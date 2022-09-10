Провал Чимаева и бой Диаза против Фергюсона – сценарий UFC? Многие уверены, что Уайт все спланировал заранее

Разносим теорию заговора.

UFC 279 оказался сплошным безумием: Чимаев и Диаз устроили массовую драку и сорвали пресс-конференцию, а Хамзат не прошел взвешивание – превысив лимит полусреднего веса аж на 3,5 кг. Это большой перевес, поэтом Диаз резонно отказался драться с Чимаевым. Хайпового боя не будет – и UFC пришлось экстренно спасать турнир.

Чимаев – средневес, который проводит безумные весогонки. Хамзат сам не против драться в родной категории, а взвешивание провалил из-за врачей

Стоит отметить, что Чимаев – боец, который всегда с большим трудом влезает в полусредний вес. Сам Хамзат не против драться в среднем дивизионе, где он большей частью и выступал до UFC. Чимаев бросал вызовы Адесанье, Ковингтону и прочим звездам-средневесам. Однако тренеры настаивают, чтобы Хамзат «высушивался» до полусреднего веса.

Причина проста: Чимаев – борец, который по меркам полусреднего веса просто огромен. Это дает ему преимущество и повышает шансы на титул. Ведь в среднем весе дерутся более крупные парни. И вопрос, будет ли и там борьба Хазмата такой же эффективной.

Поэтому не стоит удивляться, что Чимаев провалил взвешивание (у него возникли проблемы с кишечником и судороги, а врачи запретили гонять вес). Как и тому, что UFC заранее подготовились к таком сценарию и добавили со-главным событием тоже бой в полусреднем весе – Тони Фергюсона и Ли Цзинляна. В экстремальной ситуации Уайт спасал турнир и полностью перемешал пары. Теперь в главном карде подерутся:

• Главное событие: Нейт Диаз – Тони Фергюсон;

• Со-главное событие: Хамзат Чимаев – Кевин Холланд (у них случился конфликт, переросший в массовую драку);

• Ли Цзинлян – Дэниел Родригес.

Многие отмечают, что кард стал даже лучше. Ведь Диаз – Фергюсон – это легендарная афиша для фанатов, которая станет отличной точкой в карьере, как минимум, Нейта. А возможно и Тони, ведь сейчас боец идет на серии аж из четырех поражений подряд.

«Это была адская ночь и адское утро. Мы не случайно организовываем поединки парней из одного дивизиона на одном турнире. Просто если что-то пойдет не так, то у нас есть варианты все исправить. В этот раз все сработало. Очевидно, если что-то происходит, то у вас должен быть парень на замену, который тренировался и готов драться. Конечно, всегда очень сложно уговорить бойцов на смену соперника, но сегодня нам это удалось.

Все поединки в главном карде состоятся. Фанаты всегда хотели увидеть бой Нейта Диаза и Тони Фергюсона. Парни подерутся сейчас, прежде чем Нейт покинет UFC. Буквально еще вчера Чимаев и Холланд выясняли отношения между собой, теперь им предоставлена возможность сделать это официально, в клетке. Таким образом, все сложилось, как нельзя лучше», – заявил Уайт.

Фанаты считают, что UFC разыграл сценарий: устроили постановочную массовую драку и специально перемешали пары. Но в это верится с трудом

Многие считают, что случившееся – заранее отработанный сценарий. К примеру, девочка по прозвищу Mini Khabib, известная фанатка Нурмагомедова, которая приходила на турниры в папахе, говорила, что Чимаев перед взвешиванием спокойно обедал в ресторане:

«Хамзат часами тусовался в ресторане, пил газированную воду и ел накануне взвешивания, а теперь не делает вес. Я волновалась об этом всю ночь».

А журналист Коул Шелтон опубликовал в соцсетях любопытный инсайд: «Я поговорил кое с кем из лагеря Диаза. Они считают, что Чимаев даже не пытался согнать вес и фактически жульничает».

Массовая драка, которая случилась перед пресс-конференцией, тоже у многих вызвала вопросы. Президент Eagle FC Шамиль Завуров откровенно назвал случившееся постановкой:

«Пока мы не увидим реальное видео того, как все это происходило... Пока об этом только говорят. Вы видели, как там кто-то дерется? Например, я этого не видел. Когда дерутся пять на пять, всегда есть человек, который снимает на телефон. Здесь дрались 100 человек, и никто не снял видео и никуда его не закинул? Это же смешно. Я думаю, это просто какая-то игра.

Диаз даже не соперник Хамзату. Чтобы организовать и раскрутить такой бой, им нужно было что-то придумать. Мы должны посмотреть видео. Всегда, когда происходили конфликты с Диазом или Хабибом, сразу же появлялось множество видео с разных ракурсов. А здесь дрались 100 человек, и ни один даже не вытащил телефон».

Впрочем, вряд ли стоит в случившемся искать конспирологию. Ведь для этого должно совпасть очень много компонентов – в первую очередь реакция самих бойцов, которые открыто говорят, что не ожидали случившегося. Чимаев на взвешивании показывал гудящим фанатам средний палец, а Диаз прямо сказал, что недоволен сменой соперника.

«Это, конечно, раздражает. Не знаю, как буду драться с этим парнем, посмотрю видео сегодня вечером. Но это не имеет значения. В любом случае я всегда готов к бою с любым. Я больше не тренируюсь специально для конкретного боя, а просто пытаюсь драться со всеми, всегда готов к битве.

Я не поддерживаю то, что на меня пытались надавить. Этот парень из маленькой лиги хотел поиграть в высшей лиге. Нашего с ним боя не будет, хотя я могу драться с ним прямо сейчас, если смогу найти его. Не люблю этого делать – вступать в драки с людьми, которых я не ценю, скажем так. Не думаю, что я заслуживаю тратить время на такое.

Я ненавидел этого соперника столько времени, а теперь должен переключиться на другого буквально за день до боя и разбираться с совершенно другой ситуацией. Ладно, по крайней мере, у меня состоится бой с кем-то, кто является уважаемым бойцом», – прокомментировал случившееся Диаз.

Есть ли у UFC рычаги, чтобы заставить Диаза работать по сценарию? Нейт давно находится в напряженных отношениях с Уайтом, просит себя отпустить и, наконец, проводит последний бой по контракту. Диаза тяжело сделать марионеткой и заставить раздувать щеки и всерьез говорить заготовленную речь. Впрочем, правду мы вряд ли узнаем – разве что, спустя время.

Главное, что турнир UFC 279 состоится и в ночь на воскресенье мы увидим отличные бои. Диаз и Фергюсон будут драться 5 раундов – изначально это смущало команду Тони, ведь они готовились к трехраундовому поединку. То же самое будет и в бою Чимаева и Холланда – Кевин заявил, что готов драться только 5 раундов. Но там это не вызвало споров, ведь Хамзат тоже готовился к такой дистанции с Диазом.

Холланд – талантливый боец с хорошей ударкой, но огромными проблемами в партере. Все знают, что борцу легко победить Кевина, поэтому он ультимативно требовал пятираундовый бой. Ведь Чимаев показал, что у него не лучшее кардио, а в бою с Бернсом он устал уже к третьей пятиминутке. Холланд считает, что после проваленной весогонки Хамзат точно плохо готов и не выдержит пять раундов.

«Чимаев, надеюсь, твое кардио в порядке, мой мальчик. Ты отличный борец. Я отличный ударник. Теперь давай узнаем о твоей ударной технике, о которой ты говорил», – сказал Холланд.

Как же сложатся бои – мы увидим уже в ночь на воскресенье. Огненный турнир UFC нельзя пропустить, ведь после случившегося он стал только интереснее.

Фото: eastnews.ru/Christian Petersen, James Gilbert, Steve Marcus