Дацик нокаутировал Емельяненко – всего за 13 секунд! Вячеслав закрыл личный конфликт, а Александра добили загулы

Феникс не восстал из пепла.

Поединок Емельяненко и Дацика ждали давно – конфликт бойцов начался еще в 2010-м, когда Александр раскритиковал Рыжего Тарзана по телевидению после его побега из психбольницы. Дацик мощно ответил, и с тех пор бойцы враждуют, обмениваясь колкостями в медиа.

Спустя годы они встретились в ринге Hardcore Boxing. Однако бой, который ждали почти 13 лет, продлился всего 13 секунд.

Емельяненко подошел к бою в отличной форме: еще полгода назад он был болезненно толстым и едва стоял на ногах, но сейчас полноценно тренировался. Все, кто работал с Емельяненко, отмечали, как быстро боец набрал форму, похудел и снова стал быстрым на руках.

Однако Дацик этот путь прошел давно: сбросив десятки килограммов, он набрал лучшую форму в карьере и выглядел угрозой для Емельяненко. Ведь Александр прокачал тело, но было вопросом – насколько хорошо он готов держать удар. Ведь накопительный урон никто не отменял, а постоянные загулы явно ударили по здоровью возрастного Александра.

Перед боем Емельяненко взял себе новое прозвище – Феникс. Отсылка понятна: боец может опуститься на дно, но снова набрать форму и вернуться в спорт. Александр уже проделывал такой трюк несколько раз. Но в этот раз не вышло – Емельяненко неплохо выглядел внешне, но по-прежнему не очень крепко стоял на ногах, когда выходил в ринг.

А уже в бою выяснилось, что реакция и скорость также оставили Емельяненко.

Дацик с первых секунд набросился на соперника, выбрасывая размашистые и не самые техничные удары. Но они помогали более низкому Вячеславу сократить дистанцию, избежать попаданий и нанести удар самому.

Всего несколько панчей принесли Дацику успех – уже на 13-й секунде боя Емельяненко упал в глухой нокаут.

Это было жесткое попадание, но в лучшие времена Александр, вероятно, мог и подняться. Сказались возраст и постоянные нарушения режима – сейчас Емельяненко уже не держит удар. Особенно такого бойца, как Дацик, который не обладает хорошей техникой, но очень тяжело бьет.

После поражения Емельяненко по привычке потребовал немедленный реванш и пообещал, что наберет форму. Так было и после разгромного поражения Магомеду Исмаилову. Однако дагестанец давать реванш Фениксу отказался – едва ли кто-то, не считая Александра, видел в этом смысл.

Возможно, сейчас в реванше с Дациком больше смысла. Ведь по навыкам Емельяненко намного мастеровитее Рыжего Тарзана. Но время идет, и сейчас Александр не готов к большим боям. В отличие от блогера Тарасова или бодибилдера Кокляева, Дацик – профессиональный боец. При этом с нокаутирующим ударом. А встреча с такими соперниками нынешнему Емельяненко противопоказана.

И есть большие сомнения, что коррективы в подготовке помогут Александру вернуться. Ведь феникс не может восставать из пепла бесконечно. И не исключено, что Емельяненко просто исчерпал свой лимит попыток – все-таки бойцу уже 41 год.