Величайший (и кровавый!) бой в истории UFC: Макдональд и Лоулер рубились 4 раунда, затмили чемпионство Конора и фотографировались в больнице

Рори завершил карьеру.

В прошедшие выходные Рори Макдональд неожиданно проиграл в полуфинале Гран-при PFL за миллион долларов. В первом раунде техническим нокаутом его победил Дилано Тейлор, экстренно вышедший на замену. И сразу после этого Макдональд ушел из спорта.

Рори так и не стал чемпионом UFC, забирал титул только в Bellator, но именно он стал одним из участников боя, который вошел в историю мировых MMA. Его реванш против Робби Лоулера многие считают лучшим поединком не только 2015 года, но и вообще: они дрались в одном карде с Конором Макгрегором, который тогда впервые стал чемпионом промоушена, и смогли отодвинуть ирландца на второй план.

Макдональд и Лоулер были нацелены исключительно на головы друг друга, после 4-го раунда плевались кровью и не хотели расходиться, устроив одну из самых диких дуэлей взглядов, а потом в обнимку фотографировались в больнице, пока Атлетическая комиссия выписывала им отстранение на 180 дней из-за полученных травм.

Макдональд подошел к реваншу без плана, а Лоулер за первые 2 раунда сломал ему нос. Но Рори все перевернул

Первый бой Макдональда и Лоулера прошел в 2013-м в формате 3-х раундов: тогда раздельным решением судей победил Робби, а Рори отправился прорубать новую дорогу к титульнику.

Макдональд победил Демиана Майю, Тайрона Вудли и Тарека Саффедина, став обязательным претендентом на титул. К тому моменту Лоулер сам стал чемпионом, поэтому против кого у Робби должна быть первая защита никто не сомневался. И на 11 июля 2015 года, конкретнее – на UFC 189, промоушен назначил их реванш. Поединок стал со-главным событием турнира, уступив только бою за временный пояс в полулегком весе между Конором Макгрегором и Чедом Мендесом.

«К этому бою у меня не было никакого геймплана. Я был уверен в своих навыках, казалось, что умею все и переиграю Робби везде. Когда я начал подниматься в рейтинге, люди стали узнавать меня, а моя прежняя скромность исчезла. Я стал высокомерным. К тому же тогда моя голова была занята другим: я парился об отношениях с девушкой», – рассказывал позже на своем ютуб-канале Макдональд.

Лоулеру было 33 года, а Рори всего 25 лет. Робби прошел через огромное количество побоищ с топами, поэтому начал по-хозяйски. Особенно хорошо Робби заряжал мощный левый прямой, который постоянно долетал до головы Макдональда, хотя в первом раунде Рори неплохо контролировал дистанцию. Стартовые 5 минут прошли в умеренном темпе, зато потом ребята разогнались. Макдональд старался давать больше объема, но урон был на стороне Лоулера, который во втором отрезке сломал сопернику нос.

«Я пытался выбрасывать комбинации и прятать мою голову. Что-то прилетело, и я почувствовал, как хлынул водопад. То еще чувство», – рассказывал на пресс-конференции Рори о моменте с переломом носа.

Лицо Макдональда заливало кровью, он шел вперед в зомби-режиме, а 3-й раунд был перфомансом Лоулера, который разбивал оппонента все больше и больше. Но именно в этом отрезке Рори заметил, что Робби подставляется под правый хай-кик, и этот удар зашел точно в цель за 40 секунд до конца раунда. Макдональд включился в добивание у сетки, а чемпион плыл и перекрывался, еле оставаясь на ногах. Рори был близок к финишу и в 4-м раунде, но Робби выжил и на этот раз.

«А дальше случилось следующее: я устал. Потому что плохо готовился к бою, не был в какой-то суперформе. В 4-м раунде я решил, что попробую снова поймать его той же комбинацией: ложный правый кросс и правый хай-кик. И он снова попался, я сильно завелся и поставил все на финиш. Но он держался под ударами хладнокровно и удивительно быстро восстанавливался.

К концу 4-го раунда я уже очень сильно устал, из моего носа текло, как из трубы. Ноги стали ватными. И еще он почувствовал кровь в воде, как акула. Почувствовал, что ментально переламывает меня, и я это почувствовал, и сильно занервничал», – вспоминал Макдональд.

«Хотел сесть на стул и отдышаться, но не мог проиграть ментальную войну». Перед последним раундом соперники сошлись в дуэли взглядов – и это было эпично

Когда закончился четвертый раунд, Макдональд и Лоулер не разошлись по углам: Робби попер на претендента, а Рори ответил взаимностью. Между окровавленными бойцами остался только судья Джон Маккарти, а потом уже подбежали угловые и катмены, чтобы растащить соперников.

«Помню, что я безумно устал и думал только о том, как бы поскорее сесть на стул и отдышаться. Но он шел на меня и смотрел в глаза. И я вспомнил, что он также надвигался на Джонни Хендрикса. Тогда я решил, что не дам ему сломать меня взглядом. И пошел на него сам. В тот момент больше всего на свете я хотел сесть на стул и отдышаться, но не мог ему уступить, не мог проиграть ментальную войну. Я смотрел ему в глаза и думал о том, что больше не хочу драться, что с меня на сегодня хватит. Эта дуэль взглядов была решающей точкой слома, особенно когда я увидел, как он восстановился, легко дышит и хочет новой крови. Хочет убить меня», – говорил Макдональд.

Все закончилось через минуту после начала 5-го раунда: Рори старался отвечать, но очередное попадание по сломанному носу заставило его схватиться за лицо и упасть, перекрываясь из-за жуткой боли. Рефери вмешался, а Робби Лоулер победил техническим нокаутом.

За 21 минуту боя Рори и Лоулер выбросили 386 ударов, из которых точных – 163. Но поражает не количество, а нацеленность обоих на голову друг друга: у Робби 97% панчей, у Макдональда 81%.

После этого в клетку поднялись Конор Макгрегор и Чед Мендес, ирландец стал временным чемпионом UFC в полулегком весе, но его хайп все равно уступал уровню обсуждения побоища Макдональда и Лоулера. Их поединок признали лучшим в 2015 году, а читатели ESPN в 2017-м выбрали бой лучшим в истории UFC, оставив позади титульник между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

«Я был больше сломан ментально или физически? Ментально. Паника, страх, неспособность расслабиться, боязнь ущерба и травм, нервозность. Я не мог сфокусироваться. Как быть, если ты травмировался в бою? Не давать панике и страху захватить тебя», – делился потом опытом Макдональд.

Лоулер признался, что готов пересматривать этот бой до конца жизни. Они фотографировались с Макдональдом в больнице, а болельщики аплодировали Рори в аэропорту – он был в инвалидной коляске

Естественно, Макдональд и Лоулер оказались в больнице. Там уже было не место войне, поэтому они сделали знаменитую совместную фотографию.

Атлетическая комиссия штата Невада была в ужасе от такого поединка, поэтому выдала справедливые сроки отстранений: 90 дней для Макдональда из-за сломанных носа и ноги (75 дней без контактных тренировок) и обязательное обследование (с потенциальным продлением до 180 дней), а Лоулер влетел на 45 дней (30 без контактных тренировок) из-за сильного рассечения губы.

«Как я себя чувствовал на следующий день после боя с Робби? Чудовищно. Голова страшно болела, будто я попал в аварию. Но помню свое отношение к ситуации: я отказался принимать обезболивающие. Это моя философия.

Еще через день был полет. Я не должен был никуда лететь, потому что слишком сильно было воспалено мое тело. Но я сел в самолет, и это была ужасная ошибка. Из-за давления на высоте все тело сплющило. Мышцы и все остальное, даже ребра были так пережаты и напряжены, что я не мог говорить. Мне было больно открыть рот. Я положил голову на экран кресла передо мной и просто страдал 3 часа полета. Это был худший полет в моей жизни. Последующие три дня я провел в доме-фургоне моей матери. Лежал в темноте под кондиционером и мучился от страшной боли. Я ничего не видел левым глазом, он не раздвигался от опухоли.

Спустя 3 дня меня повезли в аэропорт. И там случился один из величайших моментов в карьере. Моя девушка везла меня на кресле-каталке, как вдруг люди начали узнавать меня. Они стали отходить от стоек регистрации на рейс, вставать с кресел ожидания и направляться в мою сторону. Через несколько минут меня окружила большая толпа. Люди трогали меня, похлопывали, аплодировали, поддерживали. Я не могу передать свои чувства, насколько безумно это было видеть. Жаль, что я не был в достаточно позитивном состоянии ума, чтобы оценить это еще больше», – вспоминает Рори Макдональд.

Лоулер тоже обожает поединок против Макдональда: «Бой против Рори Макдональда я бы пересматривал до конца своей жизни. Атмосфера на стадионе была просто потрясающей. Там было полно ирландских болельщиков, воздух на арене был наэлектризован. Мы просто вышли устроить войну».

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen/Zuffa LLC/Zuffa LLC, Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC, Derek Leung