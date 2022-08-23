Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

Карта королевского дивизиона.

Главный бой 2022 года (по крайней мере на данный момент) завершился судейским решением. Александр Усик получил неоспоримое уважение от Энтони Джошуа, противостояние с которым можно считать завершенной историей. Но это – не предел. Всего один пояс отделяет Усика от статуса абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Это достижение может стать совершенно уникальным, но прежде Александру придется побить грозного Тайсона Фьюри. Изучаем расклады в тяжах прямо сейчас.

Усик считает, что только бой с Фьюри имеет смысл. Тайсон готов, но предупреждает – это будет дорого

Вторая победа над Джошуа добавила Усику регалий. На данный момент он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, а также заполучил пояс авторитетного журнала The Ring. Особую ценность представляют три из них: WBA Super, IBF, WBO. Чтобы стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, Александру не хватает титула WBC, которым на данный момент владеет Тайсон Фьюри. Усик понимает всю значимость момента и считает, что единственная опция для него – объединительный бой с Фьюри.

«Фьюри? Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще», – сказал после боя Александра.

Чемпионство Фьюри длится с 2020 года, у Тайсона уже есть пара уверенных защит. В то же время у Цыганского короля крайне непостоянный взгляд на будущее. Тайсон то заканчивает карьеру, то объявляет о возвращении в стиле Конора Макгрегора. Меньше двух недель прошло с момента, когда Фьюри якобы вернулся и анонсировал третий бой с Дереком Чисорой. Буквально через сутки Тайсон вновь ушел в отставку, но уже на этих выходных не удержался от многообещающего комментария – сразу после повторной победы Усика над Джошуа.

«Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, это было выше его сил. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и есть решение, которое я могу предложить. Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжа его поясов. Это произойдет так же, как я сделал с последним украинским бомжом.

Но это обойдется вам в копеечку. Если хотите это увидеть, придется заплатить. Цена будет высокой, так что доставайте свои чековые книжки. Я собираюсь лишить украинского бомжа его поясов», – сказал Фьюри в своих соцсетях на видео.

От чемпиона WBC досталось не только Усику, но и Джошуа.

«Буду честен с вами, ребята: после просмотра заявляю, что они оба дерьмо. Это был худший чемпионский бой, который я когда-либо видел. Это было полное дерьмо. Я уничтожу их за одну ночь», – добавил Фьюри.

Последний абсолютный чемпион в тяжах – Леннокс Льюис в 2000-м. Но тогда нужно было всего три титула

Что нам ждать от этого боя? Стилистически для Усика это полномасштабный ночной кошмар. Будучи еще больше, чем Джошуа (хотя и не с такой нокаутирующей мощью), Фьюри не имеет минусов Энтони. Британец не уступает в мастеровитости Александру, но добавляет к быстрым и точным сериям ударов еще и огромный размах рук. Подобраться на расстояние удара для Усика станет реальной проблемой. Победить ментально, просто сломав геймплан Фьюри или заставив его наесться ударов, не выйдет: Тайсон воскрешением в первом бою с Уайлдером показал чемпионское сердце и бойцовский дух, а трэшток у него и самого на уровне.

Нокаутировать Тайсона не удастся, работать на дистанции вряд ли получится, клинчевать по-настоящему колоссального Фьюри явно не лучшее решение, поэтому у Усика крайне мало путей для победы. Фактически для Александра остается лишь работа на средней дистанции в целях набора очков. Некоторые и вовсе списывают Усика со счетов, предрекая в лучшем случае достойное поражение. Так или иначе, но подумать над геймпланом Александру с его тренерским штабом придется очень и очень крепко.

Ради чего так рисковать? На кону уникальное достижение, которое в случае победы сделает Усика живой легендой, правда, как и Тайсона Фьюри – если триумф будет на его стороне. Последним абсолютным чемпионом в тяжах был Леннокс Льюис, утративший этот статус в 2000 году. Тогда для абсолюта нужно было объединить три титула: WBC, WBA и IBF. С тех пор собрать все титулы стало сложнее: с 2007 года для абсолютного чемпионства необходимо добыть четвертый титул – WBO. Прошло уже 15 лет, а мир еще не видел тяжеловеса, которому это под силу.

А что делать Джошуа? Видимо, добиваться боя против Деонтея Уайлдера – и это будет ярко

После второго поражения подряд ситуация у Джошуа не простая. Оба результата не вызывают вопросов, несмотря на раздельное решение в реванше. Джошуа оказался не способен подготовиться к Усику за год, а потому резко теряет в блеске на его фоне. Любимый публикой Энтони пал, как в свое время это случилось с Деонтеем Уайлдером по итогам трилогии с тем же Фьюри. И сейчас эта опция кажется наиболее интересной: Джошуа и Уайлдер медийные, нацелены на нокауты и наверняка закатят рубку с ярким финишем. Самое то, чтобы вернуться, пошуметь для фанатов и получить новый шанс показать навыки на высоком уровне.

Еще одна хорошая возможность для Джошуа – бой с Диллианом Уайтом. Потерявший пояс в последнем бою, Уайт имеет неказистый счетчик 1-2 в последних трех боях. Кроме чисто практического смысла, этот бой также обладает еще одной привлекательной чертой для бывшего чемпиона: Уайт представляет совсем другой уровень оппозиции, чем Усик, который Джошуа вполне по силам. Хороший вариант для того, чтобы показать доминирующее выступление и хотя бы частично вернуть привлекательность в глазах фанатов.

В любом случае британцу придется кардинально пересмотреть подготовку и свой арсенал. Усик обнажил все минусы и слабости Энтони, а потому боксеру придется хорошенько поработать над тем, чтобы залатать эту дыру и надеяться на новый чемпионский забег. Время у Джошуа еще есть, ведь ему всего 32 года, что совсем не много для тяжеловесов.

Фото: globallookpress.com/ Matt Davies Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Francois Nel