«Мы победили хитростью». В 2013-м боец MMA провел поединок на коленях, улетел в нокаут, но выиграл

Теперь Михаил Газзаев возвращается.

30 ноября 2013 года состоялся бой, ставший мемом: Михаил Газаев против Константина Глухова. Это мог быть яркий поединок тяжеловесов, но все испортила тактика Газаева. Ведь боец ползал в ринге на коленях, избегая боя, а Глухов не понимал, как драться. И при этом Газаев умудрился выиграть – хотя и улетел в нокаут.

Пожалуй, это – один из самых абсурдных поединков в истории ММА. У борца-вольника Газаева (на тот момент он провел всего один бой в ММА) незадолго до турнира сменился противник. На замену вышел опытный кикбоксер Глухов (имевший 26 побед и 13 поражений). Михаил и его команда опасались ударов ногами, которыми славился Константин, и решили избрать на бой необычную тактику.

Дело в том, что Газаев просто ползал по рингу, стоя на одном колене. И лишь периодически угрожал сопернику ударами и тейкдаунами. Это позволило Михаилу избежать боя с нокаутером в стойке, ведь удары ногами в голову сопернику, находящемуся на трех точках, запрещены.

Глухов не понимал, что делать с соперником – при сближении Газаев переводил его партер. Впрочем, ничего особенного в партере Михаил показать не смог. По сути, Михаил просто нашел лазейку в правилах и ей воспользовался.

Во втором раунде рефери сперва сделал замечание, а потом показал желтую карточку обоим бойцам – за пассивность. А в третьем раунде Глухов получил еще одну карточку за удар ногой в партере – у бойца просто кончилось терпение.

Глухов нелегально нокаутировал Газаева ударом ногой – формально это был лоу-кик в голову. Итог: дисквалификация и победа Михаила. Зрители были в восторге от нокаута и скандировали «Костя! Костя!» Но восторженные крики сменились гулом, когда победителем объявили Газаева – из-за дисквалификации соперника. После этого люди в зале вновь стали скандировать имя Константина.

После победы Михаил дал короткое интервью, где выдал сразу кучу крылатых фраз. «Мы развиваемся. Я думаю, мы взяли его хитростью. Пошли против его правил и взяли его хитростью. Попал он, а выиграл я. Какие могут претензии?», – сказал Михаил с таким видом, словно не показал в ринге ничего необычного.

При этом Газаев считался перспективным бойцом, ведь в 2012-м стал чемпион России по ММА. Однако после скандальной победы не выступал три года. В 2016-м Михаил вернулся, выиграл в Абхазии, а затем снова исчез — уже на почти шесть лет.

А вскоре всплыл в криминальных сводках: в мае 2019-го боец был арестован за нападение на сотрудников ДПС в Северной Осетии. Некоторое время Газаев провел за решеткой, затем вышел на свободу и сразу начал тренироваться.

Михаил разослал свое резюме в различные организации, и ему ответили в AMC Fight Nights. 14 октября на турнире в Сочи Газаев подерется с Юрием Киселевым – бойцом по прозвищу Плейбой с 6 победами и 6 поражениями.

Фото: скриншоты M-1global