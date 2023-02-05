Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры

Федор Емельяненко завершил карьеру – проиграл последний бой и положил перчатки на канвас.

Вот его главные слова после прощального поединка.

О поражении от Бейдера

– Чувствую себя хорошо, все замечательно. Ощутимые удары садились, но я не терялся.

Меня поздно предупредили, что бой будет позже – я начал разминаться раньше. Ну, это все мелочи. Был небольшой сбой такой, пришлось долго настраиваться.

Небольшие переживания были, но только до разминки. Немножко ноги были ватные, а так – все хорошо.

Думаю, Райан Бейдер по зубам Валентину Молдавскому.

О причинах завершения карьеры

– Возраст уже, возраст. Чувствую, что обостряются опять травмы от боя к бою – все время одни и те же вылазят, все сильнее и сильнее. Мое тело, организм не выдерживает уже тех нагрузок, которые я привык давать.

О последнем бое именно в США

– Рад, что подрался последний раз здесь, в Америке. Изначально мы со Скоттом [Кокером, главой Bellator] обсуждали, что пройдет три боя: один в Японии, другой в России, третий в Америке.

Все так и случилось.

О поддержке легенд после последнего боя

– Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.

О сожалениях по итогам карьеры

– Думаю, мог побить Райана Бейдера. Но не сделал этого (смеется).

О главных моментах карьеры

– Наверное, первый бой с Антонио Ногейрой. Бой с Мирко Крокопом. И вот не знаю почему, но мне всегда вспоминается бой с Тимом Сильвией.

С Ногейрой мне было особенно интересно, это очень умный боец, к тому же на тот момент он был сильнейший. Поэтому вспоминать наши поединки особенно приятно.

О самых сильных ударах соперников

– Даже не знаю, в клетке не задумываешься об этом. Прилетают примерно одинаково все.

У меня тренер по боксу был в начале карьеры, он говорил: не надо обращать внимания на удары. Когда на меня сыпались тяжелые удары, он говорил: не обращай внимания. Слава богу, этому я научился (смеется).

О жизни после карьеры

– Конечно, это [единоборства, спорт] – главное дело моей жизни. Моя семья и моя команда.

О деньгах по итогам карьеры

– (после паузы) У меня, слава богу, все хорошо. Но деньги такое дело, знаете: сегодня есть, завтра нет.

Поэтому, как говорится – от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но у меня руки-ноги есть, да и голова, слава богу. Я могу работать (смеется).

О том, каким хотел бы запомниться

– Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения.

Хотел бы еще, чтобы… Вот вы видели сегодня, что весь зал болел [за меня], слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями. В ринге, в клетке. Не трештоком, не какими-то высказываниями.

О наследии

– Я очень счастлив, что у меня есть команда чемпионов. Очень рад, очень приятно, когда многие бойцы, современные чемпионы говорят «Мы выросли на ваших боях, благодаря вашим боям пришел в спорт, изменил свою жизнь».

Но мне всегда было удивительно, когда уже лет восемь-десять назад ко мне подходили такие бородатые ребята и говорили: «Я вырос на ваших боях». И уже тогда я задумывался: неужели я такой старый?

Фото: Bellator; MMA Junkie