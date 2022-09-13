Смерть Артуро Гатти – одна из крупнейших загадок в истории бокса. Что известно спустя 13 лет?

Официально это самоубийство, но не все так просто.

Об Артуро Гатти слышали даже те, кто никогда не интересовался боксом. Чемпион в двух весовых категориях, бескомпромиссный рубака, знавший яркие победы и эпичные поражения – он привлекал внимание зрелищной манерой боя.

Его поединки вызывали огромный интерес и нередко получали статус «Бой года». Даже смерть Гатти стала сенсацией и создала тайну, не разгаданную до сих пор.

Гатти смотрел на старшего брата и загорелся боксом. Джо прозвали «Молнией», Артуро – «Громом»

Артуро родился в итальянском Кассино в 1972 году. На родине Гатти прожил недолго: уже в 1977-м его отец Джованни перевез всю семью – жену, двух сыновей и дочь – в пригород Монреаля в Канаде. Здесь братья начали заниматься спортом. Младший Артуро выбрал футбол и хоккей, а вот старший Джо сконцентрировался на кулачных боях и даже достиг определенного успеха: стал чемпионом Канады в полусреднем весе и вышел на профессиональный уровень, переехав в США.

Это предопределило карьеру будущего чемпиона. Наблюдая за выступлениями старшего брата по национальному телевидению, Артуро заинтересовался боевыми искусствами. Впервые в боксерский зал мальчик пришел в 8 лет, и вскоре этот спорт стал делом всей его жизни. Связь братьев отразилась и на прозвище: Джо был известен как «Молния», поэтому после победы на национальном чемпионате Артуро стал «Громом».

Уже на любительском уровне Гатти боксировал в фирменном стиле: открыто, опасно и бескомпромиссно. Это дало свои плоды: в любительской копилке Артуро два титула чемпиона Канады среди юниоров, а также три «Золотые перчатки» – в наилегчайшем, легчайшем и полулегком дивизионах.

Но на юниорском чемпионате мира Гатти потерпел поражение от Гилберто Отело в очень близком бою. Вершиной любительской карьеры стал отбор на Олимпийские игры 1992 года в Испании. Впрочем, Гатти выбрал иной путь: не дождавшись Олимпиады, он перешел в профи.

Гатти был эффектен, а не эффективен. Его стиль вышел за пределы ринга – из-за рубок его полюбили миллионы фанатов

11 июня 1991 года в первом же бою в профи Артуро громко заявил о себе миру. Чтобы уложить Хосе Гонсалеса будущему чемпиону хватило трех раундов. Так начался кровавый и бескомпромиссный путь Гатти в профессиональном боксе. За это время он создал себе внушительное портфолио: 40 побед, 31 нокаут и 9 поражений, чемпион мира в 1-й полулегкой (версия IBF, 1995 – 1998) и 1-й полусредней (версия WBC, 2004 – 2005) весовых категориях, 4-кратный обладатель статуса «Бой года» по версии The Ring в 1997-м, 1998-м, 2002-м и 2003-м.

Несколько поединков особенно выделяются в карьере бойца, причем далеко не все яркие бои Артуро закончились победой. 23 марта 1996 года Гатти провел первую защиту титула по версии IBF с Уилсоном Родригесом. Во втором раунде итальянец оказался в нокдауне, проигрывая по ходу поединка почти каждый эпизод. Однако в шестом раунде Гатти включился и донес сумасшедший левый хук, нокаутировав Родригеса, хотя на карточках судей проигрывал бой.

В 2001 году Артуро проводит поединок с Оскаром Де Ла Хойей.

Доминирование «Золотого мальчика» началось со старта и дало плоды уже в первом раунде. После тяжелой серии Гатти упал в нокдаун, но встал и упорно продолжал бой. Напор Де Ла Хойи ожидаемо не угас: к пятому раунду у него было 62% точных попаданий. Угол Артуро вынужденно выбросил полотенце, чтобы сохранить здоровье решившему стоять до конца боксеру. Тяжелое поражение привело к паузе в карьере, в ходе которой Гатти сменил тренерский штаб.

По-настоящему обессмертил имя Гатти трехсерийный боевик с Микки Уордом. За неполных 13 месяцев они провели 3 боя, первый и последний из которых получили статус «Бой года».

В первом поединке сильнее оказался Уорд: в зрелищном бою Микки завоевал победу большинством голосов, что вызвало немало споров. Почти сразу стало ясно: реваншу быть. Он состоялся через полгода и закончился совсем иначе. В третьем раунде Уорд оказался на настиле, получив разрыв барабанной перепонки, однако Микки продолжил бой. Противостояние снова продлилось всю 10-раундовую дистанцию, закончившись единогласным судейским решением в пользу Артуро.

Счет 1-1 не устраивал никого. Трилогия завершилась еще одной победой Гатти – и вновь решением.

По итогам 30 раундов лучшим оказался Артуро, но многие считают, что спорт и желание выяснить, кто круче в ринге, на самом деле не сильно волновали боксеров. Скептики называют реальными причинами трилогии ее сумасшедшую медийность и, как следствие, огромные гонорары бойцов. Гатти действительно получил солидные чеки в этих поединках, но именно трилогия сделала его известным во всех уголках мира – даже среди далеких от бокса людей.

Последним боем «Грома» стал поединок с Альфонсо Гомесом, который отправил Артуро на настил в 7 раунде, тем самым завершив его карьеру.

Артуро был в первую очередь эффектен, а не эффективен. Его стиль рубаки вышел за пределы ринга. Гатти никогда не смотрел своим противникам в глаза до встречи в ринге. За подобные мелкие детали и зрелищность его полюбили миллионы, но пробелы в тактике и технике стоили ему 9 поражений в карьере. Для многих, особенно сегодня, это повод оспорить его статус великого боксера.

Боксерская техника итальянца была далека от совершенства. Фишка Гатти – серийность и мощные боковые по голове и корпусу передней рукой. Он мало щупал дистанцию джебами, не любил одиночные удары сильной рукой. Артуро предпочитал работать мощными сериями по этажам после ухода с линии атаки и сокращения дистанции. Именно на средней и ближней дистанции, там, где начинаются настоящая рубка и силовой бокс, Артуро чувствовал себя по-настоящему свободно.

Здесь давали преимущество его физическая сила и выносливость. Гатти без проблем вел бои в высоком темпе всю дистанцию, выбрасывая очень много ударов. От этого часто страдала точность, а Артуро открывался для контратак. Гатти немало пропускал в ходе карьеры. Постепенно пережитые в ринге войны стали сказываться, а чемпион падал в нокауты так же красочно, как их оформлял. В конечном итоге лучше всего про Артуро сказал он сам:

«Меня можно свалить с ног, но я все равно встану и дам сдачи».

Уход из бокса, наркотики и смерть. Расследование, которое для многих не завершено до сих пор

Завершив карьеру, Гатти поселился в Монреале вместе с семьей. Боксер наслаждался отставкой рядом со второй супругой – Амандой Родригес, которая подарила мужу сына Артуро-младшего. Но семейная жизнь не смогла оградить итальянца от дурных привычек: он пристрастился не только к алкоголю, но и к наркотикам. Ему даже довелось побывать в тюрьме по делу о нападении на бывшую девушку. Жизнь вне привычного бойцовского образа жизни и обожания фанатов столкнула Артуро с новыми вызовами, которые в чем-то оказались даже сложнее самых жестких рубок в ринге.

«Он очень тяжело переживал уход из спорта. Артуро не знал, чем себя занять, и пил. Когда он был пьян, это был совершенно другой человек», – говорила Родригес.

В июле 2009 года семейная пара проводила, как выразился сам Гатти, «второй медовый месяц» в бразильском Пернамбуку. Для большинства, особенно на фото, семья выглядела безупречной и счастливой. Но на деле у пары были постоянные мелкие ссоры, и эта поездка должна была послужить улучшению отношений. План не задался: персонал отеля утверждал, что чета постоянно ругалась. Сама Аманда всю длительную поездку описывала как прекрасную, но один из друзей Гатти позже представил аудиозапись разговора, в котором Артуро называл путешествие ночным кошмаром.

Последний вечер пара провела в элитном ресторане. Очевидцы говорили, что Артуро был изрядно пьян, однако в остальном все было спокойно и не предвещало беды. На следующий день экс-боксер должен был посетить свадьбу своей сестры, поэтому Гатти с женой ушли в номер отеля.

На следующий день в 9 утра Аманда вся в слезах выбежала из номера и позвонила в полицию с криками, что ее муж повесился. 11 июля 2009 года Гатти обнаружили мертвым с окровавленным ремнем от дамской сумочки вокруг шеи. Первые подозрения пали на жену. Масла в огонь подлил экс-чемпион мира по боксу и близкий друг итальянца Аселино Фрейтас, который рассказал, что пара планировала развод.

Аманда утверждала, что Артуро повесился, и первое вскрытие подтвердило ее слова, установив самоубийство в качестве причины смерти. Так спустя три недели обвинения сняли, а Родригес отпустили.

Почти сразу интерес к делу обозначило правительство Канады. Повторное вскрытие прошло 1 августа 2009 года в Квебеке, где было установлено, что бразильские эксперты допустили серьезную ошибку, не заметив следы синяков на теле умершего.

«Мы решили пойти в пиццерию. Это начиналось как семейный ужин, но закончилось, как и много других вечеров. Артуро напился. Я сказала ему, что больше не могу оставаться в ресторане, что мне надо идти. Сказала, что, если хочет, он может оставаться. С этого и началась наша ссора. Это был отвратительный скандал. Он не бил меня, но толкнул на пол, я повредила руки и подбородок. После этого он забрал у меня 10-месячного сына, и они просто ушли. В два часа ночи мы встретились в гостинице. У него было рассечение на голове, он сказал, что подрался с четырьмя парнями. Он уже не был пьян, передо мной уже был мой муж. Он увидел синяки, которые остались у меня после нашей с ним драки. Тогда он спросил, кто это сделал со мной. Я ему сказала, что это сделал он. Он спросил меня: «Так что, наверное, между нами все кончено?». Я сказала «да», больше не могла этого терпеть.

Посреди ночи я проснулась, меня разбудил малыш. Когда я спустилась вниз по лестнице, увидела, что Артуро лежит на полу, но не обратила внимания, он часто бывал в таком состоянии. Через пару часов увидела, что он лежит там же. Тогда я подошла к нему, стала трясти его. Он был холодный. Трясла его и говорила, что простила. У меня началась паника, я выбежала из номера и стала кричать, что мой муж мертв», — рассказывала Аманда.

Возможно, без повторного вскрытия никто не стал бы заниматься расследованием странных обстоятельств смерти боксера. Оно не дало четкого ответа о причинах, но породило сомнения в версии о самоубийстве. Гатти похоронили в Монреале, но ненадолго.

Новый виток расследования произошел в ноябре 2011 года, когда семья бойца получила разрешение на эксгумацию и новое вскрытие. Упорство дало свои плоды: два патологоанатома установили насильственную смерть от асфиксии, а также обнаружили в крови не только алкоголь, но и препарат Carisoprodol, расслабляющий мышцы. Эксперт-токсиколог отметил, что данный препарат может вызвать спутанность сознания и даже умопомешательство. К этому прибавлялось странное положение тела и лужа крови, в которой был найден Артуро.

Но главный аргумент в пользу версии убийства заключается в… завещании. Вскоре после перового вскрытия выяснилось, что Гатти, желая спасти брак, написал завещание в пользу своей жены и ребенка, которым оставлял все свое имущество.

Спустя 13 лет тайна смерти Артуро Гатти остается неразгаданной. Несмотря на все выводы, официальной версией правоохранительных органов до сих пор остается самоубийство. Узнаем ли мы когда-либо правду – остается только гадать. Но добровольный уход из жизни, фактически сдача настоящего воина, который никогда не отступал в ринге, многим кажется весьма сомнительной. Последние почести «Грому» оказали 10 декабря 2012 года, когда его посмертно ввели в Зал боксерской славы.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Jed Jacobsohn, Robert Laberge; instagram.com