com/a75