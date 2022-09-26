Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Вечный чемпион несуществующей лиги.

Александр Емельяненко – боец, которого многие называют легендой. Когда мы слышим это слово, то представляем многочисленные спортивные достижения, которые, как кто-то считает, были у Александра в молодости.

Так ли это? Емельяненко еще в молодости подсел на алкоголь, а в Японии его продвигал Федор. Почти все бои с сильными соперниками Александр проиграл, а в России прославился только дебошами. Вероятно, Емельяненко можно назвать легендой, но в ином смысле. Александр – боец-миф, которого многие переоценивают. И которого никогда не существовало.

Емельяненко занимался криминалом и сидел в тюрьме. Федор взял брата в Японию и уговорил Pride дать шанс бывшему заключенному

Когда-то Александр был невероятно талантлив и даже считался перспективнее Федора. У него были все преимущества брата, но еще отличная антропометрия и невероятное здоровье. Тратить его Александр стал очень рано – в то время, когда его брат пахал в зале.

«А ты чего достиг в жизни? Мастер спорта международного класса? Что у тебя есть, на что будешь жить?» – спросил как-то Александр у Федора. Уже тогда было ясно, насколько братья разные.

Федор пытался вытащить младшего из криминала, но тот не слушал. Однажды на вечеринке Александру пробили голову бутылкой шампанского. Он мог умереть, но утром молча вытащил капельницу и ушел из больницы домой.

А в 18 закономерно сел в тюрьму, откуда его снова вытаскивал Федор. А Александр, конечно, говорил, что ни в чем не виноват.

«Федор рассказал про брата, что он сидит в тюрьме и нужно помочь: мол, он туда попал по недоразумению и молодости. Мы попросили белгородских боксеров, авторитетных людей, найти хороших юристов, чтобы они помогли ему пораньше выйти. Они сказали, что можно выйти по УДО, но юристу нужно заплатить деньги. Мы Федору это передали, и он сказал, что готов заплатить», – рассказывал тренер Емельяненко Николай Питьков.

Старший брат даже протащил бывшего заключенного в Японию – в топовый промоушен нулевых Pride. Федор уверял боссов, что его брат перспективный, полюбится публике, и он за него ручается.

Вероятно, тогда и начался тот самый легендарный этап молодого Александра, о котором многие говорят. Якобы до проблем с алкоголем Емельяненко-младший был топом, которому не хватило дисциплины. Но что показал Александр на высоком уровне в ММА, когда дрался в Японии?

Александр проиграл все главные бои в Pride. Он никогда не был чемпионом большой лиги, а главную победу одержал над соотечественником

Боец выступал в Японии с 2003 по 2006-й , проведя за 3 года 11 боев. Вероятно, это и есть тот самый золотой период Александра в ММА. Ведь после этого Емельяненко-младший вернулся в Россию, где уже не впечатлял. Но даже в этот период Александр не показал ничего, чтобы сравниться с братом и считаться бойцом, который показал что-то сверхъестественное в ММА.

Федор в Японии помогал брату, но вскоре понял: тот не избавился от вредных привычек. Александр нарушал режим и пропускал тренировки, а в четвертом поединке в карьере попал на хорватского кикбоксера Мирко Крокопа, который нокаутировал его в первом раунде. И хотя сам Емельяненко-младший назвал причиной неопытность (он даже винил Федора, что тот бросил его под Крокопа), старший брат считал иначе:

«Тогда Мирко проиграл Рэнделмену, и Саша ухватился за возможность, хотя мы были категорически против из-за его отношения к тренировкам. Мы всячески отговаривали, но Саша нарушал спортивный режим и вместо того, чтобы сбросить вес и использовать быстрые руки, набрал лишние килограммы. Во время подготовки я неоднократно искал его по барам и находил за распитием спиртных напитков. У него появился пивной живот – результат все видели».

Поражение Крокопу не случайность – Александр проиграл почти все большие бои в Японии. Их у него было не так уж много: с Крокопом, Джошем Барнеттом, Фабрисиу Вердумом и Сергеем Харитоновым. Последний бой он выиграл, а вот все остальные уступил.

Зато Александр наштамповал побед над сомнительной оппозицией. Возможно, самая популярная его победа в соцсетях – нокаут в первом раунде ДжеймсаТомпсона. Великан по прозвищу Колосс был фриком, у которого не было шансов против многократного чемпиона мира по самбо. Джеймс был культуристом, который учился драться по DVD – и для такого профи был легкой добычей.

Но в соцсетях победа стала вирусной: она будоражит патриотизм зрителя, которому нравятся победы русских «богатырей» над заморскими великанами. И, пожалуй, не так важно, кто стоит напротив. Ведь Зулузиньо или огромный кореец Чхве Хон Ман – тоже были фриками, но победы Федора над ними, а не над Ногейрой или Крокопом, стали вирусными в соцсетях.

После исчезновения Pride в 2007-м пути братьев разошлись: Федор отправился в американские промоушены Affliction и Strikeforce (туда перешли многие бойцы Pride), а Александр вернулся в Россию, где залетел в М-1. И хотя Емельяненко-младшему было только 26, с этого момента начался спортивный закат, который продолжается до сих пор (больше 15 лет). Самой громкой победой Емельяненко в Японии так и остался нокаут Харитонова.

На родине же Александр стал бойцом-мифом, которого далекие от смешанных единоборств люди считают легендой и вечным чемпионом. Хотя за всю карьеру в ММА Емельяненко-младший ни разу не выиграл серьезный пояс. И уж точно не приблизился к величию брата, фамилией которого заслужил не только хайп вокруг себя, но и многомиллионные контракты, которые имеет сейчас в поп-ММА.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich; РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Родионов