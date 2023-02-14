США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

«История покажет, кто больше делает для мира».

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила боксерам из России и Беларуси выступать на чемпионатах мира с флагом и гимном. Это вызвало скандал: западные страны объявили о бойкоте соревнований.

Что будет дальше?

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Он назвал шакалами федерации, которые не отпустили своих боксеров

Россиянин Умар Кремлев возглавляет IBA с 12 декабря 2020-го. Он выступает за равный доступ спортсменов к соревнованиям. Женский ЧМ пройдет с 15 по 31 марта в Дели, мужской – с 1 по 14 мая в Ташкенте.

В октябре совет директоров IBA проголосовал за допуск боксеров из России и Беларуси к соревнованиям. Организация политически нейтральна: «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия».

Решение раскритиковали, а с приближением женского ЧМ запустился бойкот. Об этом заявили федерации бокса США, Канады, Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции, Польши, Чехии и Швейцарии .

«Участие российских и белорусских боксеров в чемпионатах мира нарушит не только рекомендации МОК, но и принципы честной игры и прозрачности», – заявил глава USA Boxing Майк Макэти.

Кремлев подчеркнул, что не пойдет на уступки федерациям. И готов спонсировать спортсменов, которые решат выступить:

«IBA сделает все возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу. И окажет им помощь, в том числе финансовую. Для этого у нас есть программа финансовой поддержки. Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном.

Тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте. Те, кто делают это со спортсменами, хуже гиен и шакалов, они нарушают целостность спорта и культуры. Призываю всех коллег очистить ряды от подобных гиен, по-другому не могу их назвать».

Кремлев вывел IBA из кризиса – с помощью «Газпрома». Его обвиняли в связях с криминалом и дважды пытались переизбрать

Кремлев возглавил IBA в 2017-м, когда она тонула в долгах и коррупционных скандалах. Это привело к вотуму недоверия президенту У Цзинго и быстрой отставке его сменщика Гафура Рахимова. В 2020-м году пост занял Кремлев, начавший масштабные реформы.

Кремлев спас IBA от разорения – с помощью «Газпрома», который стал генеральным партнером и покрыл $10 миллионов долга азербайджанской компании Benkons LLC. Кремлев начал борьбу с коррупцией: по его заказу юрист Ричард Макларен создал доклад, посвященный договорным боям на Олимпиаде Рио-2016. Потенциально коррумпированными Макларен признал до 11 поединков. Главное – бои россиян: Владимира Никитина против ирландца Майкла Конлана (в четвертьфинале до 56 кг) и Евгения Тищенко против казахстанца Василия Левита (в финале до 91 кг).

Реформы – вынужденная мера, так как многолетний конфликт с МОК привел к лишению IBA лицензии на проведение боксерских поединков на Олимпиаде. В Токио-2020 бокс временно курировала специальная комиссия во главе с президентом международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Кремлев реанимировал IBA и закрепился на посту, несмотря на неидеальную репутацию: его обвиняли в связях с криминалом в России и судимости.

В 2019-м IBA провела внутреннее расследование по подозрению в нарушении этического кодекса и признала Кремлева невиновным: «Дисциплинарная комиссия AIBA пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против господина Кремлева, недоказуемы, поскольку они опирались на отчет, который основан исключительно на журналистских источниках, которые не всегда надежны и могут быть предвзятыми».

Несмотря на события на Украине, Кремлев сохранил пост после февраля-2022 и лоббировал пророссийскую политику: осенью IBA приостановила членство федерации бокса Украины – за «вмешательство государства» в ее работу. IBA разрешила украинским боксерам выступать только в нейтральном статусе, а российским и белорусским – без ограничений .

«Сейчас пришло время разрешить всем остальным спортсменам России и Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны. И МОК, и международные федерации должны защищать всех спортсменов, и не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку», – объяснял Кремлев.

Кремлева пытались снять с поста раньше срока. В мае прошли внеочередные выборы – по их итогам Кремлев переизбрался на безальтернативной основе. Его соперник голландец Борис ван дер Ферст был отстранен из-за нарушений во время выборов.

Ферст успешно оспорил решение в спортивном арбитражном суде (CAS). Перевыборы назначили на осень, но они не состоялись – на конгрессе IBA в Ереване национальные боксерские федерации отказались от их проведения. Они поддержали действующего президента, поэтому Кремлев остался на посту еще на четыре года.

Насколько масштабным может быть бойкот чемпионатов мира? На последнем ЧМ, который проходил в 2021-м в Белграде, в топ-10 медального зачета помимо России вошли Куба, Казахстан, Азербайджан, Таиланд, Армения, Беларусь и Узбекистан. Медали были у представителей Бразилии, Турции, Грузии, Албании, Доминиканской Республики, Индии, Ирана, Сербии и Тринидада и Тобаго.

Федерации этих стран вряд ли присоединятся к западным странам, поэтому чемпионаты состоятся. Но отсутствие сборных США сделает их менее конкурентными: в 2021-м мужчины были третьими в общем зачете, а женщины – пятыми.

Бойкот федераций вряд ли заставит Кремлева изменить курс. У него есть рычаги, которые позволяют отстаивать российские интересы и сохранять пост. До тех пор, пока не обострится конфликт с МОК.

МОК исключил бокс из Олимпиады-2028 из-за IBA. Но защищает российских спортсменов и напоминает об успешной работе с Северной Кореей

Кремлев провел реформы: принял новую конституцию, закрыл долги, увеличил размер призовых и финансовую помощь национальным федерациям. Но конфликт с МОК продолжается. В июне объявили, что боксерский турнир на ОИ-2024 в Париже снова пройдет без участия IBA.

«Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальных преобразований, исполком МОК не в силах отменить это решение и продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», – заявил спортивный директор МОК Кит Макдоннелл.

В МОК недовольны работой Кремлева, который игнорирует рекомендации. Главные претензии – «Газпром» как основной спонсор и пророссийская политика. Осенние перевыборы инициировал МОК, но 106 делегатов конгресса из 146 проголосовали против решения, выразив вотум доверия Кремлеву.

В декабре на конгрессе IBA в Дубае Кремлев заявил, что ни один боксер, тренер или национальная федерация не будут участвовать в Олимпийских играх без международной ассоциации. МОК ответил: «Недавний конгресс еще раз показал, что IBA не имеет реального интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в собственной силе. Решения и обсуждения, направленные на то, чтобы не допустить боксеров к олимпийским отборочным турнирам и Олимпийским играм, нельзя понимать по-другому».

В марте-2022 МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Но смягчил позицию: 28 января президент МОК Томас Бах высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

«Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», – сказал Бах.

Его слова соответствуют официальной позиции МОК – в разделе «вопросов и ответов». Новые пункты защищают право россиян выступать на Олимпиаде:

«Некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, прозвучали из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, там забывают о проблемах соблюдения прав человека. Тем не менее принимаем их во внимание.

Но не правительства должны решать, кто может участвовать в соревнованиях. В противном случае мировому спорту в том виде, каким мы его знаем, придет конец. Ищем решение, соответствующее миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в усилении конфронтации или эскалации».

Ответ получили и те, кто обвиняет МОК в том, что он «принял не ту сторону»: «История покажет, кто больше делает для мира: те, кто старается держать каналы связи открытыми, или те, кто хочет изолировать или разобщить. МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры – наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Нина Зотина, Павел Бедняков; twitter.com/GaryHuttSC; vk.com/rusboxing