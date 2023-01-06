Уайт осуждал насилие, подписывал замешанных в нем бойцов и говорил: «Сначала мораль, потом бизнес». Распятие – справедливо?

Фанаты защищают.

Босс UFC Дэйна Уайт начал 2023-й со скандала. Перед Новым годом он подрался с женой в ночном клубе в Мексике – и поджег инфополе, попав под осуждение в систематической поддержке домашнего насилия. Акции Endeavor, которая владеет UFC, после драки упали на 5%, а The Guardian вынес вопрос: не пора ли UFC выбрать нового президента.

Cуда не будет – пара публично помирилась. Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Инцидент вызвал споры: что делать с Уайтом и насколько он виновен?

«Все, что может обидеть людей левых взглядов, – проблема». За поддержку Уайта ММА-сообщество называют токсичным, а бойцы отбиваются от хейта в сети

Культура отмены в англоязычной среде – социальный инструмент, который через публичный хейт ломает судьбы. Система проста: человек нарушает некие ценности (даже если они признаны лишь частью общества) и получает массовое осуждение. Наибольшая угроза – для звезд, которым достается за старые шутки, сексизм или харассмент. Судьями выступают не юристы, а обычные комментаторы в сети, которые индивидуально выбирают объект травли.

Так случилось с экс-бойцом UFC Джиной Карано, которая стала успешной актрисой, но пострадала из-за слишком консервативных взглядов. Она поддерживала Трампа, выступала против вакцинации, а травлю правых в США сравнивала с Холокостом. Хейтеры в сети отменили Джину, вынудив Disney снять ее с главной роли в «Мандалорце» – популярном сериале по «Звездным войнам». Тогда PR-специалист Джуда Энгельмайер объяснила увольнение так: «Все, что может обидеть людей левых взглядов, – проблема» .

Уайт был одним из немногих медийных людей, кто поддержал Карано. Сейчас он сам стал жертвой травли – из-за драки с женой, которая ударила его в ночном клубе (оба были пьяны) и получила несколько пощечин в ответ. Любое насилие к женщине осуждается, но ситуация кажется не самой однозначной.

ММА-сообщество преимущественно встало на сторону Уайта. И напомнило, что он среагировал на удар жены – при этом не в полную силу. Главная мысль, которую доносили комментаторы: мужчина имеет право ответить, если его ударила женщина. Журналист Майкл Дэвид Смит заметил, что Reddit даже закрыл комментарии в разделе ММА, потому что десятки фанатов UFC писали, что бить женщин для мужчины – нормально.

Смит назвал комментаторов токсичными и поддерживающими домашнее насилие. Аргументация защиты Уайта: «Итак, она нападает на него и дает хлесткую пощечину. Уайт реагирует и дает пощечину в ответ, чтобы остановить жену и защитить себя. А теперь его осуждают и считают тем, кто больше всех виноват. В каком мире мы живем?»

Эту же мысль озвучил и полутяжеловес UFC Джамал Хил, который 22 января подерется за пояс: «Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, то никого не бей, и точка. Они разобрались по поводу своих отношений, так что не лезьте в их дела, будто вы, засранцы, все идеальные.

Смешно, что я говорю держать руки при себе, а вы преподносите все так, будто я оправдываю избиение женщин! Это безумие, что женщины просто могут нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем людьми ».

После заявления его раскритиковали в сети, но Хилл оперативно ответил: «Вы, нигги, в реальной жизни жутко отсталые. Я сказал, что никто не должен никого бить. А вы все изо всех сил доказываете, что женщины должны иметь право бить мужчин, и это нормально. Вы все реальные суки и слабаки! Система поимела вас всех, так что вы будете боксерскими грушами».

Сам же Уайт объяснил, что никогда не бьет женщин, и назвал драку случайностью из-за опьянения: «Это одна из ужасных ситуаций. Я смущен. Было определенно много алкоголя, но это не оправдание. Я буквально не оправдываю эту вещь вообще. Такого никогда раньше не было, это случилось впервые. Люди будут говорить, что им вздумается, просто это то, что есть. И что бы люди ни говорили, это заслуженно. Я заслужил это».

Уайта обвиняют в давней поддержке домашнего насилия. Он осуждал рукоприкладство, но подписал в UFC американского футболиста, который душил невесту

Массовая поддержка Уайта фанатами вызвала споры. С ней не согласился топовый ММА-журналист Ариэль Хельвани: «Там, откуда я, если женщина дала тебе 10 пощечин, – ты разворачиваешься и уходишь».

Противники припомнили случаи, когда бойцы UFC применяли насилие к женщинам. Среди них – экс-чемпион Джон Джонс. Он годами считался лучшим бойцом UFC, но вне октагона нарушал закон.

• В апреле 2015-го Джонс попал в автокатастрофу, травмировав беременную женщину. Он сбежал с места ДТП и оставил в салоне марихуану и документы. Руководство UFC дисквалифицировало Джонса на неопределенный срок и лишило титула, но Уайт приехал поддержать его в Альбукерке.

• В апреле 2019-го официантка стриптиз-клуба обвинила Джонса в нападении. Она рассказала полиции о домогательствах, попытке удушения и «хлопке по вагине». Когда Уайт увидел видео инцидента, то заверил, что Джонсу ничего не грозит: «Скажем так: когда ты знаменит, с тобой происходят подобные вещи». Джонс не сразу, но признал вину: суд заставил его оплатить все судебные издержки, никогда больше не посещать клуб и 90 дней провести без правонарушений, алкоголя и наркотиков.

• В сентябре 2021-го Джонс обвинялся в домашнем насилии. Его невеста сообщила в полицию об избиении на глазах детей. Позже пара помирилась, хотя Джонс все отрицал, но пообещал бросить пить. Тогда Уайт прокомментировал инцидент философски: «Шокирует ли это меня? Нет, уже давно нет. Это перестало шокировать».

Сейчас Уайту припомнили, что Джонс систематически совершал преступления против женщин, но не попадал под его публичное осуждение. Позиции общества разошлись: Уайт – или хороший руководитель, поддерживающий бойцов в тяжелых ситуациях, или сторонник поощрения домашнего насилия.

В UFC выступали девушки-бойцы, которые стали жертвой мужской агрессии. Рэйчел Остович – один из главных секс-символов ММА. В ноябре 2018-го она рассказала, как ее избил муж, боец Titan FC Арнольд Бердон. Тогда Остович попала в больницу с переломом орбитальной кости.

«Арнольд бил меня по голове, лицу, ребрам, пока я не упала. Я кашляла кровью, несколько раз меня вырвало. Я задыхалась, но сбежала через балкон», – рассказала Остович.

Бердон убеждал, что защищался от жены. Обвинение требовало пять лет тюрьмы, но суд дал лишь четыре года условного срока – приняв во внимание, что Остович тоже была бойцом.

Тогда Уайта раскритиковали, потому что он оставил Остович в одном карде с Грегом Харди – бывшим американским футболистом, обвинявшимся в 2015-м в домашнем насилии (он душил невесту и оставил на ней синяки). Руководство не отложило дебют Харди в UFC, что возмутило даже бойцов. Среди них – соперник Харди Аллен Кроудер:

«UFC думает только о деньгах. Сомневаюсь, что тот, кто организовывал наш бой, вспомнил об Остович. Это в корне неправильно, особенно после того, через что она только что прошла. Однако теперь все в моих руках. Я могу преподать ему хороший урок и показать, что нельзя бить женщин».

Но Уайт заступился за Харди и говорил о его исправлении: «Всю свою жизнь и всю карьеру Грег теперь будет ассоциироваться с домашним насилием. Этот парень потратил пять лет на лечение от алкогольной и наркотической зависимости, прошел курсы управления гневом. Я общался с Рэйчел по поводу этой ситуации, у нее нет проблем, чтобы драться с этим парнем в одном карде».

При этом в 2014-м Уайт публично осудил домашнее насилие. Тогда он раскритиковал поступок американского футболиста Рэя Райса, который ударил невесту: «Есть одна вещь, от которой ты никогда не отмоешься, – это насилие к женщине. Так было в UFC с тех пор, как мы начали здесь. Вы не отмоетесь, если поднимете руку на женщину».

Выступая на конференции NeuLion Sports Media & Technology Conference в 2014-м, Уайт рассказал: «UFC отбирает людей для реалити-шоу The Ultimate Fighter. И если у вас были случаи домашнего насилия, то вы не попадете в команду. После того как все это произошло с Рэем Райсом, мы ужесточили наши правила в отношении рукоприкладства по отношению к женщинам. Конечно, мы всегда реагируем так: сначала мораль, потом бизнес ».

В UFC дрались бойцы, замешанные в домашнем насилии. Уайт отбивался от критики, но защищал их до решения суда – и оказывался прав

Следовал ли Уайт этому принципу в реальности? И да, и нет. Сохранение в промоушене бойцов, замешанных в домашнем насилии (если они не попадали в тюрьму), – частый повод для критики UFC. Казалось, лига имеет критерии, которыми оценивает проступок бойца. Душивший женщину Грег Харди попал под давление в мире NFL и пришел в UFC уже после инцидента – Уайт был уверен, что он исправился. Джонс же постоянно совершает преступления против женщин и не меняется, но остается в лиге.

В 2019-м The Guardian раскритиковал UFC, отметив, что лига покрывает бойцов, замешанных в домашнем насилии. Издание упомянуло Тьяго Силву – бойца, который угрожал пистолетом бывшей жене. UFC уволил его, но вернул после снятия обвинений. Через две недели контракт с Силвой снова был расторгнут, когда руководство получило аудио и видео доказательства его бывшей жены. После этого он попал под арест за нападение. Уайт заверил, что Силва «больше никогда не будет драться в UFC» – так и вышло.

Другая ситуация. Ганский боец Абдул Разак Альхассан выступает в UFC с 2016-го и 15 января подерется на турнире Fight Night. В 2018-м Альхассана обвинили в изнасиловании двух девушек в Техасе. Он не признал вину, а суд начался только в марте-2020. Адвокат Альхассана утверждал, что девушки добровольно согласились на секс – присяжные вынесли оправдательный вердикт.

The Guardian в 2019-м осуждал UFC за сохранение Альхассана в промоушене, но в 2020-м американский суд признал его невиновным. Получается, UFC не ломал карьеру невиновному бойцу. Почти два года до приговора Альхассан не выступал, но оставался на контракте. После оправдания он вернулся к боям, ведь UFC оставил его в ростере.

Кажется, в этом проблема культуры отмены, когда общество на эмоциях уничтожает человека, но не имеет для этого нужной квалификации . Такое происходит и с Уайтом: он не нанес тяжелых травм жене, а пара помирилась – но его все равно пытаются отменить. Нет доказательств, что он годами покрывал домашнее насилие – в лиге нет бойцов, которые нанесли тяжелые травмы женщине и были за это осуждены. Драка Джонса с женой не дошла до судебного решения и не доказана, а инцидент с официанткой не был избиением и не попал под строгость закона.

В UFC много примеров, когда бойцов увольняли за домашнее насилие. Например, легковес Луис Пенья. Руководство промоушена узнало, что Пенья употребляет наркотики и регулярно избивает девушку (хотя не был официально осужден за это), и аннулировало его контракт:

«UFC осведомлен об ужасных подробностях дела, связанного с недавним арестом Луиса Пеньи. Господин Пенья открыто рассказывал как о проблемах с психологическим здоровьем, так и о своем злоупотреблении психоактивными веществами, и промоушен неоднократно пытался помочь ему получить профессиональную медицинскую помощь.

Сейчас UFC считает, что господину Пенье необходимо уладить проблемы со здоровьем и законом, в связи с чем мы проинформировали его менеджеров, что контракт аннулирован».

Важно проговорить: бойцы слишком часто попадают в истории, связанные с домашним насилием. Согласно исследованию записей об арестах с 2003-го года от HBO Real Sports, количество арестов бойцов ММА за домашнее насилие (750 на 100 тысяч) более чем в два раза превышает аналогичный показатель для всего населения США (360 на 100 тысяч) и намного опережает показатели сред игроков NFL (210 на 100 тысяч).

Поэтому UFC стоит больше говорить о проблеме. Уже в январе-2023 ветеран UFC Фила Барони попал под арест в Мексике за избиение до смерти девушки в номере отеля – так считает следствие.

Барони дружит с другим бойцом-насильником – Джоном Коппенхавером. В 2014-м его приговорили к 36 годам тюрьмы за жестокое избиение порноактрисы Кристи Мак: 18 переломов лицевых костей, сломанный нос, 12 выбитых зубов, сломанное ребро и разрыв печени. Тогда Барони защищал друга в суде и посещал в тюрьме, а теперь может оказаться там сам.

Уайт не повторил масштабы жестокости, но нанес урон по репутации. Не только своей, но и всего ММА-сообщества, критикуемого за культивацию насилия.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Sarah Stier, Jeff Bottari/Zuffa LLC, James Gilbert, Chris Unger/Zuffa LLC; imdb.com; instagram.com/rachaelostovich