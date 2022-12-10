В ММА дебютировал боец без ног. Он хочет драться с Хасбиком в UFC, ставит рекорды Гиннесса и сменил 9 семей

Зион Кларк доказал, что возможно все.

В эти выходные в промоушене Gladiator Challenge прошел необычный бой – в клетке дебютировал человек, у которого нет ног. Зион Кларк родился инвалидом, но осуществил мечту и стартовал в ММА с победы. А еще поставил новые цели – подписание в UFC и бой с Хасбиком.

Зион родился без ног и сменил девять семей – от него все отказывались. Сверстники травили инвалида, но он нашел счастье с новой мамой

Зион Кларк родился в 1997-м году в США – с тяжелейшим заболеванием, которое превратило его жизнь в испытание. У него нашли синдром каудальной регрессии – генетическое нарушение, при котором нижние конечности перестают развиваться еще в утробе. Мальчик появился на свет без ног и уверен, что в этом виновата его мать-наркоманка.

Женщина принимала запрещенные вещества во время беременности, а сына бросила сразу после родов. Так начался трудный путь Кларка: почти до совершеннолетия он кочевал по разным домам, сменив аж девять семей. В перерывах мальчик оставался в приютах, где над ним издевались сверстники – дразнили, били палкой и доводили до слез.

Но в 17 лет Зион попал к приемной маме Кимберли и задержался у нее надолго. Он больше не возвращался в приют, справился с буллингом и стал счастливым – в этом ему помогла новая семья.

«Мой жизненный путь был трудным. Я прошел через очень темные места и опыт в своей жизни. Особенно первые 17 лет моей жизни, когда я проходил через систему приемных семей, скитаясь между девятью разными домами», – вспоминал Кларк.

Когда сверстники травили его, Зион впервые задумался о спорте. Он хотел стать сильным и научиться защищать себя. Поэтому парня привлекли единоборства, и он пошел на вольную борьбу – ей занимаются многие американцы в школе и колледже.

Первое время ему было тяжело, ведь соперники не понимали, как бороться с инвалидом. Кто-то боялся, а кто-то поддавался. Но со временем Кларк прогрессировал и в нем стали видеть соперника.

«Я начал ходить на борьбу во втором классе. Первые несколько спаррингов я не знал, что надо делать. Мой соперник тоже не понимал, что вообще происходит. Некоторые дети боялись бороться со мной, а я с ними», – вспоминал Кларк.

Кларк влюбился в единоборства: борется на руках и побеждает здоровых соперников. А еще – качается и ставит рекорды Гиннесса

В 17 лет Кларк обрел не только дом, но и увлечение всей жизни. Он начал страстно заниматься борьбой, а тренера Джила Донахью считает вторым отцом. Хотя специалисту потребовалось время, чтобы сделать из Зиона спортсмена.

«Это заставило меня взглянуть на тренерство с совершенно новой точки зрения. Как тренировать ребенка без ног? Мы экспериментировали с Зионом на протяжении всей его карьеры. Мы выяснили, какие приемы принесли ему успех, а какие он не может использовать из-за его ситуации. Так родился его стиль борьбы», – признавался тренер.

Кларк не отрицает, что первое время было трудно. Ведь борьба требует хорошего владения телом и равновесия, а юноша использовал только руки.

«Так уж вышло, что мои руки – они же мои ноги. В процессе борьбы мне приходится изворачиваться, чтобы одной рукой захватывать противника, а другой упираться так, как будто это мои ноги. Я не могу дать себе поблажек, потому что выступаю среди обычных атлетов, которым повезло родиться с ногами. Это настоящие поединки», – рассказывает Кларк.

Чтобы конкурировать со сверстниками, Зион стал качаться. План был прост: сделать максимально сильной верхнюю часть тела, используя руки как для опоры, так и для атак. Парень стал работать с железом и вскоре жал от груди две 40-килограммовые гантели – при том, что сам весил 40 кг. Тренер впоследствии признавался, что не встречал более сильного атлета.

Однако Кларку потребовалось время – в течение нескольких лет он не выигрывал ни одной схватки. Но после того, как поработал над мышцами, стал выступать успешнее. Чтобы руки обрели максимальную силу, он почти отказался от протезов и инвалидной коляски – большую часть дня проводя на руках.

Кларк соревновался по тем же правилам, что и любой другой борец, но с одним исключением. Тренеры написали письмо в спортивную ассоциацию штата и попросили позволить спортсмену-инвалиду всегда начинать с нейтральной позиции. Зион весил около 40 кг, но боролся в категории до 48 кг, самой легкой весовой категории в штате Огайо. При этом в старшей школе он выиграл 33 поединка и проиграл 15, хотя его соперниками были здоровые подростки.

Успехи воодушевили Кларка и он продолжил тренироваться – сделав это своей профессией. Он стал фитнес-блогером и вдохновляет людей в сети, показывая, что добиться успеха может каждый.

«Сейчас я тренируюсь два раза в день, шесть дней в неделю. Это уже мой стиль жизни. То, что я родился без ног, не помешало мне делать то, что я хочу», – признается Кларк.

Кларк полюбил борьбу, но не оставил занятия фитнесом. В сети он прославился благодаря мировым рекордам – Зион аж три раза попал в Книгу рекордов Гиннесса. Американец стал лучшим на планете по самому высокому прыжку на ящик с рук (83,8 см), по числу отжиманий узкой постановкой рук за три минуты (248) и по бегу на руках на 20 метров (4,78 секунды).

Зион стал большой звездой в сети – видео с безногим атлетом набирали миллионы просмотров. А впоследствии права на документальный фильм о его жизни выкупил Netflix.

Кларк добился успеха, но у него осталась мечта – дебютировать в ММА. Когда UFC подписал контракт Хасбиком, американец возмутился и бросил ему вызов. Хотя Зион тяжелее маленького дагестанца почти в два раза – тот весит всего около 20 кг.

«Не может быть, что Хасбулла получил контракт с UFC, а я буквально сражаюсь с парнями в два раза больше меня и все равно побеждаю. Если это правда, клянусь, я брошу человечка, как футбольный мяч, когда увижу его. После этого дай мне контракт, Дэйна!» — написал Кларк в соцсетях.

Чтобы приблизиться к бою Хасбиком, Кларк 17 декабря подрался в лиге Gladiator Challenge. И снова доказал, что может все.

В дебюте Кларк победил соперника с рекордом 0-4. Бой выглядел странно, но Зион забрал его судейским решением – помогла борьба

Соперником Кларка в дебюте стал неизвестный боец Юджин Мюррей с рекордом 0-4. Все поединки он проиграл нокаутами, лишь в одном пережив первый раунд. Из-за объективных причин в правила поединка внесли небольшие изменения: Мюррей не мог бить Зиона ногами и коленями по голове.

«Я уникальный не потому, что у меня нет ног, а потому что во мне горит огонь. Я живу по принципу «никаких оправданий», и каждый день я иду вперед. Я здесь, чтобы перегрызть ему глотку и устроить шоу», – говорил Кларк перед схваткой.

Мюррей охотно согласился на бой, ведь знал Зиона из интернета. Юджин работает на складе и был счастлив вызову. Хотя и признался, что драться с инвалидом будет тяжело.

«Он удивительный человек. Да, мне нужна первая победа. Действительно ли я хочу разбить его? Не совсем. Мне будет немного больно бить его. Но победа над ним будет иметь огромное значение для моей жизни», – говорил Мюррей.

Однако в бою Мюррей выглядел пассивно – было заметно, что он не хотел бить соперника. Сначала бойцы действовали осторожно: держали дистанцию, изредка обмениваясь ударами. Но в середине раунда Кларку удалось провести тейкдаун. Позже он еще несколько раз переводил соперника, делая зацеп руками за его ногу. Это принесло плоды, и судьи единогласно отдали победу дебютанту.

Конечно, у Кларка нет будущего в ММА, несмотря на победу. Ведь это был не бой, а подтверждение, что человеку под силу все. В юности от Зиона отказывались родители, его травили сверстники, но он достиг успеха. И как тут не вспомнить однорукого бойца Ника Ньюэлла, который выступал в Bellator и WSOF, где даже бился за титул – с будущей звездой UFC Джастином Гейджи.

Фото: instagram.com/bigz97 ; instagram.com/ajmckee101