Боец ММА из Японии поцеловал соперника в губы перед схваткой. Американец вырубил наглеца, чтобы доказать, что он натурал

Все закончилось массовой дракой.

ММА нулевых – это причудливый мир, в которым спорт был максимально перемешан с шоу. В ту пору лучшие бои проходили в Японии, где в ринге часто происходило невообразимое. Местная публика любила фриков и рестлеров, а поединки содержали лихие сюжеты.

Пожалуй, один из самых странных боев произошел 31 декабря 2005 года на турнире K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! Там американец Хиз Херринг должен был подраться с японцем Йошихиро Накао. Однако бой закончился, даже не начавшись, что позабавило зрителей.

Накао был известен «пристальными взглядами», которыми испепелял соперников перед боем. Вот и на схватку с Херрингом он вышел, пытаясь запугать соперника.

Накао начал подходить все ближе к американцу. Когда Йошихиро оказался максимально близко, он сначала боднул Херринга головой, а затем неожиданно поцеловал его в губы. Очевидно, это не понравилось крупному техасцу – и он наглухо вырубил японца одним ударом.

«Я не вступаю в перепалки. Он начал приставать, но мне было все равно. А потом он поцеловал меня в губы! Это меня очень разозлило. Так что это была просто интуитивная реакция. Я нанес этот удар. Если вы посмотрите запись, я не отступил назад и не ударил его с размаху, это была просто реакция «отвали от меня, урод», – сказал расстроенный Херринг после боя.

Однако Накао даже от такого удара улетел в нокаут, пролежав без движения около 2-3 минут. В это время Херринг активно жестикулировал и защищал себя, говоря, что японец совершил запрещенное действие, что он не гей, и его нельзя целовать без разрешения.

После этой тирады Накао унесли на носилках в раздевалку. После чего рефери сообщил зрителям: «Если Накао сможет восстановиться, бой продолжится позже вечером». Спустя годы эта ремарка вызывает смех фанатов – очевидно, после того, как Йошихиро унесли на носилках, он не мог продолжить бой.

«Он пролежал в больнице неделю. Как говорят в Техасе, не стоит целоваться с ковбоем», – пошутил Херринг.

Однако на этом заруба не была окончена. Не успел Херринг выйти с ринга, как на него набросились люди из угла Накао.

«Я выходил с ринга, направляясь в раздевалку, и вдруг этот чувак прыгает мне на спину. Я подумал, какого черта? Я оглянулся, а это человек из угла Накао пытается меня задушить.

Один парень прыгает на меня, мои угловые оттаскивают этого парня, потом они прыгают на моих угловых. У меня было ощущение, что я занимаюсь профессиональным рестлингом, а не ММА» – вспоминал американец.

Один поцелуй. Один удар. Никакого поединка. И это вошло в историю. Ведь такие безумные вещи не происходили даже в ММА нулевых. Херринг признавался, что после этого поступка его многие поддержали. И он до сих пор считает, что поцелуй был неуважением со стороны японца:

«Это просто неуважительно. И на самом деле так смешно, когда люди смотрят это и говорят: «Это потрясающе, именно так я бы и поступил. Я не знаю, это одна из тех вещей, которые все понимают».

Херринг был именем в Pride FC, ведь дрался против топов – от Антонио Ногейры до Витора Белфорта и Федора Емельяненко. Он выходил против звезд, когда ему еще не исполнилось двадцати. Херринг приехал в Японию после боев на Гавайях, Арубе, Москве и Нидерландах.

Примечательно, что за бой с Накао Херринг изначально получил поражение – из-за дисквалификации. Нобуаки Какута, главный судья К-1, так комментировал решение:

«По официальному подсчету очков, с Накао было снято очко за «поцелуй» и неспортивное поведение. Но как только Херринг нанес короткий удар, он был немедленно дисквалифицирован».

Однако позже поединок был признан несостоявшимся. Оба бойца продолжили выступать, но так и не встретились в реванше. Хотя его было бы чертовски интересно посмотреть.