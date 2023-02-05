Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры
Федор Емельяненко завершил карьеру – проиграл последний бой и положил перчатки на канвас.
Вот его главные слова после прощального поединка.
О поражении от Бейдера
– Чувствую себя хорошо, все замечательно. Ощутимые удары садились, но я не терялся.
Меня поздно предупредили, что бой будет позже – я начал разминаться раньше. Ну, это все мелочи. Был небольшой сбой такой, пришлось долго настраиваться.
Небольшие переживания были, но только до разминки. Немножко ноги были ватные, а так – все хорошо.
Думаю, Райан Бейдер по зубам Валентину Молдавскому.
О причинах завершения карьеры
– Возраст уже, возраст. Чувствую, что обостряются опять травмы от боя к бою – все время одни и те же вылазят, все сильнее и сильнее. Мое тело, организм не выдерживает уже тех нагрузок, которые я привык давать.
О последнем бое именно в США
– Рад, что подрался последний раз здесь, в Америке. Изначально мы со Скоттом [Кокером, главой Bellator] обсуждали, что пройдет три боя: один в Японии, другой в России, третий в Америке.
Все так и случилось.
О поддержке легенд после последнего боя
– Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.
О сожалениях по итогам карьеры
– Думаю, мог побить Райана Бейдера. Но не сделал этого (смеется).
О главных моментах карьеры
– Наверное, первый бой с Антонио Ногейрой. Бой с Мирко Крокопом. И вот не знаю почему, но мне всегда вспоминается бой с Тимом Сильвией.
С Ногейрой мне было особенно интересно, это очень умный боец, к тому же на тот момент он был сильнейший. Поэтому вспоминать наши поединки особенно приятно.
О самых сильных ударах соперников
– Даже не знаю, в клетке не задумываешься об этом. Прилетают примерно одинаково все.
У меня тренер по боксу был в начале карьеры, он говорил: не надо обращать внимания на удары. Когда на меня сыпались тяжелые удары, он говорил: не обращай внимания. Слава богу, этому я научился (смеется).
О жизни после карьеры
– Конечно, это [единоборства, спорт] – главное дело моей жизни. Моя семья и моя команда.
О деньгах по итогам карьеры
– (после паузы) У меня, слава богу, все хорошо. Но деньги такое дело, знаете: сегодня есть, завтра нет.
Поэтому, как говорится – от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но у меня руки-ноги есть, да и голова, слава богу. Я могу работать (смеется).
О том, каким хотел бы запомниться
– Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения.
Хотел бы еще, чтобы… Вот вы видели сегодня, что весь зал болел [за меня], слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями. В ринге, в клетке. Не трештоком, не какими-то высказываниями.
О наследии
– Я очень счастлив, что у меня есть команда чемпионов. Очень рад, очень приятно, когда многие бойцы, современные чемпионы говорят «Мы выросли на ваших боях, благодаря вашим боям пришел в спорт, изменил свою жизнь».
Но мне всегда было удивительно, когда уже лет восемь-десять назад ко мне подходили такие бородатые ребята и говорили: «Я вырос на ваших боях». И уже тогда я задумывался: неужели я такой старый?
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Фото: Bellator; MMA Junkie
А если сам процесс тренировок и боев ему до сих пор был в кайф, то никаких проблем. Он все равно крутой. В 00-х была огромная серия, когда он был непобедим, это точно навсегда останется в истории.
А там глядишь ещё кого-нибудь подготовит, и как тренер прославится.